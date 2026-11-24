Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, στόχος είναι να εξεταστούν τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέχθηκε η συγκεκριμένη τοποθεσία, οι πιθανές επιπτώσεις στο χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς και το κατά πόσο τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες περιβαλλοντικής αξιολόγησης και δημόσιας διαβούλευσης.

Η ανάγκη ενίσχυσης της υδατικής επάρκειας της χώρας είναι δεδομένη, αναφέρεται στην ανακοίνωση, χωρίς αυτό να αναιρεί την υποχρέωση της πολιτείας να διασφαλίζει την ορθή χωροθέτηση των έργων, την προστασία του περιβάλλοντος και την ουσιαστική διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες.