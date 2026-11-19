Οι αλλαγές αναθεωρούν τη σύνθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδάτων, με την προσθήκη εκπροσώπων όλων των επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης και την αφαίρεση εκπροσώπων των συμβουλίων αποχετεύσεως και υδατοπρομήθειας, μετά την πρόσφατη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Προβλέπεται επίσης συχνή και περιοδική επανεξέταση των ελέγχων για τις αντλήσεις επιφανειακών και υπόγειων νερών, καθώς και για τη συγκράτηση επιφανειακών νερών. Σκοπός είναι να αποτρέπεται η υποβάθμιση των υδατικών σωμάτων και να επιτυγχάνονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι.

Το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα εκ των υστέρων αδειοδότησης υφιστάμενων έργων υδροληψίας και συγκράτησης που κατασκευάστηκαν χωρίς άδεια, με την υποβολή αίτησης και την καταβολή αυξημένου τέλους, ίσου με το διπλάσιο του προβλεπόμενου τέλους άδειας. Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του νόμου.

Θεσπίζεται εξώδικη ρύθμιση για αδικήματα που αφορούν παράνομες κατασκευές και χρήσεις έργων υδροληψίας ή συγκράτησης, μαζί με συναφή μέτρα συμμόρφωσης. Ρυθμίζονται ακόμη αδικήματα που αφορούν επεμβάσεις σε φυσικά υδατορέματα, με πρόνοιες για εξώδικη διευθέτηση και αποκατάσταση της ζημιάς.

Κατά τη συζήτηση, εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ενημέρωσε ότι η Δημοκρατία βρίσκεται σε ανεπίσημο διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως ανέφερε, υπάρχει η προσδοκία ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου θα οδηγήσει στον τερματισμό της διαδικασίας παράβασης εναντίον της Δημοκρατίας.

Ύστερα από προβληματισμούς μελών της Επιτροπής Γεωργίας και με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Υπουργείου, προστέθηκε υποχρέωση του Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων να απαιτεί την πλήρωση, το σφράγισμα, το κλείσιμο ή την καταστροφή έργου υδροληψίας ή συγκράτησης που κατασκευάστηκε χωρίς άδεια, εάν απορριφθεί αίτηση εκ των υστέρων αδειοδότησης.

Συμφωνήθηκε επίσης ότι το εξώδικο πρόστιμο θα επιδίδεται εντός 30 ημερών από τη διαπίστωση του αδικήματος και όχι από την ημέρα διάπραξής του. Το ύψος του θα καθορίζεται με βάση τη σοβαρότητα και τις επιπτώσεις του αδικήματος στους υδατικούς πόρους, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, την έκταση και τη διάρκεια της παράβασης, το μέγεθος της επέμβασης και την κατάσταση του επηρεαζόμενου υδατικού συστήματος.

Οι τοποθετήσεις των βουλευτών

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου παρουσίασε τροπολογία του κόμματός του, η οποία απορρίφθηκε. Με αυτήν προτεινόταν η νομιμοποίηση παράνομων υποδομών να ρυθμίζεται με διάταγμα του Υπουργού Γεωργίας, αντί να ισχύει χρονικό περιθώριο δύο ετών.

Ο κ. Ιωάννου υποστήριξε ότι το διάταγμα θα προσέφερε ευελιξία χωρίς να χαλαρώνει τις προϋποθέσεις αδειοδότησης. Είπε ότι θα επέτρεπε στο κράτος να προσαρμόζεται στις ανάγκες χωρίς γραφειοκρατία, ώστε η ενιαία διαχείριση να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο. Πρόσθεσε ότι η απουσία ενιαίας τιμολογιακής πολιτικής δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ γεωργών και κτηνοτρόφων.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος είπε ότι ο νόμος έχει λανθασμένη ονομασία, καθώς, κατά την άποψή του, δεν υπάρχει ενιαία διαχείριση υδάτων και τα σχετικά θέματα είναι κατακερματισμένα μεταξύ υπηρεσιών και τμημάτων. Χαρακτήρισε την κατάσταση «σχιζοφρενική πολιτική του κράτους» σε μια χώρα με σοβαρότατο υδατικό πρόβλημα και ανέφερε ότι χρειάζεται ενιαία αρχή. Είπε ότι το ΔΗΚΟ στηρίζει το νομοσχέδιο, αλλά καταψηφίζει την τροπολογία του ΕΛΑΜ, καθώς, εάν δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός, το ζήτημα θα διαιωνίζεται.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ και πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας Γιαννάκης Γαβριήλ είπε ότι, σε συνθήκες υδατικής κρίσης, τα μη αδειοδοτημένα έργα υπονομεύουν τη δυνατότητα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων να ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο. Για την ανάγκη δημιουργίας ενιαίας αρχής διαχείρισης υδάτων, υπενθύμισε ότι το ΑΚΕΛ είχε καταθέσει σχετική πρόταση νόμου το 2010, η οποία καταψηφίστηκε.

Η βουλευτής του κινήματος Άλμα Λίτσα Δρουσιώτη είπε ότι το κόμμα της διαφωνεί με τις τροπολογίες του ΕΛΑΜ, καθώς η προθεσμία των 24 μηνών διασφαλίζει τη νομιμότητα της διαδικασίας και την ίση μεταχείριση.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Καραϊσκάκης χαρακτήρισε αναγκαίο τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου διαχείρισης των υδάτων και διαφώνησε με την τροπολογία του ΕΛΑΜ. Είπε ότι η πρόνοια για τα δύο χρόνια είναι εύλογη και επαρκής για την υποβολή αιτήσεων, χωρίς να παραμένει το ζήτημα σε εκκρεμότητα χωρίς σαφές χρονικό όριο.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας ανέφερε ότι επί Σπύρου Κυπριανού, όταν κατασκευάστηκαν τα φράγματα, υπήρχε ομάδα συντήρησης 40 ατόμων. Σήμερα, είπε, έχουν απομείνει μόνο δύο, με αποτέλεσμα να σημειώνονται περιστατικά όπως εκείνο στον Μαυροκόλυμπο, όπου χάθηκαν εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.

Ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Γιάννης Λαούρης είπε ότι η διαχείριση του νερού είναι πράγματι κατακερματισμένη μεταξύ υπηρεσιών και τμημάτων και ότι το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί σοβαρά με τη δημιουργία ενιαίου φορέα διαχείρισης.

Πηγή: ΚΥΠΕ