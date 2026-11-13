Εκτός ΕΑΝΑ πλέον το ρωσικό TASS - Νέα ηγεσία στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πρακτορείων Ειδήσεων

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της EANA, η συμμετοχή του TASS στη Συμμαχία τελούσε σε αναστολή τα τελευταία πέντε χρόνια.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε επίσης τη Βαλμπόνα Ζούπα, γενική διευθύντρια του Αλβανικού Τηλεγραφικού Πρακτορείου (ATA), ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EANA για τριετή θητεία. Διαδέχεται την Κλαούντια Νικολάι (AGERPRES).

Η συνέλευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου της EANA, το οποίο φιλοξένησε το ΚΥΠΕ στη Λάρνακα από τις 11 έως τις 13 Νοεμβρίου 2026, με θέμα «Πρακτορεία Ειδήσεων και Γεωπολιτική – Πλαίσιο και Αντιμετώπιση Ευαίσθητων Ζητημάτων».

Το συνέδριο διοργανώθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση του ΚΥΠΕ, ενώ στο πλαίσιό του γιορτάστηκαν και τα 70 χρόνια από την ίδρυση της Συμμαχίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ