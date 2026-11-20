Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, παρουσίασε το σχέδιο σε αντιπροσωπεία Ιαπώνων επιχειρηματιών, κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο πρωθυπουργικό γραφείο στα Τίρανα.

Όπως ανέφερε, η Αλβανία και το Κόσοβο ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη συμμετοχή ιαπωνικών επιχειρήσεων στην υλοποίηση της σιδηροδρομικής σύνδεσης Δυρραχίου και Πρίστινας, η οποία προβλέπεται να συνεχίζεται προς τη Νις της Σερβίας και από εκεί προς την Κεντρική Ευρώπη.

Σύμφωνα με το αλβανικό πρακτορείο ειδήσεων ATA, ο Ράμα δήλωσε ότι έχει συζητήσει επανειλημμένα με τον πρωθυπουργό του Κοσόβου το ενδεχόμενο εμπλοκής της Ιαπωνίας στο έργο.

«Έχουμε συζητήσει αρκετές φορές πόσο επωφελής θα ήταν η συμμετοχή της Ιαπωνίας στη νέα σιδηροδρομική σύνδεση Δυρραχίου και Πρίστινας, η οποία στη συνέχεια θα επεκτείνεται μέσω της Νις προς την Κεντρική Ευρώπη», ανέφερε.

Η στρατηγική σημασία για το ΝΑΤΟ

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Αλβανός πρωθυπουργός στη στρατιωτική διάσταση της σχεδιαζόμενης υποδομής.

Όπως εξήγησε, η σιδηροδρομική γραμμή θα συνδέεται με το νέο λιμάνι του Δυρραχίου, όπου προβλέπεται η δημιουργία ειδικού τμήματος αποκλειστικά για στρατιωτικές δραστηριότητες και επιχειρήσεις της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

«Αυτός ο σιδηρόδρομος έχει τεράστια σημασία και για το ΝΑΤΟ, δεδομένου ότι το νέο λιμάνι του Δυρραχίου θα διαθέτει ειδική υποδομή αποκλειστικά για στρατιωτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις της Συμμαχίας», υπογράμμισε.

Η σχεδιαζόμενη σύνδεση θα μπορούσε να εξυπηρετεί τόσο τις εμπορευματικές μεταφορές όσο και τη μετακίνηση στρατιωτικού εξοπλισμού και εφοδίων από την Αδριατική προς το εσωτερικό των Βαλκανίων, εφόσον υλοποιηθεί το έργο.

Πρόσκληση στους Ιάπωνες επενδυτές

Ο Έντι Ράμα κάλεσε τις ιαπωνικές επιχειρήσεις να εξετάσουν τις οικονομικές και τεχνικές δυνατότητες συμμετοχής τους, επισημαίνοντας ότι οι κυβερνήσεις της Αλβανίας και του Κοσόβου είναι έτοιμες να συνεργαστούν για την προώθηση του έργου.

«Θα μπορούσε να είναι μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επένδυση. Εάν εξετάσετε το έργο, θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε την άποψή σας», δήλωσε προς τους Ιάπωνες επιχειρηματίες.

Πρόσθεσε ότι οι δύο κυβερνήσεις είναι διατεθειμένες να συνεργαστούν με ιαπωνικούς επιχειρηματικούς φορείς για να διαπιστωθεί κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει η κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής.

Πέρα από τη στρατιωτική διάσταση, ο σχεδιαζόμενος σιδηρόδρομος θα μπορούσε να ενισχύσει την εμπορική διασύνδεση της Αδριατικής με τις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης, δημιουργώντας μια νέα οδό μεταφοράς προϊόντων και εμπορευμάτων μέσω των δυτικών Βαλκανίων.

Η επέκταση προς τη Νις αποκτά πρόσθετο πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς προϋποθέτει διασύνδεση με τη Σερβία, με την οποία το Κόσοβο εξακολουθεί να έχει σοβαρές διαφορές ως προς το καθεστώς ανεξαρτησίας του.

Προς το παρόν, η συμμετοχή της Ιαπωνίας παραμένει σε επίπεδο πρόσκλησης και διερεύνησης επενδυτικού ενδιαφέροντος. Δεν έχει ανακοινωθεί συμφωνία χρηματοδότησης ή συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής.