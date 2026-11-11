Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά σε περιοχή της Κοινότητας Ίνειας.
Υπό πλήρη έλεγχο πυρκαγιά σε περιοχή της Κοινότητας Ίνειας
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σήμερα Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 10:50, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Ίνειας.
Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 11:20, αφού έκαψε έκταση δύο δεκαρίων με χαμηλή άγρια βλάστηση.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν πέντε άτομα του Τμήματος Δασών με δύο πυροσβεστικά οχήματα.
Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.
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