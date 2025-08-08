Ανεβαίνει ο υδράργυρος και έρχεται καύσωνας - Ο καιρός αναλυτικά το Σαββατοκύριακο

Εποχική χαμηλή πίεση και θερμή αέρια μάζα επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 31 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 και στα δυτικά παράλια μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 βαθμούς στα δυτικά παράλια, στους 25 στα υπόλοιπα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος και θερμός.

Η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή θα σημειώσει σταδιακά αισθητή άνοδο, ενώ τη Δευτέρα δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή, για να κυμανθεί πολύ πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.