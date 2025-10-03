Καλά νέα για την Πάφο: Το φράγμα Μαυροκόλυμπου ξανά σε λειτουργία – Έτοιμο να αποθηκεύσει τις χειμερινές ροές

Αισιοδοξία για την υδατική κατάσταση στην Πάφο φέρνει η ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης στο φράγμα Μαυροκόλυμπου, το οποίο είναι πλέον έτοιμο να συγκεντρώσει τις πρώτες χειμερινές ροές.

Το φράγμα είχε πρόσφατα αδειάσει, καθώς παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα εξαερισμού. Ο σχεδιασμός του αγωγού, όπως και σε άλλα τα φράγματα που κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 1960–1970, προέβλεπε την τοποθέτησή του αγωγού εξαερισμού μέσα σε υγρό περιβάλλον. Αυτό είχε ως συνέπεια να είναι πρακτικά αδύνατη η επιθεώρηση του.

Με τον νέο επανασχεδιασμό, το σύστημα εξαερισμού που υπήρχε ακυρώθηκε και εγκαταστάθηκε νέο σύστημα με μοντέρνες δικλείδες που πλέον επιτρέπει την τακτική συντήρηση και την αποτελεσματική παρακολούθηση της λειτουργίας της εκκένωσης.

Ιδιαίτερα θετικό είναι ότι η παρέμβαση έγινε με ίδιους ανθρώπινους πόρους του Επαρχιακού Γραφείου Πάφου, με τεχνική υποστήριξη των κεντρικών υπηρεσιών και τη συμβολή δύο πρώην στελεχών του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, του δρ. Κυριάκου Κύρου (πρώην διευθυντής ΤΑΥ) και του Χαράλαμπου Κρηδιώτη (Αν. Μηχανικό).

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο φράγμα έχει ήδη αρχίσει η συγκέντρωση νερού, κάτι που δημιουργεί ελπίδες για ενίσχυση των αποθεμάτων σε μια περίοδο έντονης ξηρασίας και αυξημένων αναγκών.