Η εταιρεία, η οποία αναπτύσσει το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης Claude, διέθεσε τις μετοχές της στην αρχική δημόσια προσφορά στην τιμή των 83 δολαρίων. Με βάση αυτή την αποτίμηση, περίπου 5.100 από τους συνολικά 5.300 εργαζομένους της απέκτησαν μετοχικές συμμετοχές αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Τα στοιχεία προέρχονται από την εταιρεία Hill.com, η οποία παρακολουθεί την αξία μετοχών ιδιωτικών επιχειρήσεων, και παρουσιάστηκαν από το CNN.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι περίπου 2.800 υπάλληλοι εμφανίζονται να διαθέτουν μετοχές αξίας μεγαλύτερης των 10 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ σχεδόν 600 εργαζόμενοι έχουν συμμετοχές που υπερβαίνουν τα 100 εκατομμύρια δολάρια.

Από νεοφυής επιχείρηση σε κολοσσό

Η ταχύτητα με την οποία δημιουργήθηκαν αυτές οι περιουσίες αποτελεί ένα από τα πιο αξιοσημείωτα στοιχεία της χρηματιστηριακής εισαγωγής.

Η Anthropic ιδρύθηκε μόλις το 2021 και μέχρι το τέλος του 2024 απασχολούσε λιγότερα από 1.000 άτομα. Μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, ο αριθμός των εργαζομένων της ξεπέρασε τους 5.000, αντανακλώντας την εκρηκτική ανάπτυξη του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Hill.com, Άντριου Μπένσον, δήλωσε στο CNN ότι εκείνο που προκαλεί τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι η ταχύτητα με την οποία εξελίχθηκαν τα πράγματα.

Όπως εξήγησε, οι προοπτικές της εταιρείας ήταν τόσο μεγάλες ώστε πολλοί εργαζόμενοι απέφευγαν να αποχωρήσουν, γνωρίζοντας ότι μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να τους στερήσει σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Στη Silicon Valley, η παραχώρηση μετοχών αποτελεί συνηθισμένη πρακτική για την προσέλκυση και διατήρηση προσωπικού. Οι εταιρείες προσφέρουν στους εργαζομένους συνδυασμό μισθού και συμμετοχής στο μετοχικό τους κεφάλαιο, με την προοπτική μιας μελλοντικής χρηματιστηριακής εισαγωγής.

Στην περίπτωση της Anthropic, όμως, η οικονομική ανταμοιβή ξεπέρασε τις συνηθισμένες διαστάσεις.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Μπένσον, το πότε προσλήφθηκε κάποιος στην εταιρεία αποδεικνύεται σημαντικότερο από τη θέση που κατέχει. Ένας εργαζόμενος που εντάχθηκε στην Anthropic το 2023 ή το 2024 μπορεί να έχει αποκομίσει μεγαλύτερο όφελος από ένα υψηλόβαθμο στέλεχος που προσλήφθηκε μόλις φέτος.

Πότε μπορούν να εισπράξουν τα εκατομμύρια

Παρά τα εντυπωσιακά ποσά, ο νέος πλούτος δεν σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι έχουν ήδη εισπράξει τα χρήματα.

Οι εκτιμήσεις αφορούν κυρίως την αξία των μετοχικών συμμετοχών τους, η οποία μπορεί να αυξομειώνεται ανάλογα με την πορεία της μετοχής στο χρηματιστήριο.

Ωστόσο, η Anthropic επέλεξε μια ασυνήθιστη ρύθμιση, επιτρέποντας σε εργαζομένους που δεν ανήκουν στην ιδρυτική ομάδα να πωλήσουν μέχρι και το 10% των συμμετοχών τους από την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης.

Στις περισσότερες αντίστοιχες περιπτώσεις, οι εργαζόμενοι δεσμεύονται από περιορισμούς που δεν τους επιτρέπουν να πωλήσουν μετοχές για διάστημα τριών έως έξι μηνών.

Η δυνατότητα άμεσης πώλησης μέρους των μετοχών δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη μετατροπή του θεωρητικού πλούτου σε πραγματικά διαθέσιμα χρήματα, αν και το τελικό όφελος εξαρτάται από την τιμή πώλησης, τους φόρους και τους όρους κατοχύρωσης των μετοχών.

Φόβοι για νέα έκρηξη στις τιμές των ακινήτων

Η χρηματιστηριακή επιτυχία της Anthropic ενδέχεται να έχει σημαντικές συνέπειες και στην τοπική οικονομία του Σαν Φρανσίσκο, όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας.

Η πόλη αντιμετωπίζει ήδη έντονες πιέσεις στην αγορά ακινήτων, με τις υψηλές αμοιβές στον τεχνολογικό κλάδο να έχουν συμβάλει στην αύξηση του κόστους στέγασης.

Σύμφωνα με στοιχεία της Redfin που επικαλείται το CNN, η τυπική κατοικία στο Σαν Φρανσίσκο πωλήθηκε τον Οκτώβριο έναντι περίπου 1,7 εκατομμυρίων δολαρίων, τιμή αυξημένη σχεδόν κατά 19% σε σύγκριση με έναν χρόνο προηγουμένως.

Την ίδια περίοδο, η διάμεση τιμή κατοικίας στις Ηνωμένες Πολιτείες παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, στα 416.700 δολάρια.

Η εμφάνιση χιλιάδων νέων εκατομμυριούχων, συγκεντρωμένων στην ίδια γεωγραφική περιοχή, θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τη ζήτηση για πολυτελείς κατοικίες και να ασκήσει πρόσθετες πιέσεις στις τιμές.

Το χρηματιστηριακό ντεμπούτο της Anthropic αποτελεί έτσι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί τεράστιες περιουσίες μέσα σε ελάχιστο χρόνο.