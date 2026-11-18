Δωρεάν νομική αρωγή για την καταχώριση προνομιακής αίτησης Habeas Corpus, με στόχο τον δικαστικό έλεγχο της νομιμότητας της διάρκειας κράτησης αλλοδαπών που διαμένουν παράνομα στη Δημοκρατία και κρατούνται προς απέλαση, δικαιούνται μόνο πρόσωπα με την ιδιότητα του αιτητή διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
Ανώτατο: Μόνο σε αιτητές διεθνούς προστασίας δωρεάν νομική αρωγή για έλεγχο της διάρκειας κράτησης
Δικαίωμα σε δωρεάν νομική αρωγή για αίτηση Habeas Corpus έχουν μόνο αλλοδαποί με την ιδιότητα του αιτητή διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με απόφαση του Ανωτάτου.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νομική Υπηρεσία, το Ανώτατο, με απόφαση ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2026, αποδέχθηκε την ένσταση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και επιβεβαίωσε την πάγια νομολογία του επί του ζητήματος.
Η Νομική Υπηρεσία σημειώνει ότι δωρεάν νομική αρωγή για την καταχώριση τέτοιου αιτήματος δικαιούνται μόνο αλλοδαποί που είναι αιτητές διεθνούς προστασίας, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία.
Σε περίπτωση που το δικαστήριο κάνει δεκτή αίτηση Habeas Corpus, το πρόσωπο που τελεί υπό κράτηση αφήνεται αμέσως ελεύθερο, διευκρινίζει η Νομική Υπηρεσία.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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