Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 1,21% και έκλεισε στις 308,06 μονάδες. Ο δείκτης FTSE/CySE 20 κατέγραψε πτώση 1,20%, κλείνοντας στις 181,03 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε σε €398.165.

Απώλειες σημείωσαν όλοι οι επιμέρους δείκτες: η Κύρια Αγορά υποχώρησε κατά 1,48%, οι Επενδυτικές Εταιρείες κατά 0,75%, τα Ξενοδοχεία κατά 5,00% και η Εναλλακτική Αγορά κατά 0,32%.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου, με συναλλαγές αξίας €252.900. Η τιμή κλεισίματος ήταν €10,24, με πτώση 3,40%. Ακολούθησε η Τσιμεντοποιία Βασιλικού με όγκο συναλλαγών €57.491,40 και τιμή κλεισίματος €6,10, σημειώνοντας άνοδο 0,83%.

Η Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων κατέγραψε όγκο €37.800, με την τιμή της να κλείνει στα €1,35, μειωμένη κατά 0,37%. Για τη Δήμητρα Επενδυτική ο όγκος ανήλθε σε €23.460 και η τιμή έκλεισε στα €1,29, με πτώση 0,77%. Η μετοχή της Louis είχε όγκο €12.832 και έκλεισε στα €0,121, με άνοδο 3,20%.

Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, δύο κινήθηκαν ανοδικά, εννέα πτωτικά και δύο παρέμειναν αμετάβλητες. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 152 συναλλαγές.

Παράλληλα, το ΧΑΚ ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε την εισαγωγή 50.000 Γραμματίων Δημοσίου 13 εβδομάδων, 11ης έκδοσης της Σειράς 2026, σύμφωνα με το Άρθρο 58 (1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου. Τα γραμμάτια, ονομαστικής αξίας €1.000 το καθένα και συνολικής αξίας €50.000.000, προέκυψαν από δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2026.

Το Χρηματιστήριο αποδέχθηκε επίσης την ταυτόχρονη εισαγωγή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο, βάσει των εδαφίων (1) και (3) του Άρθρου 10 των σχετικών νόμων. Τα γραμμάτια δεν φέρουν επιτόκιο.

Η ημερομηνία έκδοσής τους είναι η 27η Νοεμβρίου 2026 και η διαπραγμάτευσή τους θα αρχίσει την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2026. Οι κωδικοί διαπραγμάτευσης στην Αγορά Ομολόγων της Ρυθμιζόμενης Αγοράς είναι ΓΔ13Λ26/ΤΒ13K26 και ο μοναδικός κωδικός ISIN είναι CY0241550819.

Πηγή: ΚΥΠΕ