Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι χθες Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 19:00, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην τοποθεσία "Χόνες", της κοινότητας Παναγιάς.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 20:30, αφού έκαψε μικρή έκταση με χαμηλή άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 5 άτομα του Τμήματος Δασών με 1 πυροσβεστικό όχημα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.