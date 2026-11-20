«Πρέπει να περιμένουμε μέχρι το τέλος του έτους, αλλά θα είναι μια πολύ, πολύ θερμή χρονιά. Ναι, μία από τις θερμότερες που έχουν καταγραφεί, χωρίς καμία αμφιβολία», δήλωσε η Γαλλίδα μαθηματικός και επιστήμονας του Copernicus, του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παρατήρηση και την παρακολούθηση της Γης. Η δήλωση έγινε στο περιθώριο της συνόδου COP31 για το κλίμα, στην Αττάλεια.

Κατά την έναρξη της διάσκεψης, η Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Copernicus ανακοίνωσε ότι ο προηγούμενος μήνας ήταν ο θερμότερος Οκτώβριος που έχει καταγραφεί παγκοσμίως. Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία του αέρα στην επιφάνεια έφτασε τους 15,35°C, δηλαδή ήταν κατά 0,90°C υψηλότερη από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020 και κατά 1,75°C υψηλότερη από τα εκτιμώμενα επίπεδα της προβιομηχανικής εποχής, την περίοδο 1850-1900.

Ο φετινός Οκτώβριος ήταν επίσης ο τρίτος συνεχόμενος μήνας κατά τον οποίο οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν κατά περισσότερο από 1,5°C τα επίπεδα της προβιομηχανικής εποχής.

Μήνυμα προς όσους αρνούνται την κλιματική αλλαγή

Απαντώντας στις αυξανόμενες φωνές σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ισπανία και η Γαλλία, που αμφισβητούν την κλιματική αλλαγή και υποστηρίζουν ότι το κλίμα ανέκαθεν μεταβαλλόταν με φυσικό τρόπο, η Rouil ήταν κατηγορηματική.

«Η απάντησή μου είναι πολύ απλή. Έχουμε τα δεδομένα, έχουμε τις αποδείξεις. Οι κλιματικές και ατμοσφαιρικές μεταβλητές παρακολουθούνται εδώ και πολύ καιρό, εδώ και αρκετές δεκαετίες. Και γνωρίζουμε ότι η αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου επηρεάζει την κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση του πλανήτη», υπογράμμισε.

«Τα δεδομένα είναι δεδομένα και δεν αποτελούν φαντασία ή κάτι που βγάλαμε από το μυαλό μας», τόνισε. Υπενθύμισε ότι το σύστημα της Γης και οι επιπτώσεις των ανθρωπογενών εκπομπών διέπονται από «φυσικές εξισώσεις», οι οποίες έχουν επαληθευτεί σε χιλιάδες επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Διδάγματα από τις πυρκαγιές στην Ισπανία και τη Γαλλία

Η περίοδος των δασικών πυρκαγιών του 2025 άφησε πίσω της περισσότερα από ένα εκατομμύριο εκτάρια καμένης γης στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Η έκταση ήταν υπερδιπλάσια του ετήσιου μέσου όρου των τελευταίων 18 ετών, ενώ το ρεκόρ εντοπίστηκε κυρίως στην Ιβηρική Χερσόνησο, όπου κάηκε το 63% της έκτασης, συμπεριλαμβανομένων δασών, θαμνωδών εκτάσεων και γεωργικής γης.

Η περίοδος των δασικών πυρκαγιών του 2026 χαρακτηρίστηκε μία από τις χειρότερες του αιώνα, με περίπου 275.000 εκτάρια καμένης γης. Μόνο το προηγούμενο έτος, το 2025, καταγράφηκε μεγαλύτερη έκταση, με σχεδόν 355.000 εκτάρια καμένα, σύμφωνα με στοιχεία της Πολιτικής Προστασίας και του Υπουργείου Οικολογικής Μετάβασης και Δημογραφικής Πρόκλησης (Miteco).

Η Rouil εξήγησε ότι το πρόγραμμα Copernicus παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τόσο τις πυρκαγιές όσο και τις επιπτώσεις τους στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Συνεργάζεται, παράλληλα, στενά με τις εθνικές μετεωρολογικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας.

«Από επιστημονική σκοπιά, αυτό που έχουμε μάθει και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα επόμενα χρόνια είναι η ικανότητά μας να κάνουμε προβλέψεις, σε στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και τις μετεωρολογικές υπηρεσίες των διαφόρων χωρών, παρέχοντάς τους πληροφορίες που τους βοηθούν να γνωρίζουν τι ενδέχεται να συμβεί», ανέφερε.

Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι η πρόληψη ξεπερνά τα όρια της ατμοσφαιρικής επιστήμης και απαιτεί επανεξέταση του τρόπου διαχείρισης της γης και των δασών.

Η επιτυχία στην προστασία του όζοντος

Παρά τον απαισιόδοξο τόνο, η Rouil τόνισε ότι είναι σημαντικό να αναδεικνύονται οι «ιστορίες επιτυχίας» στον τομέα του περιβάλλοντος, ώστε να φαίνεται ότι η διεθνής συνεργασία και οι κανονιστικές ρυθμίσεις αποδίδουν.

Ως παράδειγμα ανέφερε την αποκατάσταση της στρατοσφαιρικής στιβάδας του όζοντος χάρη στο Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, παρά τις ετήσιες φυσικές διακυμάνσεις που συνδέονται με τον πολικό στρόβιλο. Αναφέρθηκε επίσης στη δραστική μείωση των επιβλαβών σωματιδίων και του διοξειδίου του αζώτου στην Ευρώπη, μετά την αυστηροποίηση της νομοθεσίας για την ποιότητα του αέρα.

Το έργο, ωστόσο, δεν έχει ολοκληρωθεί, προειδοποίησε, επισημαίνοντας το πρόβλημα του τροποσφαιρικού όζοντος, που εισπνέεται στο επίπεδο του εδάφους, καθώς και τις επιπτώσεις των μεγάλων δασικών πυρκαγιών στη νότια Ευρώπη, όπως εκείνων που έπληξαν την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ελλάδα.

«Η μείωση των εκπομπών, οι στρατηγικές μετριασμού και οι διεθνείς συμφωνίες οδηγούν σε καλά αποτελέσματα. Αποδίδουν», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ