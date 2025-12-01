Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Οι φωτιές κτυπούν μία φορά, η ανομβρία σχεδόν κάθε χρόνο - Το στοίχημα της επιβίωσης της κυπριακής αμπελουργίας

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο του Κλάδου Αμπελουργίας και Οινολογίας του Τμήματος Γεωργίας, δρα Γεώργιο Νεοφύτου, φέτος καταστράφηκαν περίπου 3.000 δεκάρια αμπελιών, ένα σημαντικό τμήμα των οποίων εντοπίστηκε σε ζώνες παραγωγής σταφυλιού στην ορεινή Λεμεσό

Η καταστροφική πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό, πέρα από τις ανθρώπινες και περιβαλλοντικές απώλειες, πλήγωσε σε μεγάλο βαθμό τον αγροτικό τομέα της περιοχής. Σε πλαγιές όπου για δεκαετίες απλώνονταν αμπέλια, ελιές και άλλες καλλιέργειες σήμερα δεσπόζουν στάχτες και κορμοί. Μια επίσκεψη στα χωριά της περιοχής αρκεί για να καταλάβει κανείς το μέγεθος της ζημιάς. Οι αναβαθμίδες, κοινώς πεζούλες, και οι μαυρισμένοι κορμοί των αμπελιών μαρτυρούν μια χρονιά που δύσκολα θα ξεχαστεί από όσους ζουν από τη γη. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο «Π» επιχειρεί, μετά την καταμέτρηση των απωλειών, να εξετάσει τι σημαίνει αυτή η καταστρο...

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣΑΜΠΕΛΩΝΕΣ

