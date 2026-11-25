Στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για συζήτηση οδηγείται το πολύκροτο, όπως έχει εξελιχθεί, θέμα δημιουργίας κινητής μονάδας αφαλάτωσης στην παραλιακή περιοχή Παναγίας Πετούντας, στον Μαζωτό, εξαιτίας των έντονων αντιδράσεων που υπάρχουν από μεγάλη μερίδα κατοίκων, οι οποίοι εναντιώνονται στο έργο. Με πρωτοβουλία των βουλευτών του Δημοκρατικού Συναγερμού Πρόδρομου Αλαμπρίτη, Γιώργου Καραϊσκάκη και Χαράλαμπου Πάζαρου ζητήθηκε η εγγραφή του θέματος χωροθέτησης της μονάδας αφαλάτωσης στον Μαζωτό στην επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων της Βουλής, με στόχο να εξεταστούν τα κριτήρια επιλογής της συγκεκριμένης τοποθεσίας, οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στο χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και η τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών περιβαλλοντικής αξιολόγησης και δημόσιας διαβούλευσης. Κοινή ανακοίνωση των βουλευτών του ΔΗΣΥ αναφέρει πως η ανάγκη ενίσχυσης της υδατικής επάρκειας της χώρας μας είναι δεδομένη. Δεν αναιρεί, ωστόσο, την υποχρέωση της Πολιτείας να διασφαλίζει την ορθή χωροθέτηση των έργων, την προστασία του περιβάλλοντος και την ουσιαστική διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες. Υπενθυμίζουμε, ότι την περασμένη Κυριακή κάτοικοι του Μαζωτού πραγματοποίησαν μεγάλη εκδήλωση διαμαρτυρίας στην τοποθεσία όπου προγραμματίζεται η κινητή μονάδα αφαλάτωσης ζητώντας ακύρωση της κυβερνητικής απόφασης για το συγκεκριμένο έργο, ενώ έστειλαν το μήνυμα πως δεν θα αποδεχθούν ως αντάλλαγμα οποιαδήποτε αντισταθμιστικά μέτρα. Το τελευταίο διάστημα οι φωνές διαμαρτυρίας στον Μαζωτό από μέλη της ομάδας πρωτοβουλίας για τη διάσωση της ακτής της κοινότητας έχουν κλιμακωθεί λόγω και της αποκοπής δέντρων για τη δημιουργία δρόμου που θα εξυπηρετεί τη μονάδα αφαλάτωσης. Οι διαμαρτυρόμενοι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι ενδεχόμενη λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης στην παραλιακή περιοχή της κοινότητάς τους θα έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο και φυσικό περιβάλλον. Γι’ αυτό και ζητούν επιτακτικά την εξέταση εναλλακτικών λύσεων ως προς τη χωροθέτηση της μονάδας. Τα μέλη της ομάδας πρωτοβουλίας για τη διάσωση της ακτής του Μαζωτού ζητούν, επίσης, την παραίτηση του κοινοτάρχη επειδή, όπως υποστηρίζουν, διαπραγματεύεται με την κυβέρνηση την εξασφάλιση αντισταθμιστικών μέτρων, χωρίς προηγουμένως να διαβουλευτεί με τους κατοίκους. Πάντως, με νέες δηλώσεις του το περασμένο Σάββατο, ο υπουργός Γεωργίας Χρίστος Σενέκης ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται θέμα αναστολής των εργασιών για το εργοστάσιο αφαλάτωσης στον Μαζωτό, λέγοντας ότι το κράτος συζητά με το κοινοτικό συμβούλιο την παραχώρηση αντισταθμιστικών μέτρων. Όπως είπε, κάποια μέτρα ήδη έχουν αποφασιστεί να προχωρήσουν, ενώ κάποια άλλα βρίσκονται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας τους. «Στόχος μας είναι μέσα από τα έργα που θα υλοποιηθούν να υπάρξει ουσιαστική αναβάθμιση της κοινότητας και της καθημερινότητας των κατοίκων. Τα έργα αυτά αφορούν ένα ευρύ φάσμα τομέων», ανέφερε ο κ. Σενέκης.