Την εξέταση της χωροθέτησης της μονάδας αφαλάτωσης στον Μαζωτό στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ζήτησαν οι βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού Πρόδρομος Αλαμπρίτης, Γιώργος Καραϊσκάκης και Χαράλαμπος Πάζαρος.
ΔΗΣΥ: Να εξεταστεί στη Βουλή η επιλογή του Μαζωτού για την εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης
Την εγγραφή του θέματος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ζήτησαν τρεις βουλευτές του ΔΗΣΥ, προκειμένου να εξεταστούν τα κριτήρια επιλογής και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, στόχος είναι να εξεταστούν τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέχθηκε η συγκεκριμένη τοποθεσία, οι πιθανές επιπτώσεις στο χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς και το κατά πόσο τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες περιβαλλοντικής αξιολόγησης και δημόσιας διαβούλευσης.
Η ανάγκη ενίσχυσης της υδατικής επάρκειας της χώρας είναι δεδομένη, αναφέρεται στην ανακοίνωση, χωρίς αυτό να αναιρεί την υποχρέωση της πολιτείας να διασφαλίζει την ορθή χωροθέτηση των έργων, την προστασία του περιβάλλοντος και την ουσιαστική διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες.
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