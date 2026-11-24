Τα νηπιαγωγεία που συμμετέχουν λαμβάνουν ειδικά μολύβια-σπόρους και εκπαιδευτικούς οδηγούς καλών πρακτικών, προσαρμοσμένους για παιδιά ηλικίας 4–6 ετών. Η νέα φάση της δράσης αποσκοπεί στη δημιουργία μικρών σχολικών κήπων, λαχανόκηπων και πράσινων γωνιών. Μέσα από αυτές, τα παιδιά θα γνωρίσουν τον κύκλο ζωής των φυτών, θα αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και υπευθυνότητας και θα μάθουν για τη σημασία της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε πιλοτικά τον Μάιο του 2021. Έκτοτε έχουν διανεμηθεί περισσότερα από 3.000 μολύβια-σπόροι σε πάνω από 50 σχολεία σε ολόκληρη την Κύπρο.

Ο πρόεδρος του Together Cyprus, Ανδρέας Αγγελής, ανέφερε ότι στόχος δεν είναι μόνο να δημιουργηθούν περισσότεροι σχολικοί κήποι, αλλά και να συμβάλει το πρόγραμμα στη διαμόρφωση μιας νέας γενιάς πολιτών που κατανοούν την αξία της βιωσιμότητας και της προσωπικής ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, Ηλίας Μυριάνθους, είπε ότι επιδίωξη είναι να δοθεί στα παιδιά η ευκαιρία να πιάσουν το χώμα, να μάθουν μέσα από την εμπειρία και να χαρούν βλέποντας να φυτρώνει ο σπόρος που τα ίδια φύτεψαν και φρόντισαν.

Πηγή: ΚΥΠΕ