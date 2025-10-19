Οδηγίες μέσω WhatsApp έδινε ο Οδυσσέας - Οι «άγνωστοι» χρηματοδότες του κινήματος

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι επιχειρηματίας πλήρωσε με επιταγή το τέλος εγγραφής κόμματος ύψους δύο χιλιάδων ευρώ, ενώ Κύπριος επιχειρηματίας, κάτοικος Βρετανίας, πλήρωσε τα ενοίκια των γραφείων του κινήματος.

Η εβδομάδα που πέρασε ήταν κρίσιμη για το πολιτικό μέλλον του Οδυσσέα Μιχαηλίδη και του κινήματος ΑΛΜΑ. Υπήρξαν αποχωρήσεις και αρκετές αποκαλύψεις από πρώην στενούς συνεργάτες του επικεφαλής του κινήματος. Έγιναν επίσης καταγγελίες για δημοκρατικό έλλειμμα στο κίνημα και για εντολές του Οδυσσέα Μιχαηλίδη για αναρτήσεις στο facebook κατά δημοσιογράφων, θέτοντας τη δημόσια εικόνα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη σε σοβαρή δοκιμασία. Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι ο κ. Μιχαηλίδης παρείχε υλικό μέσω WhatsApp στον Ανδρέα Χασαπόπουλο για ανάρτησή του στη γνωστή σελίδα στο facebook. Επίσης, υπάρχουν πληροφορίες για τρία μυστικά μέλη στη μεταβατική ηγεσία και επιχειρηματίες οι οποίοι χρηματοδοτούν το κίνημα πίσω από κλειστές κουρτίνες. WhatsApp Μεγάλη συζήτηση έχει προκληθεί τις τελευταίες ημέρες για την ιστοσελίδα «Ομάδα κατά της διαφθοράς» που διαχειρίζεται ο Ανδρέας Χασαπόπουλος, ο οποίος υπήρξε στενός...

