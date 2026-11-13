Αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Bild: Οι απαιτήσεις της Ρωσίας για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία - Εκτός ΝΑΤΟ η Φινλανδία, χωρίς βάσεις η Βαλτική

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild, που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, πρόταση προερχόμενη από κύκλους του περιβάλλοντος του Βλαντίμιρ Πούτιν περιλαμβάνει ιδιαίτερα εκτεταμένες απαιτήσεις προς την Ουκρανία και τις ευρωπαϊκές χώρες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αποχώρηση της Φινλανδίας από το ΝΑΤΟ, η απαγόρευση στρατιωτικών βάσεων της Συμμαχίας στις τρεις χώρες της Βαλτικής και η αναγνώριση ρωσικού ελέγχου επί του συνόλου του Ντονμπάς.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το σχέδιο παρουσιάστηκε και σε Ευρωπαίους εκπροσώπους κατά τις επαφές που πραγματοποιήθηκαν στο Άμπου Ντάμπι.

Πρόκειται, ωστόσο, για ανεπίσημη πρόταση, η οποία δεν έχει επιβεβαιωθεί ως επίσημη θέση του Κρεμλίνου. Παραμένει επίσης αδιευκρίνιστο κατά πόσον ο ίδιος ο Ρώσος Πρόεδρος έχει εγκρίνει τον συγκεκριμένο κατάλογο απαιτήσεων.

Αποχώρηση της Φινλανδίας από το ΝΑΤΟ

Μία από τις πλέον σημαντικές προβλέψεις αφορά τη Φινλανδία, η οποία εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ το 2023, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τη Bild, η Μόσχα φέρεται να απαιτεί την αποχώρησή της από τη Συμμαχία και την επιστροφή στο καθεστώς που ίσχυε πριν από την ένταξή της.

Παράλληλα, ζητεί να μην υπάρχουν στρατιωτικές βάσεις του ΝΑΤΟ στην Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία, επιδιώκοντας ουσιαστικά περιορισμό της στρατιωτικής παρουσίας της Συμμαχίας στην περιοχή της Βαλτικής.

Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις εντάσσονται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στη ρωσική επιδίωξη για τη διαμόρφωση μιας νέας ευρωπαϊκής τάξης ασφάλειας, με περιορισμούς στη διεύρυνση και τη στρατιωτική ανάπτυξη του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη.

Ολόκληρο το Ντονμπάς στη Ρωσία

Ιδιαίτερα εκτεταμένες είναι και οι εδαφικές απαιτήσεις που φέρεται να διατυπώνει η Μόσχα.

Το σχέδιο προβλέπει ότι η Ρωσία θα διατηρήσει όλα τα ουκρανικά εδάφη που έχει καταλάβει, ενώ θα αποκτήσει τον έλεγχο ολόκληρης της περιοχής του Ντονμπάς.

Αυτό σημαίνει ότι η Ουκρανία θα κληθεί να παραχωρήσει ακόμη και περιοχές των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ουκρανικών δυνάμεων.

Επιπλέον, προβλέπεται η αποστρατιωτικοποίηση των λιμανιών της Οδησσού και του Μικολάιβ, τα οποία δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ως ναυτικές βάσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα και στη Βαλτική.

Η Ουκρανία θα πρέπει, επίσης, να παραμείνει εκτός στρατιωτικών συμμαχιών και να εγκαταλείψει οριστικά την προοπτική ένταξης στο ΝΑΤΟ. Αντιθέτως, το ενδεχόμενο μελλοντικής ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποκλείεται από τη συγκεκριμένη πρόταση.

Η Μόσχα ζητά αλλαγές και στη Μολδαβία

Οι ρωσικές απαιτήσεις δεν περιορίζονται στην Ουκρανία και στις χώρες του ΝΑΤΟ, αλλά επεκτείνονται και στη Μολδαβία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Bild, η Μόσχα προτείνει τη μετατροπή της χώρας σε ομοσπονδιακή δημοκρατία, στην οποία θα εντάσσονται η Υπερδνειστερία και η Γκαγκαουζία.

Το σχέδιο προβλέπει ότι, σε περίπτωση ένταξης της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι δύο περιοχές θα αποκτήσουν τη δυνατότητα διεξαγωγής δημοψηφισμάτων για την ανεξαρτησία τους.

Πρόκειται για ρυθμίσεις που θα επηρέαζαν άμεσα την εσωτερική πολιτική δομή της Μολδαβίας και τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τι προσφέρει η Ρωσία ως αντάλλαγμα

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Μόσχα εμφανίζεται διατεθειμένη να προχωρήσει και σε ορισμένες παραχωρήσεις, εφόσον υπάρξει συμφωνία.

Συγκεκριμένα, η ρωσική πλευρά φέρεται να προτείνει την απόσυρση των πυρηνικών όπλων που έχει αναπτύξει στη Λευκορωσία, καθώς και τη δέσμευση ότι δεν θα εγκαταστήσει στη χώρα πυραύλους μέσου βεληνεκούς.

Παράλληλα, προβλέπεται αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από την Υπερδνειστερία, υπό την προϋπόθεση ότι η Μολδαβία θα παραμείνει εκτός στρατιωτικών συνασπισμών.

Αντίστοιχη πρόταση περιορισμού των ρωσικών στρατιωτικών δυνατοτήτων στον θύλακα του Καλίνινγκραντ δεν περιλαμβάνεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, επικαλούμενο τη γερμανική εφημερίδα.

Οι διαπραγματεύσεις στο Άμπου Ντάμπι

Οι αποκαλύψεις της Bild έρχονται μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 11 Νοεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ουκρανίας, της Ρωσίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και ευρωπαϊκών χωρών.

Σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο Interfax-Ukraine, στις επαφές εξετάστηκαν ζητήματα εγγυήσεων ασφαλείας, η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και οι προϋποθέσεις για μια μελλοντική συμφωνία.

Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων σημειώθηκε πρόοδος στο ζήτημα της ανταλλαγής αιχμαλώτων, με τις δύο πλευρές να προετοιμάζουν μια μεγάλης κλίμακας ανταλλαγή.

Μετά τις συνομιλίες, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ επισκέφθηκαν τη Μόσχα, όπου συναντήθηκαν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, και στη συνέχεια το Δουβλίνο, όπου είχαν επαφές με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε στην προοπτική ουσιαστικής συμμετοχής των Ευρωπαίων στις επόμενες διαπραγματεύσεις, ενώ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο νέου γύρου συνομιλιών είτε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είτε στην Ελβετία.

Αδιευκρίνιστο εάν ο Πούτιν έχει εγκρίνει το σχέδιο

Η Bild επισημαίνει ότι ο συγκεκριμένος κατάλογος απαιτήσεων αποτελεί μόνο μία από τις προτάσεις που συζητούνται σε ανεπίσημους διαπραγματευτικούς κύκλους.

Κατά τις πληροφορίες της, λειτουργούν παράλληλα διαφορετικά δίκτυα διαμεσολαβητών, ορισμένα με στρατιωτικές διασυνδέσεις, τα οποία δεν ακολουθούν κατ' ανάγκην κοινή γραμμή.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει εγκρίνει προσωπικά τη συγκεκριμένη πρόταση, ούτε εάν αυτή αποτελεί την επίσημη διαπραγματευτική θέση της Ρωσίας.

Επομένως, οι πληροφορίες αποτυπώνουν τις απαιτήσεις που φέρονται να έχουν τεθεί σε ανεπίσημο επίπεδο και όχι μια συμφωνημένη βάση διαπραγμάτευσης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Μερτς: «Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να συζητηθεί το ευρωπαϊκό σύστημα ασφαλείας με την Μόσχα»

«Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να συζητηθεί νέο ευρωπαϊκό σύστημα ασφαλείας με την Μόσχα, διότι αυτό υπάρχει ήδη», δήλωσε ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς στο περιθώριο των εργασιών της άτυπης ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής στο Δουβλίνο.

«Η Ρωσία θέλει να συζητήσει θέματα που άπτονται του ευρωπαϊκού συστήματος ασφαλείας. Δεν έχουμε ανάγκη να συζητήσουμε γι' αυτό διότι υπάρχει ήδη», είπε.

Αναφερόμενος στις συνομιλίες για την Ουκρανία, ο γερμανός καγκελάριος είπε ότι «η συμμετοχή της Γερμανίας είναι αυτονόητη».

Ο Φρίντριχ Μερτς κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να μην δημιουργήσει «εκπλήξεις» κατά την διάρκεια των συνομιλιών για την Ουκρανία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κίνα.

«Ορισμένοι εδώ στο Δουβλίνο φοβούνται ότι αυτό θα γίνει μία δεύτερη περίπτωση "Άνκορατζ"», είπε.

«Λοιπόν, εγώ θέλω να διατυπώσω το μήνυμά μας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες πολύ ξεκάθαρα: παρακαλώ, όχι εκπλήξεις. Συνεχίστε να παίζετε ως μέρος της "Ομάδας Ευρώπη" και της "Ομάδας Ουκρανία" », προειδοποίησε ο Φρίντριχ Μερτς.