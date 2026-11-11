Υπό πλήρη έλεγχο πυρκαγιά σε περιοχή της Κοινότητας Ίνειας

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σήμερα Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 10:50, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Ίνειας.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 11:20, αφού έκαψε έκταση δύο δεκαρίων με χαμηλή άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν πέντε άτομα του Τμήματος Δασών με δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.