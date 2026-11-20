Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, η κ. Τόφα ανέφερε ότι οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά και ότι δεν υπάρχει ενημέρωση για ενδεχόμενη αναστολή τους.

Όπως εξήγησε, το έργο βρίσκεται ήδη στη φάση της κατασκευής, ενώ οι διαβουλεύσεις είχαν προηγηθεί κατά την εκπόνηση των μελετών. Πρόσθεσε ότι πραγματοποιήθηκαν αρκετές συναντήσεις σε τεχνικό και υπουργικό επίπεδο, καθώς και δύο παγκοινοτικές συγκεντρώσεις, κατά τις οποίες παρουσιάστηκαν οι τεχνικές και περιβαλλοντικές πτυχές του έργου.

Αλλαγές στον σχεδιασμό και αντισταθμιστικά μέτρα

Σύμφωνα με την κ. Τόφα, οι ανησυχίες της τοπικής αρχής λήφθηκαν υπόψη, με αποτέλεσμα να τροποποιηθεί ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός και να εξασφαλιστούν οι σχετικές εγκρίσεις.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη διάθεση της άλμης στη θάλασσα, η οποία προβλέπεται να γίνεται σε μεγαλύτερο βάθος και απόσταση από την ακτή, με συγκεκριμένο τρόπο διασποράς.

Αναφορικά με τα αντισταθμιστικά μέτρα που ζητά η κοινότητα Μαζωτού, ανέφερε ότι το ζήτημα εξετάζεται σε πολιτικό επίπεδο, με εμπλοκή και άλλων υπουργείων και τμημάτων.

Κινητή μονάδα με ορίζοντα επταετίας

Η Διευθύντρια του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων διευκρίνισε ότι η μονάδα στον Μαζωτό θα είναι κινητή, με προβλεπόμενη διάρκεια λειτουργίας μέχρι επτά χρόνια.

Όπως εξήγησε, οι κινητές μονάδες εγκαθίστανται σε σύντομο χρονικό διάστημα και μπορούν να αποξηλωθούν μετά τη λήξη της σύμβασης.

Σημείωσε ότι ο ανάδοχος αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της κατασκευής, τη λειτουργία και την αποξήλωση της μονάδας, ενώ το κράτος αγοράζει το παραγόμενο νερό. Διευκρίνισε ότι τα 92 εκατομμύρια ευρώ που αναφέρονται δεν αποτελούν κόστος αποκλειστικά της συγκεκριμένης μονάδας, επισημαίνοντας ότι στον ετήσιο προϋπολογισμό προβλέπονται περίπου 145 εκατομμύρια ευρώ για αγορά νερού από όλες τις μονάδες αφαλάτωσης.

Η σύμβαση με τον ανάδοχο δεν έχει ακόμη υπογραφεί, ενώ οι εργασίες που πραγματοποιούνται σήμερα αφορούν την κατασκευή του δρόμου πρόσβασης από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Αναφερόμενη στις επιπτώσεις από την απόρριψη άλμης, η κ. Τόφα σημείωσε ότι στις υφιστάμενες μονάδες πραγματοποιείται συστηματική παρακολούθηση από το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Τμήμα Αλιείας.

Αναγνώρισε ότι καταγράφεται μείωση της θαλάσσιας ζωής σε πολύ μικρή ακτίνα γύρω από τα σημεία απόρριψης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει εικόνα για αναφορές περί «μαύρου βυθού».

Όπως εξήγησε, για κάθε 20.000 κυβικά μέτρα πόσιμου νερού που παράγονται, επιστρέφει στη θάλασσα αντίστοιχη ποσότητα με περίπου διπλάσια συγκέντρωση άλατος.

Για τη μονάδα Μαζωτού, διαβεβαίωσε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες περιβαλλοντικές μελέτες και έχουν εξασφαλιστεί άδειες από το Τμήμα Δασών για την απομάκρυνση δέντρων που εμποδίζουν την πρόσβαση. Πρόσθεσε ότι προβλέπεται δεντροφύτευση περιμετρικά της μονάδας και αποκατάσταση του χώρου όπου είναι δυνατόν.

Πού θα διοχετεύεται το νερό

Σύμφωνα με την κ. Τόφα, προτεραιότητα θα δοθεί στην υδροδότηση της επαρχίας Λάρνακας, ενώ τυχόν πλεονάζουσες ποσότητες θα μπορούν να διοχετεύονται στη Λευκωσία και την Αμμόχωστο.

Ανέφερε επίσης ότι σχεδιάζεται μόνιμη μονάδα αφαλάτωσης μεγαλύτερης δυναμικότητας στην περιοχή της Αγίας Θέκλας, κοντά στη μαρίνα Αγίας Νάπας.

Για το Βασιλικό, εξήγησε ότι προωθείται επέκταση της υφιστάμενης μονάδας της ΑΗΚ με κινητή εγκατάσταση, καθώς η αρχική εκτίμηση των 18 μηνών για μόνιμη επέκταση κρίθηκε χρονικά απαγορευτική, έναντι έξι έως επτά μηνών για κινητή μονάδα.

Αναφορικά με επιστολή της ΑΗΚ, δήλωσε ότι δεν την έχει υπόψη της, σημειώνοντας ωστόσο ότι έχουν πραγματοποιηθεί συσκέψεις σε ανώτατο επίπεδο.

Καταλήγοντας, επανέλαβε ότι δεν μπορεί να δοθεί εντολή αναστολής εργασιών χωρίς ισχυρό λόγο, δηλώνοντας παράλληλα διαθέσιμη για νέα ενημέρωση της τοπικής αρχής και των κατοίκων.

Ακούστε την παρέμβαση της Ηλιάνας Τόφα στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΗΛΙΑΝΑ ΤΟΦΑ 20-11-2026