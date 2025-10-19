Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Οδηγίες μέσω WhatsApp έδινε ο Οδυσσέας - Οι «άγνωστοι» χρηματοδότες του κινήματος

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Header Image

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι επιχειρηματίας πλήρωσε με επιταγή το τέλος εγγραφής κόμματος ύψους δύο χιλιάδων ευρώ, ενώ Κύπριος επιχειρηματίας, κάτοικος Βρετανίας, πλήρωσε τα ενοίκια των γραφείων του κινήματος.

Τα μυστικά μέλη της μεταβατικής ηγεσίας

Η εβδομάδα που πέρασε ήταν κρίσιμη για το πολιτικό μέλλον του Οδυσσέα Μιχαηλίδη και του κινήματος ΑΛΜΑ. Υπήρξαν αποχωρήσεις και αρκετές αποκαλύψεις από πρώην στενούς συνεργάτες του επικεφαλής του κινήματος. Έγιναν επίσης καταγγελίες για δημοκρατικό έλλειμμα στο κίνημα και για εντολές του Οδυσσέα Μιχαηλίδη για αναρτήσεις στο facebook κατά δημοσιογράφων, θέτοντας τη δημόσια εικόνα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη σε σοβαρή δοκιμασία. Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι ο κ. Μιχαηλίδης παρείχε υλικό μέσω WhatsApp στον Ανδρέα Χασαπόπουλο για ανάρτησή του στη γνωστή σελίδα στο facebook. Επίσης, υπάρχουν πληροφορίες για τρία μυστικά μέλη στη μεταβατική ηγεσία και επιχειρηματίες οι οποίοι χρηματοδοτούν το κίνημα πίσω από κλειστές κουρτίνες.   WhatsApp Μεγάλη συζήτηση έχει προκληθεί τις τελευταίες ημέρες για την ιστοσελίδα «Ομάδα κατά της διαφθοράς» που διαχειρίζεται ο Ανδρέας Χασαπόπουλος, ο οποίος υπήρξε στενός...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΚΟΜΜΑΤΑΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026ΑΛΜΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα