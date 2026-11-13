Την αποβολή του πρακτορείου TASS αποφάσισε, ύστερα από συζήτηση και ψηφοφορία, η Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Πρακτορείων Ειδήσεων (EANA), η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στη Λάρνακα.
Εκτός ΕΑΝΑ πλέον το ρωσικό TASS - Νέα ηγεσία στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πρακτορείων Ειδήσεων
Η Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Πρακτορείων Ειδήσεων, που συνεδρίασε στη Λάρνακα, αποφάσισε την αποβολή του TASS και εξέλεξε τη Βαλμπόνα Ζούπα στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Όπως αναφέρει ανακοίνωση της EANA, η συμμετοχή του TASS στη Συμμαχία τελούσε σε αναστολή τα τελευταία πέντε χρόνια.
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε επίσης τη Βαλμπόνα Ζούπα, γενική διευθύντρια του Αλβανικού Τηλεγραφικού Πρακτορείου (ATA), ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EANA για τριετή θητεία. Διαδέχεται την Κλαούντια Νικολάι (AGERPRES).
Η συνέλευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου της EANA, το οποίο φιλοξένησε το ΚΥΠΕ στη Λάρνακα από τις 11 έως τις 13 Νοεμβρίου 2026, με θέμα «Πρακτορεία Ειδήσεων και Γεωπολιτική – Πλαίσιο και Αντιμετώπιση Ευαίσθητων Ζητημάτων».
Το συνέδριο διοργανώθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση του ΚΥΠΕ, ενώ στο πλαίσιό του γιορτάστηκαν και τα 70 χρόνια από την ίδρυση της Συμμαχίας.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.