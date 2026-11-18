Ο κοινοτάρχης αποκάλυψε, μάλιστα, ότι επικοινώνησε προσωπικά με το Προεδρικό μετά τη σύλληψη της Ελένης Χαϊλή που διαμαρτυρόταν για τις εργασίες διάνοιξης δρόμου, εκφράζοντας τη διαφωνία του με την αστυνομική ενέργεια και ζητώντας την απελευθέρωσή της.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» με την Άντρη Δανιήλ, ανέφερε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε, η γυναίκα αναμενόταν να αφεθεί ελεύθερη. Όπως είπε, από το Προεδρικό έλαβε επίσης την υπόσχεση ότι θα γίνουν ενέργειες για να σταματήσουν προσωρινά οι εκσκαφές, προκειμένου να υπάρξει χρόνος για περαιτέρω συζητήσεις.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο ίδιος ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάμβανε, τα μηχανήματα εξακολουθούσαν να εργάζονται στην περιοχή. «Μπορεί να μπω κι εγώ μπροστά στην μπουλντόζα», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την πρόθεσή του να αντιδράσει εάν συνεχιστούν οι εργασίες παρά τις διαβεβαιώσεις που, όπως υποστήριξε, του δόθηκαν.

«Καμία συμφωνία δεν υπήρξε για την αφαλάτωση»

Ο Γιώργος Δημητρίου Παφίτης απέρριψε κατηγορηματικά τις αναφορές ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο είχε συμφωνήσει στην εγκατάσταση της μονάδας αφαλάτωσης. «Καμία συμφωνία δεν υπήρξε. Εμείς αντιδρούσαμε και αντιδρούμε», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η κοινότητα έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη επιχειρώντας να ανατρέψει τον σχεδιασμό.

Όπως εξήγησε, το Κοινοτικό Συμβούλιο έχει ήδη δαπανήσει περίπου €20.000 για νομική υποστήριξη και για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών μελετών από ειδικούς επιστήμονες. Υποστήριξε ότι η κοινότητα εξάντλησε τα διαθέσιμα μέσα για να εκφράσει τις αντιρρήσεις της, τονίζοντας ότι η συζήτηση για αντισταθμιστικά μέτρα δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως αποδοχή του έργου.

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις κατοίκων που ζητούν ακόμη και την παραίτησή του, απάντησε ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει τη θέση του. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οι αποφάσεις για τα ζητήματα της κοινότητας λαμβάνονται από την πλειοψηφία του Κοινοτικού Συμβουλίου και όχι από τον ίδιο προσωπικά.

Αναμένουν γραπτές δεσμεύσεις μέχρι τη Δευτέρα

Ο κοινοτάρχης επιβεβαίωσε ότι είχε προηγηθεί συνάντηση στο Προεδρικό, κατά την οποία συζητήθηκε το ενδεχόμενο παραχώρησης αντισταθμιστικών μέτρων προς την κοινότητα. Όπως ανέφερε, είχε λάβει διαβεβαιώσεις ότι οι σχετικές προτάσεις θα αποστέλλονταν γραπτώς εντός δέκα έως δεκαπέντε ημερών, κάτι που μέχρι τη στιγμή της συνέντευξης δεν είχε συμβεί.

Μετά τη νέα επικοινωνία του με το Προεδρικό, δήλωσε ότι έλαβε υπόσχεση πως οι γραπτές προτάσεις θα διαβιβαστούν το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένεται να προηγηθεί σύσκεψη λειτουργών του Προεδρικού την Παρασκευή, προκειμένου να εξεταστούν τα αιτήματα που έχει υποβάλει η κοινότητα.

Ο κ. Παφίτης απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των αντισταθμιστικών μέτρων, εξηγώντας ότι δεν θεωρεί σωστό να αναφερθεί σε συγκεκριμένες υποσχέσεις προτού λάβει επίσημη γραπτή ενημέρωση.

Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι η προτιμότερη επιλογή για την κοινότητα θα ήταν να μην κατασκευαστεί η μονάδα αφαλάτωσης στη συγκεκριμένη περιοχή, ακόμη και χωρίς την παραχώρηση αντισταθμιστικών μέτρων.

Οι περιβαλλοντικές ανησυχίες

Ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου αναγνώρισε ότι η Κύπρος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα λειψυδρίας και ότι υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγής νερού.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες οφείλουν να διασφαλίζουν πως τα έργα υλοποιούνται με τον κατάλληλο σχεδιασμό και χωρίς να προκαλούνται σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Όπως ανέφερε, οι αρχικές μελέτες για το έργο παρουσίαζαν, σύμφωνα με την εκτίμηση του Κοινοτικού Συμβουλίου, ελλείψεις, ενώ στη συνέχεια έγιναν πρόσθετες διαδικασίες και αξιολογήσεις.

Ο ίδιος επικαλέστηκε τις εκτιμήσεις των περιβαλλοντικών μελετητών που συμβουλεύουν την κοινότητα, σύμφωνα με τις οποίες η κατασκευή και λειτουργία της μονάδας ενδέχεται να επηρεάσουν το θαλάσσιο οικοσύστημα, ιδιαίτερα τα λιβάδια Ποσειδωνίας.

Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για τη μεταβολή του φυσικού χαρακτήρα της περιοχής, λόγω της διάνοιξης δρόμων, της τοποθέτησης αγωγών, της ηλεκτροδότησης και των υπόλοιπων υποδομών που απαιτούνται για την εγκατάσταση.Κατά την άποψή του, πρόκειται για παρεμβάσεις που θα αλλάξουν ουσιαστικά τη φυσιογνωμία μιας παράκτιας περιοχής η οποία μέχρι σήμερα παραμένει σε μεγάλο βαθμό αδόμητη.