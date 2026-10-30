Στις 29,9 μονάδες αγοραστικής δύναμης η ηλεκτρική ενέργεια στην Κύπρο

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η μέση τιμή μειώθηκε κατά 2,2% σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του 2025, από 0,29 σε 0,28 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Παρά την υποχώρηση, οι τιμές παρέμειναν σημαντικά υψηλότερες από τα επίπεδα πριν από την ενεργειακή κρίση του 2022.

Το μερίδιο των φόρων και των επιβαρύνσεων στον τελικό λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών στην ΕΕ υποχώρησε κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες: από 28,9% το δεύτερο εξάμηνο του 2025 σε 28,4% το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών

Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά παρουσίασαν σημαντικές διακυμάνσεις μεταξύ των κρατών μελών. Έξι χώρες κατέγραψαν τιμές άνω των 0,30 ευρώ ανά κιλοβατώρα, ενώ σε πέντε οι τιμές ήταν κάτω από 0,20 ευρώ.

Η υψηλότερη τιμή καταγράφηκε στην Ιρλανδία, στα 0,39 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Ακολούθησαν η Γερμανία και το Βέλγιο, με 0,36 ευρώ ανά κιλοβατώρα η καθεμία. Η χαμηλότερη τιμή σημειώθηκε στην Ουγγαρία, στα 0,11 ευρώ, ενώ στη Μάλτα και τη Βουλγαρία διαμορφώθηκε στα 0,13 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025, και με βάση τις τιμές σε εθνικό νόμισμα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Ρουμανία (51,6%), στην Ιρλανδία (19,8%) και στη Φινλανδία (18,4%). Αντίθετα, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στη Δανία (31,7%) και στο Λουξεμβούργο (24,1%).

Οι τιμές σε μονάδες αγοραστικής δύναμης

Όταν οι τιμές υπολογίζονται σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στο επίπεδο τιμών μεταξύ των χωρών, η Ρουμανία καταγράφει την υψηλότερη τιμή, με 46,9 μονάδες ανά 100 κιλοβατώρες. Ακολουθούν η Πολωνία με 41,1 μονάδες και η Τσεχία με 34,3.

Τα χαμηλότερα επίπεδα καταγράφονται στη Μάλτα, με 13,8 μονάδες, στην Ουγγαρία με 14,7 και στο Λουξεμβούργο με 15,5 μονάδες ανά 100 κιλοβατώρες.

Πηγή: ΚΥΠΕ