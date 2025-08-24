Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Περιβάλλον

Πέφτει σταδιακά η θερμοκρασία, δεν αποκλείονται βροχές στα ορεινά - Ο καιρός αναλυτικά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν, αρχικά μεταβλητοί ασθενείς 3 και τοπικά μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, γενικά μέτριοι 4 και στα νότια παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Mποφόρ, ενώ αργότερα στα νοτιοδυτικά μέχρι πολύ ισχυροί 5 με 6 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη και αργότερα τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα δυτικά και νοτιοδυτικά παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά και γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα και κυρίως κατά τις αυγινές ώρες, θα σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς, 3 και τοπικά μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά, στα βόρεια και τοπικά στα νότια παράλια θα είναι λίγο ταραγμένη, ενώ στα υπόλοιπα παράλια θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Δευτέρα,την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, ενώ κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, που την Τρίτη αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση μέχρι την Τρίτη και μή αξιόλογη μεταβολή την Τετάρτη, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΠΡΟΣΚΑΙΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited