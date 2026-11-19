Ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Γιάννης Λαουρής, ανέφερε ότι κατά τη συζήτηση εντοπίστηκαν σημεία που η πλευρά του ήθελε να τροποποιηθούν. Όπως είπε, οι τεχνοκράτες ενημέρωσαν ότι αυτά καλύπτονται από τις υφιστάμενες πρόνοιες.

Ο κ. Λαουρής πρόσθεσε ότι εξακολουθεί να υπάρχει ζήτημα ως προς την υποχρέωση του κράτους να δημοσιεύει αναλυτικά τα είδη και τις κατηγορίες αποβλήτων, σημειώνοντας ότι θα κατατεθεί σχετική πρόταση νόμου.

Οι κανονισμοί εναρμονίζουν την κυπριακή νομοθεσία με την Οδηγία (ΕΕ) 2024/884, η οποία τροποποιεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), στα οποία περιλαμβάνονται και τα φωτοβολταϊκά πλαίσια.

Η αλλαγή κρίθηκε αναγκαία μετά από απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία ορισμένες πρόνοιες της αρχικής Οδηγίας 2012/19/ΕΕ είχαν αδικαιολόγητη αναδρομική ισχύ. Αυτό αφορούσε ειδικότερα φωτοβολταϊκά πλαίσια που διατέθηκαν στην αγορά από τις 13 Αυγούστου 2005 έως τις 13 Αυγούστου 2012.

Με τη νέα ρύθμιση διευκρινίζεται ότι η χρηματοδότηση της συλλογής, της επεξεργασίας και της ορθής διάθεσης αποβλήτων φωτοβολταϊκών πλαισίων, καθώς και άλλου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθορίζεται με βάση την εθνική νομοθεσία που ίσχυε όταν τα προϊόντα διατέθηκαν στην αγορά.

Έτσι αποφεύγεται η αναδρομική επιβάρυνση των παραγωγών με υποχρεώσεις χρηματοδότησης που δεν προβλέπονταν από το νομοθετικό πλαίσιο κατά τον χρόνο διάθεσης των προϊόντων στην αγορά.

Πηγή: ΚΥΠΕ