Ανεβαίνει ο υδράργυρος και έρχεται καύσωνας - Ο καιρός αναλυτικά το Σαββατοκύριακο

Το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος και θερμός.

Εποχική χαμηλή πίεση και θερμή αέρια μάζα επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 31 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 και στα δυτικά παράλια μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 βαθμούς στα δυτικά παράλια, στους 25 στα υπόλοιπα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή θα σημειώσει σταδιακά αισθητή άνοδο, ενώ τη Δευτέρα δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή, για να κυμανθεί πολύ πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

