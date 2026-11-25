Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα του 14ου Ενεργειακού Συμποσίου, το οποίο διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία και μαζική συμμετοχή ενδιαφερομένων στη Λευκωσία, με οργανωτές την εταιρεία Επικοινωνίας FMW Financial Media Way και το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης, ΙΕΝΕ.

Το Συμπόσιο εστίασε σε όλους τους τομείς της ενέργειας, δηλαδή τους υδρογονάνθρακες (φυσικό αέριο), τον ηλεκτρισμό και τις ΑΠΕ, ενώ για πρώτη φορά συμπεριέλαβε στις εργασίες του και την ενότητα για τις γεωπολιτικές εξελίξεις σε σχέση με την ενέργεια.

Τους σύνεδρους καλωσόρισαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της FMW κ. Ιωσήφ Ιωσήφ και ο Αντιπρόεδρος του ΙΕΝΕ κ. Κώστας Θεοφύλακτος.

Πρόεδρος Δημοκρατίας

Στο χαιρετισμό του ο Προέδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, που ανέγνωσε η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική, ανάφερε ότι οι τρεις στόχοι της στρατηγικής της κυβέρνησης στον τομέα της ενέργειας είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και η επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης με τρόπο κοινωνικά δίκαιο και οικονομικά βιώσιμο.

Επίσης είπε ότι προτεραιότητα είναι η ολοκλήρωση του τερματικού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασιλικό, σημειώνοντας ότι η νέα διαγωνιστική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση του έργου με τρόπο που να διασφαλίζει πλήρως τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας και των πολιτών της.

Σε σχέση με τον στόχο μείωσης του ενεργειακού κόστους ανέφερε ότι το ύψος των λογαριασμών της ηλεκτρικής ενέργειας εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις. «Γι’ αυτό και οι παρεμβάσεις μας δεν περιορίζονται σε βραχυπρόθεσμα μέτρα στήριξης, αλλά επικεντρώνονται κυρίως σε μόνιμες και διαρθρωτικές λύσεις», ανέφερε, σημειώνοντας ως ορόσημο προς αυτή την κατεύθυνση το άνοιγμα της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού.

Σε σχέση με την αύξηση χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ανέφερε ενδεικτικά ότι μέχρι τον Ιούλιο του 2026, περισσότεροι από 105.000 καταναλωτές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, είχαν εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά συστήματα για αυτοκατανάλωση, ενώ αυξάνονται σταθερά και οι αιτήσεις του net billing.

Εξήγησε ότι η μετάβαση σε ένα σύγχρονο ενεργειακό μοντέλο δεν αφορά μόνο την παραγωγή καθαρής ενέργειας αλλά «αφορά την ικανότητά μας να τη μεταφέρουμε, να τη διαχειριζόμαστε και να την αξιοποιούμε με έναν πιο αποδοτικό τρόπο».

Είπε επίσης ότι σε αυτό το πλαίσιο προωθείται ο εκσυγχρονισμός των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρισμού, η εισαγωγή ψηφιακών τεχνολογιών, η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών που θα επιτρέψουν μεγαλύτερη ευελιξία στο ενεργειακό σύστημα.

Σε σχέση με την ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, ανέφερε ότι αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για τη σωστή αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη διείσδυσή τους στο ενεργειακό μείγμα.

Ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε και στη λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Ενεργειακή Φτώχεια που εγκρίθηκε το καλοκαίρι από το Υπουργικό Συμβούλιο, και που στοχεύει στο να ενισχύσει την ικανότητα του κράτους να εντοπίζει αποτελεσματικότερα τις ανάγκες των πολιτών και να σχεδιάζει στοχευμένες πολιτικές.

Σε σχέση με το τερματικό στο Βασιλικό υπογράμμισε ότι αποτελεί προτεραιότητα η ολοκλήρωσή του, ενώ πρόσθεσε ότι σε σχέση με την ανάπτυξη των εγχώριων πόρων ενέργειας ανέφερε ότι το 2026 υπήρξε μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για τον τομέα των υδρογονανθράκων. Οι ανακαλύψεις «Γλαύκος» και «Πήγασος» στο τεμάχιο 10 κηρύχθηκαν επισήμως εμπορεύσιμες, ενώ οι εταιρείες ExxonMobil και QatarEnergy αξιολογούν πλέον τις επιλογές ανάπτυξης των κοιτασμάτων, με στόχο την υποβολή σχεδίων ανάπτυξης και παραγωγής στις αρχές του 2027.

«Οι εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι η Κύπρος περνά σταδιακά από τη φάση της εξερεύνησης στη φάση της αξιοποίησης», ανέφερε προσθέτοντας ότι πρόκειται για μια μετάβαση που δημιουργεί σημαντικές οικονομικές προοπτικές για τον τόπο μας, ενισχύει τη γεωστρατηγική σημασία της χώρας μας και αναβαθμίζει τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας στον ευρύτερο ενεργειακό χάρτη της περιοχής».

Σε σχέση με τον GSI ανέφερε ότι η πρόσφατη Διακυβερνητική Σύνοδος Κύπρου – Ελλάδας επαναβεβαίωσε τη στρατηγική προσήλωση των δύο κυβερνήσεων στην υλοποίηση του έργου που ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια, την περιφερειακή συνεργασία και την ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρισμού.

«Για το έργο υπάρχει διαρκής συνεργασία και συντονισμός με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Γάλλο Πρόεδρο, καθώς πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το ενεργειακό μέλλον της χώρας και της ευρύτερης περιοχής» ανέφερε.

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι η ενεργειακή πολιτική της Κύπρου έχει σαφή γεωπολιτική διάσταση και συνδέεται άμεσα με τον ρόλο της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ευρώπη.

Πρόεδρος Βουλής

Στο δικό της χαιρετισμό η Πρόεδρος της Βουλής κα Αννίτα Δημητρίου τόνισε την ανάγκη να περάσει η Κύπρος από τις συζητήσεις και τις μελέτες στην υλοποίηση των ενεργειακών έργων, χωρίς νέες καθυστερήσεις.

Επεσήμανε ότι η απουσία στρατηγικού ενεργειακού σχεδιασμού και η έλλειψη αποφασιστικότητας έχουν οδηγήσει σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας και εγκλωβισμού των καταναλωτών σε πολύ υψηλό ενεργειακό κόστος.

Όπως χαρακτηριστικά είπε «σήμερα, όμως, δεν υπάρχουν περιθώρια για νέες καθυστερήσεις», σημειώνοντας ότι απαιτείται μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική, με ρυθμούς που να ανταποκρίνονται στις εξελίξεις.

Όπως είπε, για την Κύπρο δεν αξιοποιήθηκαν πλήρως οι ενεργειακές δυνατότητες της χώρας, καθώς, όπως ανέφερε, έγιναν λανθασμένες εκτιμήσεις και παραγνωρίστηκε η σοβαρότητα του ενεργειακού ζητήματος.

Αναφερόμενη στην ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου–Ελλάδας μέσω του Great Sea Interconnector, χαρακτήρισε το έργο στρατηγικής σημασίας για την άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου, την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και τη διασύνδεση με την ευρωπαϊκή αγορά.

Υπενθύμισε ότι η Κύπρος είναι σήμερα η μοναδική χώρα που δεν είναι διασυνδεδεμένη με άλλη, ενώ σημείωσε ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που έχει εξασφαλιστεί και η είσοδος σημαντικής γαλλικής εταιρείας στο έργο αποτελούν θετικές προϋποθέσεις για την προώθησή του χωρίς άλλες καθυστερήσεις.

«Για μας δεν είναι απλά ένα καλώδιο, είναι ζήτημα ενεργειακής ασφάλειας και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και εθνικής στρατηγικής», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας τη θέση που είχε διατυπώσει και στη Βουλή κατά την πρόσφατη συζήτηση για τα ενεργειακά.

Η Πρόεδρος της Βουλής σημείωσε επίσης τη σημασία του τερματικού εισαγωγής φυσικού αερίου στο Βασιλικό, επισημαίνοντας ότι η αξία του έγκειται στη δυνατότητα διαφοροποίησης του καυσίμου, με σημαντικό όφελος στους λογαριασμούς των νοικοκυριών και στο κόστος λειτουργίας των παραγωγικών μονάδων.

Χαρακτήρισε θετική εξέλιξη για την Κύπρο την πρόσφατη ανακοίνωση της απόφασης για ανάπτυξη του κοιτάσματος «Κρόνος», σημειώνοντας ότι επιβεβαιώνει τις προοπτικές της χώρας και καθιστά αναγκαία την ταχύτερη προώθηση όλων των ενεργειακών έργων.

Παράλληλα, ανέφερε ότι απαραίτητη είναι η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε συνδυασμό με συστήματα αποθήκευσης, ώστε να αξιοποιηθεί το εγχώριο δυναμικό και να μειωθεί η εξάρτηση από εισαγόμενη ενέργεια.

Σε ό,τι αφορά το κόστος για τους καταναλωτές, σημείωσε ότι οι μακροπρόθεσμοι σχεδιασμοί δεν μπορούν να υποκαταστήσουν άμεσες και στοχευμένες παρεμβάσεις για την απομείωση του ενεργειακού βάρους των πολιτών και τη διασφάλιση προσιτού κόστους ενέργειας.

Υπουργός Ενέργειας

Στο δικό του χαιρετισμό ο Υπουργός Ενέργειας, Μιχάλης Δαμιανός τόνισε την ανάγκη για τιμολόγια ηλεκτρισμού που επιβραβεύουν την ευελιξία, ταχύτερες συνδέσεις στο δίκτυο και σημαντικές επενδύσεις στα ηλεκτρικά δίκτυα, προκειμένου να προχωρήσει η ηλεκτροδότηση της οικονομίας.

Όπως ανέφερε ότι η ηλεκτροδότηση της θέρμανσης, της ψύξης και των μεταφορών μέσω αντλιών θερμότητας, ηλεκτρικών οχημάτων και έξυπνης φόρτισης μπορεί να μετατρέψει το μεσημβρινό πλεόνασμα ηλιακής ενέργειας σε οικονομική αξία.

Σημείωσε ότι το ευρωπαϊκό Πακέτο για τα Δίκτυα προσδιορίζει επενδυτικές ανάγκες περίπου €1,2 τρισ. σε επίπεδο ΕΕ μέχρι το 2040.

Όπως ανέφερε, η Κύπρος διαθέτει εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκών πέραν των 1.040 μεγαβάτ, έναντι μέσης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας περίπου 650 μεγαβάτ. Ωστόσο, εξακολουθεί να αναγκάζεται να περικόπτει παραγωγή από ΑΠΕ σε περιόδους υψηλής ηλιακής παραγωγής, ενώ παράλληλα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενα πετρελαιοειδή για την ηλεκτροπαραγωγή.

Ο Υπουργός προσδιόρισε τρεις βασικούς πυλώνες για την αντιμετώπιση του προβλήματος: την αποθήκευση ενέργειας, τη διασύνδεση και τη λειτουργία μιας αγοράς ηλεκτρισμού που επιβραβεύει την ευελιξία.

Σημείωσε ότι το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ηλεκτροδότηση αποσκοπεί στην αύξηση του μεριδίου της ηλεκτρικής ενέργειας στην τελική κατανάλωση από περίπου 23% σήμερα σε 46% μέχρι το 2040, με πιθανή εξοικονόμηση περίπου €260 δισ. ετησίως από εισαγωγές ορυκτών καυσίμων σε επίπεδο ΕΕ.

Ο κ. Δαμιανός επανέλαβε ότι ο Great Sea Interconnector, που θα συνδέει την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ, αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Κύπρο, ως το μοναδικό κράτος μέλος της ΕΕ που εξακολουθεί να είναι ηλεκτρικά απομονωμένο.

Το έργο μπορεί να ενισχύσει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, να επιτρέψει αμφίδρομες ροές ηλεκτρικής ενέργειας, να βελτιώσει τη σταθερότητα του δικτύου και να διευκολύνει την ενσωμάτωση περισσότερων ΑΠΕ, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει δυνατότητες εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ανέφερε.

«Η Κύπρος παραμένει προσηλωμένη στην προώθηση του έργου σε συνεργασία με την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, διασφαλίζοντας παράλληλα την τεχνική και οικονομική βιωσιμότητά του», είπε.

Σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, ο Υπουργός είπε ότι η υπεύθυνη αξιοποίηση των υπεράκτιων πόρων της Κύπρου παραμένει στρατηγική προτεραιότητα, σημειώνοντας ότι οι ανακαλύψεις κοιτασμάτων, μεταξύ άλλων της Αφροδίτης, του Κρόνος, του Ζευς, του Γλαύκος και του Πήγασος, επιβεβαιώνουν το σημαντικό δυναμικό υδρογονανθράκων της Ανατολικής Μεσογείου.

«Η πρόκληση τώρα είναι να μετατρέψουμε αυτές τις ανακαλύψεις σε εμπορικά βιώσιμες αναπτύξεις», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία με την Αίγυπτο προσφέρει δυνατότητες αξιοποίησης υφιστάμενων υποδομών για την ανάπτυξη και εξαγωγή κυπριακού φυσικού αερίου.

Παράλληλα, χαρακτήρισε προτεραιότητα την ολοκλήρωση των υποδομών εισαγωγής φυσικού αερίου στο Βασιλικό, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο στην ηλεκτροπαραγωγή. Μετά τη νέα διαδικασία προμήθειας που προκηρύχθηκε τον περασμένο Ιούλιο, ανέφερε, οκτώ εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την ολοκλήρωση του έργου, με στόχο την ανάθεση της σύμβασης πριν από το καλοκαίρι του 2027.

Εταιρεία ΕΝΙ

Ο επικεφαλής της ΕΝΙ για την περιοχή της Βόρειας Αφρικής και της Λεβαντίνης κ. Diego Portoghese ανάφερε ότι το κοίτασμα «Κρόνος» αποτελεί περισσότερο από ένα έργο φυσικού αερίου καθώς καταδεικνύει τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας.

Ο κ. Portoghese ανέφερε ότι στόχος είναι η πρώτη παραγωγή φυσικού αερίου από το κοίτασμα «Κρόνος», στο τεμάχιο 6 της κυπριακής ΑΟΖ, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2028. Πρόκειται, όπως είπε, για σημαντικό ορόσημο τόσο για την ΕΝΙ όσο και για την Κύπρο, η οποία θα καταστεί για πρώτη φορά παραγωγός χώρα φυσικού αερίου.

Όπως είπε, το κοίτασμα εκτιμάται ότι περιέχει αρχικά περισσότερα από 3 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου (Tcf), ενώ η παραγωγή αναμένεται να φθάσει σε επίπεδο έως και 500 εκατομμυρίων κυβικών ποδιών ημερησίως.

Όπως εξήγησε, το φυσικό αέριο θα μεταφέρεται στην Αίγυπτο, όπου θα υποβάλλεται σε επεξεργασία σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις που συνδέονται με το κοίτασμα Ζορ και στη συνέχεια θα υγροποιείται στο τερματικό υγροποιημένου φυσικού αερίου της Νταμιέττα, προτού διοχετευθεί στις διεθνείς αγορές, κυρίως στην Ευρώπη.

Ο επικεφαλής της ΕΝΙ σημείωσε επίσης ότι το «Κρόνος» αποτελεί το πρώτο έργο ανάπτυξης κοιτάσματος σε μεγάλα θαλάσσια βάθη της εταιρείας στην Κύπρο και δημιουργεί τις δυνατότητες και την τεχνογνωσία για την ανάπτυξη μελλοντικών έργων.

Χαιρετισμοί

Χαιρετισμό στο Συμπόσιο απεύθυναν ο General Manager, Large Corporate Banking της Eurobank κ. Φοίβος Στασόπουλος και η Διευθύντρια της ΕΚΟ Energy Cyprus κα. Αγγέλα Ανδρέου.

Θεσμικοί φορείς

Στην ενότητα με τους θεσμικούς φορείς μίλησαν ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ κ. Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, το Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας της ΟΕΒ κ. Γιώργος Γεωργίου και ο Πρόεδρος του ΧΑΚ κ. Μαρίνος Χριστοδουλίδης.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, υπογράμμισε στη δική του ομιλία ότι «η επιτυχία της ενεργειακής πολιτικής δεν μετρείται με εξαγγελίες και διακηρύξεις. Μετρείται από τα έργα που ολοκληρώνονται, βεβαίως, τις επενδύσεις που υλοποιούνται, το κόστος που μειώνεται και την ενεργειακή ασφάλεια που διασφαλίζεται», σημειώνοντας ότι η Κύπρος δεν χρειάζεται άλλες καθυστερήσεις, αλλά αποφάσεις, συνέπεια και αποτελέσματα. «Είναι η ώρα να περάσουμε από τον σχεδιασμό στην πράξη και από τις προσδοκίες σε απτά οφέλη για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία μας», είπε.

Από την πλευρά του, το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας της ΟΕΒ, Γιώργος Γεωργίου, ανέφερε ότι σημαντικές ποσότητες καθαρής ενέργειας αποκόπτονται, επειδή το σύστημά μας δεν μπορεί να τις απορροφήσει ή να αποθηκεύσει.

«Το 2025, οι εκτιμώμενες αποκοπές από το δίκτυο διανομής ξεπέρασαν τις 406.000 μεγαβατώρες, ενώ μόνο κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026 ανήλθαν σε τουλάχιστον 283.000. Για ολόκληρο το 2026, η επίσημη ετήσια πρόβλεψη του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς ανέρχεται σε 458.000 μεγαβατώρες».

Ο κ. Γεωργίου εξήγησε ότι «για να αντιληφθούμε τι σημαίνουν αυτοί οι αριθμοί, με ενδεικτική ετήσια κατανάλωση 5.000 κιλοβατώρων ανά κατοικία, οι αποκοπές του 2025 αντιστοιχούν στις ετήσιες ανάγκες ηλεκτρισμού περισσότερων από 60.000 κατοικίες, ενώ η πρόβλεψη του 2026 αφορά 90.000 κατοικίες όπως είπε.

ΧΑΚ και ενέργεια

Ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), Μαρίνος Χριστοδουλίδης, μίλησε για τον ρόλο του ΧΑΚ στην ενεργειακή μετάβαση της Κύπρου, σημειώνοντας ότι αυτή αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, αλλά και μια από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες της χώρας. Ανέφερε ότι στη Νέα Αγορά έχουν ήδη εισαχθεί τρεις εταιρείες από την Κύπρο και το εξωτερικό που δραστηριοποιούνται στις ΑΠΕ με συνολική κεφαλαιοποίηση περίπου €44 εκατ., καθώς και μία έκδοση πράσινων ομολόγων.

Είπε επίσης ότι το ΧΑΚ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα πράσινα ομόλογα, τα οποία χαρακτήρισε ένα εργαλείο ώριμο πλέον στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές, σημειώνοντας ότι για την προσέλκυση τέτοιων εκδόσεων εφαρμόζει ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική.

«Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου δεν είναι πλέον μόνο χρηματιστήριο αξιών, είναι μέρος της υποδομής της αγοράς ενέργειας της Κύπρου», ανέφερε, σημειώνοντας ότι από τον Οκτώβριο του 2025 το ΧΑΚ είναι ο φορέας εκκαθάρισης της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού.

Εξήγησε ότι βάσει της συμφωνίας με τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, το ΧΑΚ αναλαμβάνει τον χρηματικό διακανονισμό και τη διαχείριση κινδύνου των συναλλαγών της αγοράς, αναφέροντας ότι μέχρι σήμερα έχει διακανονίσει για την αγορά αυτή συνολικά €272 εκατ.

Ανέφερε, επίσης, ότι το ΧΑΚ είναι ο πλειστηριαστής των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου που αντιστοιχούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω του Ευρωπαϊκού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (EEX), βάσει και της συμφωνίας που έχει με το Τμήμα Περιβάλλοντος. Όπως είπε, τα έσοδα της Κυπριακής Δημοκρατίας από τις δημοπρασίες αυτές ανήλθαν σε περίπου €110 εκατ. το 2025 και ξεπερνούν ήδη τα €102 εκατ. φέτος.

Γεωπολιτικές εξελίξεις

Για τις γεωπολιτικές εξελίξεις σε σχέση με την ενέργεια μίλησαν ο Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο κ. Κώστας Υφαντής και ο Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Frederick κ. Ανδρέας Πουλλικάς. Και οι δύο επισήμαναν τις αλλαγές που συντελούνται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και τις προκλήσεις που υπάρχουν για την Κύπρο και την Ελλάδα.

Υδρογονάθρακες

Στην Ενότητα για τους υδρογονάνθρακες ομιλητές εξέφρασαν προβληματισμούς ως προς το οικονομικό όφελος που θα αποκομίσει τελικά η Κύπρος από την αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου, αλλά και για τη διαπραγματευτική της θέση έναντι των μεγάλων ενεργειακών εταιρειών.

Ο Ειδικός σε θέματα Ενέργειας Τσαρλς Έλληνας ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις της Κύπρου έγιναν υπό πίεση, εκτιμώντας ότι τα χρήματα που θα λάβει τελικά η χώρα ενδέχεται να μην είναι τόσο πολλά όσο αναμενόταν από το κοίτασμα «Κρόνος». Τόνισε, παράλληλα, ότι η επιδίωξη δεν πρέπει να είναι απλώς η πώληση του φυσικού αερίου, αλλά η εξασφάλιση όρων που θα αποφέρουν ικανοποιητική οικονομική απόδοση.

«Η πώληση είναι το εύκολο πράγμα. Το δύσκολο είναι οι όροι που θα μας φέρουν μια ικανοποιητική οικονομική απόδοση», ανέφερε, τόνισε ότι η Κύπρος δεν πρέπει να προχωρήσει στην αξιοποίηση των κοιτασμάτων μόνο και μόνο για να διαθέσει το φυσικό αέριο στην αγορά.

Από την πλευρά του, ο Γεωλόγος Πετρελαίου και Ενεργειακός Οικονομολόγος Κωνσταντίνος Νικολάου άσκησε κριτική στη διαπραγματευτική θέση της Κύπρου, λέγοντας ότι η χώρα είναι ευάλωτη και ότι οι μεγάλες εταιρείες εκμεταλλεύονται την ευαλωτότητά της έναντι της Τουρκίας, επιβάλλοντας τις θέσεις τους.

Σημείωσε επίσης ότι το όφελος που θα αποκομίσει η Κύπρος από την ανάπτυξη των κοιτασμάτων της θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις διαπραγματεύσεις για την πώληση του φυσικού αερίου. Αναφερόμενος στις καθυστερήσεις στην ανάπτυξή τους, τις συνέδεσε, μεταξύ άλλων, με το σχετικά μικρό έως μεσαίο μέγεθος των κοιτασμάτων, το γεγονός ότι ανήκουν σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς ομίλους και την απόστασή τους μεταξύ τους.

Διαφορετική διάσταση στο ζήτημα έδωσε ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου, Δημήτρης Φεσσάς, ο οποίος τόνισε ότι η συμμετοχή μεγάλων εταιρειών είναι σημαντική για την ανάπτυξη των κυπριακών κοιτασμάτων, καθώς οι ανακαλύψεις βρίσκονται σε μεγάλα βάθη και απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία και σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια.

Όπως ανέφερε, η συμμετοχή των μεγάλων εταιρειών και οι επενδύσεις τους είναι σημαντικές για την Κύπρο, ενώ οι διαθέσιμες υποδομές στην Αίγυπτο συνέβαλαν ώστε να προχωρήσει γρήγορα το έργο ανάπτυξης του κοιτάσματος Κρόνος.

Σε ό,τι αφορά το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα, είπε ότι αυτό θα εξαρτηθεί από τις μελλοντικές τιμές στην αγορά και τις ποσότητες φυσικού αερίου που θα μπορέσουν να ανακτηθούν από το κοίτασμα, σημειώνοντας ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει σήμερα το ύψος των εσόδων.

Ο κ Φεσσάς πρόσθεσε ότι υπάρχουν ρήτρες στα συμβόλαια με τις εταιρείες και ότι καταβάλλεται προσπάθεια για τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης φυσικού αερίου και της παραγωγής από τα κοιτάσματα.

Ο κ. Φεσσάς παρουσίασε την πορεία ανάπτυξης του κοιτάσματος Κρόνος, με εκτιμώμενους πόρους άνω των 3 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδών. Το σχέδιο προβλέπει τέσσερα πηγάδια σε βάθος περίπου 2.400 μέτρων και υποθαλάσσιο αγωγό μήκους 110 χιλιομέτρων προς τις υφιστάμενες υποδομές του κοιτάσματος Ζορ στην Αίγυπτο. Από εκεί, το αέριο θα μεταφέρεται για επεξεργασία και στη συνέχεια στις εγκαταστάσεις LNG της Νταμιέτα για υγροποίηση και εξαγωγή. Η πρώτη παραγωγή τοποθετείται στο πρώτο εξάμηνο του 2028.

Για το κοίτασμα Αφροδίτη, ανέφερε ότι η μελέτη βασικού σχεδιασμού αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026, με την τελική επενδυτική απόφαση να προγραμματίζεται για το 2027 και την πρώτη παραγωγή για το 2031. Στο τεμάχιο 10, είπε ότι εξετάζεται η από κοινού ανάπτυξη των ανακαλύψεων Γλαύκος και Πήγασος, με πρώτη παραγωγή να εξετάζεται για το 2033.

Σχέδια για αγωγό Τουρκίας – κατεχόμενης Κερύνειας

Ο κ. Νικολάου παρουσίασε επίσης τον σχεδιασμό για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου μήκους 101 χιλιομέτρων, ο οποίος θα συνδέει την περιοχή του Ανεμουρίου στην Τουρκία με ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στην κατεχόμενη Κερύνεια.

Όπως ανέφερε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσίασε, η συμφωνία για το έργο υπογράφηκε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν έρευνες στον βυθό.

Επεσήμανε ότι, ενώ οι ανάγκες φυσικού αερίου των Τουρκοκυπρίων υπολογίζονται σε περίπου 0,3 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως, η σχεδιαζόμενη δυναμικότητα του αγωγού ανέρχεται σε 10 δισ. κυβικά μέτρα. Πρόσθεσε ότι αρχικά είχε αναφερθεί πως το έργο θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες τουρκικών πλοίων, ωστόσο στη συνέχεια ο σχεδιασμός παρουσιάστηκε ως αγωγός διπλής κατεύθυνσης για μεταφορά φυσικού αερίου.

Χαρακτήρισε την εξέλιξη σημαντική, την οποία, όπως είπε, θα πρέπει να παρακολουθεί η Κύπρος, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει αναταράξεις στην περιοχή.

Αβέβαιη η επίδραση στην τιμή του ηλεκτρισμού

Στο οικονομικό όφελος από την εισαγωγή φυσικού αερίου για τους καταναλωτές αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της ΔΕΦΑ και της ΕΤΥΦΑ, Γιώργος Πιστέντης, λέγοντας ότι δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί πόσο θα μειωθεί η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Όπως εξήγησε, η επίδραση θα εξαρτηθεί από τους τελικούς όρους της συμφωνίας προμήθειας φυσικού αερίου, το κόστος ολοκλήρωσης του τερματικού στο Βασιλικό και το μέρος της επένδυσης που θα ενσωματωθεί στο κόστος ηλεκτρισμού, καθώς και από άλλους παράγοντες, φόρους και τέλη.

«Θα ήταν πολύ δύσκολο να δοθεί ένα σαφές νούμερο. Μπορείς όμως να δώσεις ένα εύρος», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η προσπάθεια για εξασφάλιση προμήθειας φυσικού αερίου βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο.

Για το τερματικό στο Βασιλικό, είπε ότι στόχος είναι η ολοκλήρωσή του το 2029-2030, ενώ η επιλογή νέου εργολάβου αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Αναφερόμενος στις ενεργειακές ανάγκες της Κύπρου, ο κ. Πιστέντης σημείωσε ότι η ζήτηση ηλεκτρικής ισχύος κατά το προηγούμενο έτος ξεπέρασε κατά πολύ ακόμη και το πιο ακραίο σενάριο που είχε προβλεφθεί. Παράλληλα, ανέφερε ότι το ενεργειακό σύστημα της χώρας θα πρέπει να στηρίζεται σε τρεις πυλώνες, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ηλεκτρική διασύνδεση και το φυσικό αέριο.

Στην επιβάρυνση των κυπριακών επιχειρήσεων από το ψηλό ενεργειακό κόστος και την ανάγκη περαιτέρω αξιοποίησης των ΑΠΕ για τις επιχειρήσεις αναφέρθηκαν ΚΕΒΕ και ΟΕΒ.

Ηλεκτρισμός

Στην ενότητα για τον ηλεκτρισμό μίλησαν ο Πρόεδρος της ΑΗΚ κ. Λοίζος Λοίζου, ο Διευθυντής Λειτουργίας Αγοράς του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Ενέργειας Κύπρου Δρ. Κωνσταντίνος Βαρνάβα, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αγοράς Ηλεκτρισμού κ. Γιώργος Χρυσοχός, η Επικεφαλής Νομικού Τμήματος, Motor Oil Renewable Energy S.A. κα. Φωτεινή Αντωνοπούλου, ο Ενεργειακός Αναλυτής κ. Παύλος Λιασίδης και ο Founder and Principal, Line of State κ. Shay Gal.

ΑΠΕ

Στην ενότητα για τις ΑΠΕ μίλησαν ο Καθηγητής στο τομέα ενέργειας(Τμήμα Μηχανικής) από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ο κ. Κωνσταντίνος Χατζηστάσου, η Ερευνήτρια στο Κέντρο Δικαίου Ενέργειας και Βιωσιμότητας του Πανεπιστημίου Groningen Ολλανδίας κα. Λήδα Ευαγγελινού και ο Οικονομολόγος – Διευθύνων Σύμβουλος της Trojan Economics Δρ. Παναγιώτης Αγησιλάου.

Το 14ο Ενεργειακό Συμπόσιο ήταν υπό την αιγίδα του ΚΕΒΕ και χρυσοί χορηγοί ήταν η Eurobank και η ΕΝΙ Κύπρου και Χορηγοί ο ΑΔΜΗΕ και η ΕΚΟ Κύπρου. Υποστηρικτές ήταν η ΔΕΦΑ, η Vtti, η ΡΑΕΚ, η Εταιρεία Υδρογονανθράκων Κύπρου, η ExxoMobil και η Cyfield. Χορηγός του γεύματος ήταν η εταιρεία Vayron Energy. Χορηγοί επικοινωνίας ήταν η εφημερίδα «Πολίτης», το οικονομικό περιοδικό nomisma και οι ιστοσελίδες nomisma.com.cy και energia.gr.

Το Συμπόσιο παρακολούθησαν πέραν των 200 συνέδρων από τους τομείς της ενέργειας και της οικονομίας, μεταξύ των οποίων Πρέσβεις ξένων χωρών και εκπρόσωποι από 12 πρεσβείες στην Κύπρο.