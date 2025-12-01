Οι φωτιές κτυπούν μία φορά, η ανομβρία σχεδόν κάθε χρόνο - Το στοίχημα της επιβίωσης της κυπριακής αμπελουργίας

Η καταστροφική πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό, πέρα από τις ανθρώπινες και περιβαλλοντικές απώλειες, πλήγωσε σε μεγάλο βαθμό τον αγροτικό τομέα της περιοχής. Σε πλαγιές όπου για δεκαετίες απλώνονταν αμπέλια, ελιές και άλλες καλλιέργειες σήμερα δεσπόζουν στάχτες και κορμοί. Μια επίσκεψη στα χωριά της περιοχής αρκεί για να καταλάβει κανείς το μέγεθος της ζημιάς. Οι αναβαθμίδες, κοινώς πεζούλες, και οι μαυρισμένοι κορμοί των αμπελιών μαρτυρούν μια χρονιά που δύσκολα θα ξεχαστεί από όσους ζουν από τη γη. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο «Π» επιχειρεί, μετά την καταμέτρηση των απωλειών, να εξετάσει τι σημαίνει αυτή η καταστρο...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!