Πτωτικά κινήθηκε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 306,78 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 1,19%.
Με απώλειες έκλεισε το Χρηματιστήριο Κύπρου την Πέμπτη
Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 1,19%, στις 306,78 μονάδες, ενώ ο ημερήσιος τζίρος ανήλθε σε €333.666,13.
Ο δείκτης FTSE/CySE 20 υποχώρησε κατά 1,20% και έκλεισε στις 180,26 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε €333.666,13.
Απώλειες σημείωσαν οι δείκτες της Κύριας Αγοράς, κατά 1,42%, της Εναλλακτικής Αγοράς, κατά 0,17%, και των Επενδυτικών Εταιρειών, κατά 0,50%. Ο δείκτης των Ξενοδοχείων παρέμεινε αμετάβλητος.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου, με όγκο συναλλαγών €247.485,73 και τιμή κλεισίματος €10,180, μειωμένη κατά 1,64%. Ακολούθησαν η Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων, με συναλλαγές €33.272,50 και τιμή κλεισίματος €1,370, μειωμένη κατά 0,72%, και η Τσιμεντοποιία Βασιλικού, με συναλλαγές €16.058 και τιμή κλεισίματος €6,200, χωρίς μεταβολή.
Στη συνέχεια βρέθηκαν η Δήμητρα Επενδυτική, με όγκο συναλλαγών €15.291,92 και τιμή κλεισίματος €1,355, μειωμένη κατά 0,37%, και η Atlantic Insurance, με €8.498 και τιμή κλεισίματος €2,360, μειωμένη κατά 0,84%.
Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, τρεις κινήθηκαν ανοδικά, επτά πτωτικά και τρεις παρέμειναν αμετάβλητες. Οι συναλλαγές ανήλθαν σε 118.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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