Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του ΣΙΓΜΑ, ο βουλευτής του ΔΗΚΟ αναφέρθηκε στις προοπτικές πολιτικών συνεργασιών, υπενθυμίζοντας ότι το κόμμα του συνεργάστηκε στο παρελθόν τρεις φορές με το ΑΚΕΛ.

Χαρακτήρισε τις συνεργασίες αυτές «γόνιμες και χρήσιμες για τον τόπο», υποστηρίζοντας ότι είχαν θετικά αποτελέσματα.

«Τον έχουμε και τον υποψήφιο»

Ο Ζαχαρίας Κουλίας διευκρίνισε ότι η αναφορά του σε συνεργασία με τις προοδευτικές δυνάμεις δεν συνεπάγεται απαραίτητα τη δημιουργία κεντροαριστερής συμμαχίας, αλλά τη διαμόρφωση μιας πρότασης διακυβέρνησης στη βάση πολιτικών συγκλίσεων.

Μάλιστα, άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει ήδη συγκεκριμένο πρόσωπο που θα μπορούσε να αποτελέσει κοινή επιλογή.

«Τον έχουμε και τον υποψήφιο αλλά δεν θα τον πούμε», δήλωσε, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

Αιχμές κατά ΔΗΣΥ

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε απέναντι στον Δημοκρατικό Συναγερμό, εκφράζοντας αμφιβολίες για το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας.

«Πώς θα κάμεις συνεργασία με το κόμμα; Αφού είναι πολύ μπερδεμένη υπόθεση», διερωτήθηκε, αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό του ΔΗΣΥ.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι, παρόλο που η προηγούμενη συνεργασία ΔΗΚΟ – ΔΗΣΥ οδήγησε, κατά την άποψή του, σε μια εξαιρετική κυβέρνηση, δεν υπήρχε από την πλευρά του Συναγερμού διάθεση για πολιτική εναλλαγή.

«Αυτοί είναι όπως τα παιδάκια που τα βλέπεις στο πανηγύρι. Θέλουν τα παιχνίδια όλα. Δεν δέχονται να πάρει άλλο παιδί το παιχνιδάκι. Δεν μπορεί να συνεργαστείς μαζί τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Πάνω από όλα το συμφέρον του τόπου»

Ο βουλευτής υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε απόφαση για μελλοντικές συνεργασίες πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη βάση του ΔΗΚΟ, τις απόψεις των ψηφοφόρων και τις αρχές του κόμματος.

Όπως σημείωσε, μια ενδεχόμενη πρόταση συνεργασίας θα πρέπει να είναι «σεμνή και ταπεινή» και να συνάδει με τα πιστεύω του πολιτικού χώρου.

«Εγώ είμαι υπέρ των συνεργασιών νοουμένου ότι συγκλίνουν τα πράγματα επωφελεία του τόπου, όχι των κομμάτων», κατέληξε.