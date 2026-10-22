Με απώλειες έκλεισε το Χρηματιστήριο Κύπρου την Πέμπτη

Ο δείκτης FTSE/CySE 20 υποχώρησε κατά 1,20% και έκλεισε στις 180,26 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε €333.666,13.

Απώλειες σημείωσαν οι δείκτες της Κύριας Αγοράς, κατά 1,42%, της Εναλλακτικής Αγοράς, κατά 0,17%, και των Επενδυτικών Εταιρειών, κατά 0,50%. Ο δείκτης των Ξενοδοχείων παρέμεινε αμετάβλητος.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου, με όγκο συναλλαγών €247.485,73 και τιμή κλεισίματος €10,180, μειωμένη κατά 1,64%. Ακολούθησαν η Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων, με συναλλαγές €33.272,50 και τιμή κλεισίματος €1,370, μειωμένη κατά 0,72%, και η Τσιμεντοποιία Βασιλικού, με συναλλαγές €16.058 και τιμή κλεισίματος €6,200, χωρίς μεταβολή.

Στη συνέχεια βρέθηκαν η Δήμητρα Επενδυτική, με όγκο συναλλαγών €15.291,92 και τιμή κλεισίματος €1,355, μειωμένη κατά 0,37%, και η Atlantic Insurance, με €8.498 και τιμή κλεισίματος €2,360, μειωμένη κατά 0,84%.

Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, τρεις κινήθηκαν ανοδικά, επτά πτωτικά και τρεις παρέμειναν αμετάβλητες. Οι συναλλαγές ανήλθαν σε 118.

Πηγή: ΚΥΠΕ