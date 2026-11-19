Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Αναρίτα, της Επαρχίας Πάφου.
Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Αναρίτας
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σήμερα, Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 13:40, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην τοποθεσία «Λούρες» της κοινότητας Αναρίτα, στην επαρχία Πάφου.
Η πυρκαγιά κατασβέστηκε πλήρως στις 16:00 από δυνάμεις του Τμήματος Δασών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αφού κατέκαψε έκταση περίπου τεσσάρων εκταρίων (4 ha) καλυμμένη με χαμηλή άγρια βλάστηση.
Για την κατάσβεσή της πυρκαγιάς, εργάστηκαν επτά (7) μέλη του προσωπικού του Τμήματος Δασών με τρία (3) πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και τρία (3) μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με ένα (1) πυροσβεστικό όχημα. Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.
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