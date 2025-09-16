Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σοκ και δέος: Σε 40 χρόνια καταστράφηκαν 49,1 εκ. εκτάρια στο δάσος του Αμαζονίου, σύμφωνα με δίκτυο επιτήρησης

Το τροπικό δάσος του Αμαζονίου στη Βραζιλία υπέστη σε τέσσερις δεκαετίες ακρωτηριασμό επιφάνειας ίσης με αυτή σχεδόν όλης της Ισπανίας και πλησιάζει σε «σημείο από όπου δεν υπάρχει επιστροφή», δείχνουν δεδομένα που δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες Δευτέρα από το δίκτυο επιτήρησης MapBiomas.

Στη μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής, το μεγαλύτερο τροπικό δάσος του πλανήτη απώλεσε 49,1 εκατομμύρια εκτάρια (491.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα) από το 1985 ως το 2024, σύμφωνα με δεδομένα από δορυφόρους που ανέλυσε το δίκτυο αυτό, αποτελούμενο από ΜΚΟ, πανεπιστήμια και εταιρείες τεχνολογίας.

Το δάσος του Αμαζονίου πλησιάζει πλέον σε «σημείο από το οποίο δεν υπάρχει επιστροφή, μετά το οποίο δεν μπορεί πλέον να αυτοσυντηρηθεί» ως τέτοιο, καθώς οι απώλειες απειλούν να φθάσουν το όριο του 20 - 25% της βλάστησής του, εξήγησε ο Μπρούνου Φεχέιρα, ερευνητής του MapBiomas, σύμφωνα με ανακοίνωση του δικτύου.

«Όταν χάνονται τόσο μεγάλες εκτάσεις βλάστησης, ο κύκλος των βροχών διαταράσσεται κι εκτενείς περιοχές τείνουν να μεταμορφώνονται σε σαβάνες», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Στη Βραζιλία, τη χώρα η οποία θα υποδεχθεί τον Νοέμβριο τη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα, την COP30, στην πόλη Μπελέμ, στον Αμαζόνιο, βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος του δάσους, περί το 60%, ή αλλιώς 421 εκατ. εκτάρια (4,2 εκατ. τετραγωνικά χιλιόμετρα).

Το 2024, η επιφάνειά του που επηρεάστηκε από ανθρώπινες δραστηριότητες, ιδίως αγροτικές, έφθασε το 15,3%, σύμφωνα με το MapBiomas.

Η επιφάνεια που χρησιμοποιείται για κτηνοτροφικούς σκοπούς πενταπλασιάστηκε από το 1985 ως το 2025, στα 56,1 εκατ. εκτάρια (561.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα).

Το δάσος αυτό διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο απορροφώντας τα αέρια τα οποία προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, στο οποίο οφείλεται η κλιματική αλλαγή.

Στη Βραζιλία η αποψίλωση του δάσους του Αμαζονίου αυξήθηκε κατά 4% από τον Αύγουστο του 2024 ως τον Ιούλιο του 2025, κυρίως εξαιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών που ευνόησε η ιστορική ξηρασία στη χώρα πέρυσι.

ΚΥΠΕ

