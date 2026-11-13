Δύσκολα τα πράγματα για την απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα - Οι χώρες που διαφωνούν στην COP31

Η εξέλιξη αποτελεί πρόκληση για την Τουρκία, που φιλοξενεί τη διάσκεψη, και την Αυστραλία, η οποία ηγείται των διαπραγματεύσεων. Απομένει ακόμη μία εβδομάδα για την επίτευξη μιας φιλόδοξης συμφωνίας, την οποία οι υποστηρικτές της δράσης για το κλίμα θεωρούν αναγκαία για την αντιμετώπιση των ολοένα εντονότερων επιπτώσεων της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

«Οι θέσεις παραμένουν αρκετά παγιωμένες, αλλά αυτό είναι αρκετά συνηθισμένο σε αυτό το στάδιο», δήλωσε η Κόσιμα Κάσελ, παρατηρήτρια της περιβαλλοντικής οργάνωσης E3G.

Μεγάλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες, όπως η Σαουδική Αραβία και η Ρωσία, αντιτίθενται παραδοσιακά σε διατυπώσεις που περιορίζουν τη χρήση ορυκτών καυσίμων. Μεγάλες αναπτυσσόμενες οικονομίες, όπως η Ινδία, έχουν επίσης εκφράσει αντιρρήσεις σε μέτρα που, όπως υποστηρίζουν, ενδέχεται να περιορίσουν την ανάπτυξη και τις ενεργειακές τους επιλογές. Οι διαφωνίες αυτές έχουν επηρεάσει και τα αποτελέσματα προηγούμενων κλιματικών διασκέψεων.

Οι ΗΠΑ, ο μεγαλύτερος καταναλωτής πετρελαίου παγκοσμίως, απουσιάζουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από τις συνομιλίες, επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει την υπερθέρμανση του πλανήτη «απάτη» και έχει υποστηρίξει τη συνέχιση της χρήσης ορυκτών καυσίμων.

Επιστήμονες και περιβαλλοντικές οργανώσεις επισημαίνουν ότι η στάση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την εντεινόμενη παρουσία των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Έκθεση του ΟΗΕ τον περασμένο μήνα διαπίστωσε ότι ο κόσμος βρίσκεται σε τροχιά υπέρβασης του ορίου αύξησης της θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμό Κελσίου. Οι χώρες είχαν συμφωνήσει το 2015, στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού, να επιδιώξουν αυτό το όριο, με στόχο να αποτρέψουν τις σοβαρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η φετινή χρονιά έχει σημαδευτεί από ακραία κύματα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, καθώς και από την κατάρρευση παγετώνα στο Νεπάλ. Η κατάρρευση προκάλεσε πλημμύρα με περισσότερους από 1.450 νεκρούς, ενώ χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Ηλεκτροποίηση χωρίς δεσμευτικούς στόχους

Η Τουρκία επιδιώκει να θέσει στο επίκεντρο ενδεχόμενης συμφωνίας πρόταση για την επέκταση της ηλεκτροποίησης παγκοσμίως. Υποστηρίζει ότι η πρόταση θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών, επιταχύνοντας τη μετάβαση από οχήματα, συστήματα θέρμανσης και άλλον εξοπλισμό που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα.

Η πρόταση, ωστόσο, δεν προβλέπει ότι η αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές. Ορισμένες χώρες, μεταξύ των οποίων η Βραζιλία, που φιλοξένησε την περσινή διάσκεψη COP, ζητούν παράλληλα πρόοδο σε σχέδιο που θα υποχρεώνει τις χώρες να καθορίζουν με μεγαλύτερη σαφήνεια πώς θα απομακρυνθούν από τα ορυκτά καύσιμα.

Η επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ, Ντιάνα Ακόντσια, δήλωσε ότι η Ένωση στηρίζει τον στόχο της ηλεκτροποίησης, διευκρινίζοντας ότι για την ΕΕ αυτή θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω καθαρών πηγών ενέργειας.

Η αυστραλιανή ομάδα, η οποία ηγείται των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο προεδριών, αφιέρωσε τις πρώτες ημέρες της διάσκεψης στη συγκέντρωση των θέσεων των χωρών για το περιεχόμενο ενός πολιτικού κειμένου. Το κείμενο θα πρέπει να εγκριθεί με συναίνεση και θα συνοδεύει τα επιμέρους τεχνικά αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων.

Η Αυστραλία θα συνεχίσει να δέχεται προτάσεις από τις χώρες έως το βράδυ του Σαββάτου, με στόχο να ετοιμάσει προσχέδιο του κειμένου στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Πηγή: ΚΥΠΕ