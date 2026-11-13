ΜΟΕ - «πυροτέχνημα» το οδόφραγμα Κάμπου: Δαιδαλώδες έργο με μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά

Δεδομένου ότι θα απαιτηθούν περιβαλλοντικές μελέτες και τα έργα αφορούν μία κρημνώδη και δύσβατη περιοχή, καθίσταται προφανές ότι το συγκεκριμένο ΜΟΕ δεν αναμένεται να εξυπηρετήσει τις δύο κοινότητες άμεσα, με την ανακοίνωσή του να λειτουργεί ως ΜΟΕ – «πυροτέχνημα», συνοδευόμενο με βαρίδια μεγάλης περιβαλλοντικής ζημιάς. Την ίδια ώρα το δαιδαλώδες έργο στον Κάμπο θα συμπαρασύρει και το δεύτερο συμφωνημένο οδόφραγμα, Λουρουτζίνας – Λυμπιών, καθώς με βάση τη συμφωνία των δύο ηγετών, τα δύο οδοφράγματα θα πρέπει να ανοίξουν ταυτόχρονα.

Όπως πληροφορείται ο «Π», η πολιτική απόφαση για το οδόφραγμα Κάμπου-Καραβοστασίου λήφθηκε χωρίς να ζητηθεί η γνώμη των κυβερνητικών τμημάτων που είναι αρμόδια για την προστασία του περιβάλλοντος.

Από την πλευρά του, ο κοινοτάρχης του Κάμπου, ο οποίος ενημερώθηκε για τα ζητήματα που άρχισαν να εγείρονται από περιβαλλοντικούς κύκλους, τόσο οργανώσεων όσο και ειδικών σε θέματα βιοποικιλότητας, έχει σπεύσει να ζητήσει τη στήριξη ομάδας βουλευτών από συγκεκριμένο κομματικό χώρο, ώστε να μη γίνουν δεύτερες σκέψεις για το έργο που επιθυμεί διακαώς η κοινότητα. Παράλληλα επικοινώνησε με τον διαπραγματευτή της ελληνοκυπριακής πλευράς, Μενέλαο Μενελάου, για να του αναφέρει ότι δεν είναι συνετό να προκύψουν περιβαλλοντικά ζητήματα.

Έξι χωροταξικά δεδομένα

Χωρίς να τοποθετούνται υπέρ ή κατά της δημιουργίας του σημείου διέλευσης στην περιοχή και μάλιστα τασσόμενες θετικά σε έργα διάνοιξης οδοφραγμάτων, πηγές από τον χώρο των περιβαλλοντικών οργανώσεων, οι οποίες μίλησαν στον «Π», παραπέμπουν σε έξι χωροταξικά δεδομένα που εδράζονται στη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και σχετίζονται με την περιοχή, τα οποία οδηγούν στο ερώτημα εάν είναι υποχρεωτική η εκπόνηση Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, προτού γίνουν οδικά έργα. Αυτά είναι τα εξής:

Πολεοδομική Ζώνη Προστασίας Ζ3 (μια αυστηρή ζώνη προστασίας που καλύπτει περιοχές ιδιαίτερης οικολογικής, φυσικής ή τοπιογραφικής αξίας, όπως χώρους φυσικής καλλονής, δάση ή συστήματα ποταμών). Κύριο κρατικό δάσος Πάφου. Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) «Δάσος Πάφου», που αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000 στην Κύπρο. Ζώνη Ειδικής προστασίας «Δάσος Πάφου». Μία από τις σημαντικότερες περιοχές σε πυκνότητα και συνεπώς βιότοπος ζωτικής σημασίας του κυπριακού αγρινού. Ενεργή χωροκράτεια και ζώνη μη ενόχλησης του σπιζαετού.

Η πολιτική απόφαση για το οδόφραγμα Κάμπου-Καραβοστασίου λήφθηκε χωρίς να ζητηθεί η γνώμη των κυβερνητικών τμημάτων που είναι αρμόδια για την προστασία του περιβάλλοντος. H χρήση του, κυρίως για την επίσκεψη ορισμένων Τουρκοκυπρίων τον χειμώνα στα χιόνια του Τροόδους, θα δώσει, όπως εκτιμάται, πολύ μικρό όφελος σε Ε/κ και Τ/κ, πλάι σε τεράστια περιβαλλοντική ζημιά.

Αφαίρεση δέντρων - εκχερσώσεις

Σχολιάζοντας τον υφιστάμενο παλιό χωματόδρομο, ο οποίος μετά το 1974 εγκαταλήφθηκε, οι ίδιες πηγές αναφέρθηκαν σε πλάτος 3-4 μέτρων και σε χρήση ως αντιπυρικής ζώνης. Για να γίνει δρόμος οδοφράγματος, θα πρέπει, πρόσθεσαν, να γίνει διπλής κατεύθυνσης με διαπλάτυνση, φτάνοντας τα 6-7 μέτρα. Το ερώτημα, πρόσθεσαν, είναι ποιες θα είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την απώλεια οικοτόπων, όπως η αφαίρεση εκατοντάδων δέντρων και οι εκχερσώσεις χαμηλής δασώδους βλάστησης.

Εις βάρος του αγρινού

Από την πλευρά του, άτομο που ασχολείται με την προστασία της φύσης και μίλησε στον «Π», σημείωσε ότι ακόμα και αν προηγηθούν περιβαλλοντικές μελέτες, πάλι θα δημιουργηθεί πολύ μεγάλη ζημιά με πολύ μικρό όφελος για την καθημερινότητα των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων. Διότι, όπως είπε, η διαπλάτυνση και βελτίωση του δρόμου θα υποβαθμίσει το Δάσος της Πάφου, θα κατακερματίσει τον βιότοπο του αγρινού και θα αυξήσει τις προσκρούσεις οχημάτων σε αγρινά. Την ίδια ώρα, τα έργα και ακολούθως η διέλευση οχημάτων θα προκαλέσουν οχληρία για την άγρια ζωή. «Και το όφελος ποιο θα είναι; Για να φτάνουν ορισμένοι Τουρκοκύπριοι στα χιόνια του Τροόδους τον χειμώνα;», διερωτήθηκε.

Για τη διαπλάτυνση και βελτίωση του δρόμου, ώστε να πηγαινοέρχονται οχήματα με ασφάλεια, σημείωσε, θα χρειαστεί να αφαιρεθεί μεγάλο τμήμα του βουνού και να τοποθετηθούν στηθαία σε γκρεμούς, πάνω από τον ποταμό. Αυτές οι επεμβάσεις, σημείωσε, αναμένεται να επιφέρουν πολύ μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά.

Θα χρειαστεί να αφαιρεθεί μεγάλο τμήμα του βουνού και να τοποθετηθούν στηθαία σε γκρεμούς, πάνω από τον ποταμό.

Χωρίς γνώμη Υπηρεσιών

Σε επικοινωνία που είχε ο «Π» με το Τμήμα Περιβάλλοντος, αυτό ενημέρωσε ότι μέχρι στιγμής δεν ζητήθηκε η άποψη του για το ζήτημα, αλλά όταν γίνει αυτό, πρόσθεσαν, θα καταθέσουν τεκμηριωμένη θέση. Συμφωνα με πληροφόρηση, ούτε η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, η οποία έχει την ευθύνη για τη διαχείριση του αγρινού, ενημερώθηκε πριν την πολιτική απόφαση.

Ενέργειες κοινοτάρχη

Αφού ενημερώθηκε για τα ζητήματα που άρχισαν να εγείρονται από περιβαλλοντικούς κύκλους, τόσο οργανώσεων όσο και ειδικών σε θέματα βιοποικιλότητας, ο κοινοτάρχης του Κάμπου, Ιωάννης Παπαδόπουλος, έχει σπεύσει, όπως δήλωσε στον «Π», να ζητήσει τη στήριξη ομάδας βουλευτών από συγκεκριμένο κομματικό χώρο, ώστε να μη γίνουν δεύτερες σκέψεις για το έργο που επιθυμεί η κοινότητα. Επίσης ανέφερε ότι επικοινώνησε με τον διαπραγματευτή της ελληνοκυπριακής πλευράς, Μενέλαο Μενελάου, για να του εκφράσει τη θέση ότι δεν είναι συνετό να προκύψουν περιβαλλοντικά ζητήματα.

Κατά την άποψή του, ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή της κοινότητας, είναι η συμπερίληψή της στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000, αποδίδοντας αυτή την απόφαση σε ενέργειες κρατικών υπαλλήλων, που, κατά τη γνώμη του, δεν γνωρίζουν πού βρίσκεται ο Κάμπος ή δεν έζησαν έστω και μία μέρα στην ύπαιθρο.

Παράλληλα ανέφερε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που του δόθηκε, εντός των ημερών θα οριστεί ημερομηνία συνάντησής του με λειτουργούς του Τμήματος Δημοσίων Έργων, οι οποίοι θα εμπλακούν στους σχεδιασμούς του έργου.

Για το κομμάτι του παλιού δρόμου που βρίσκεται στις ελεύθερες περιοχές, είπε ότι για μία απόσταση 5-6 χιλιομέτρων περνά μέσα από το κρατικό δάσος, ενώ για 3-4 χιλιόμετρα περνά δίπλα από ιδιωτικά τεμάχια.