Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νομική Υπηρεσία, το Ανώτατο, με απόφαση ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2026, αποδέχθηκε την ένσταση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και επιβεβαίωσε την πάγια νομολογία του επί του ζητήματος.

Η Νομική Υπηρεσία σημειώνει ότι δωρεάν νομική αρωγή για την καταχώριση τέτοιου αιτήματος δικαιούνται μόνο αλλοδαποί που είναι αιτητές διεθνούς προστασίας, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία.

Σε περίπτωση που το δικαστήριο κάνει δεκτή αίτηση Habeas Corpus, το πρόσωπο που τελεί υπό κράτηση αφήνεται αμέσως ελεύθερο, διευκρινίζει η Νομική Υπηρεσία.

Πηγή: ΚΥΠΕ