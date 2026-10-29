Eurobank: Καθαρά κέρδη €1,2 δισ. με καθοριστική συμβολή €356 εκατ. από την Κύπρο

"Η απόδοση του εννεαμήνου του 2026 καταδεικνύει την ικανότητά μας να επιτυγχάνουμε σταθερή οργανική ανάπτυξη και επιβεβαιώνει την δυνατότητα μας για επίτευξη ή υπέρβαση των στόχων μας για το σύνολο του έτους. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Eurolife παρέχει μια πρόσθετη δυναμική ανάπτυξης, ιδιαίτερα στον τομέα των ασφαλειών και της Διαχείρισης Περιουσίας. Αντικατοπτρίζοντας τη δυναμική των επιδόσεών μας και τη συνετή διαχείριση κεφαλαίου, θα διανείμουμε ενδιάμεσο μέρισμα ύψους €5,99 σεντς ανά μετοχή στις 26 Νοεμβρίου", δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, Φωκίων Καραβίας.

Κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση της κερδοφορίας είχε η κυπριακή αγορά, η οποία εισέφερε 356 εκατ. ευρώ στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του ομίλου, σημειώνοντας οριακή ετήσια υποχώρηση κατά 3,9%. Οι συνολικές δραστηριότητες του εξωτερικού απέφεραν 555 εκατ. ευρώ (σχεδόν αμετάβλητες σε ετήσια βάση), συνεισφέροντας το 45,9% των συνολικών κερδών της τράπεζας (με τη Βουλγαρία να προσθέτει 182 εκατ. ευρώ, +9,2%). Το μέγεθος της κυπριακής παρουσίας αντικατοπτρίζεται και στο σύνολο του ενεργητικού, το οποίο στην Κύπρο διαμορφώθηκε σε 29,4 δισ. ευρώ (σε σύνολο 114,2 δισ. ευρώ για τον όμιλο), ενώ οι καταθέσεις πελατών στην Κύπρο έφτασαν τα 24,3 δισ. ευρώ και οι συνολικές χορηγήσεις προ προβλέψεων τα 9,3 δισ. ευρώ.

Σε επίπεδο ομίλου, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 8,7% στα 2,068 δισ. ευρώ, δεχόμενα ώθηση τόσο από την πιστωτική επέκταση όσο και από το μέσο επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ (229 μ.β. το γ' τρίμηνο έναντι 204 μ.β. το β' τρίμηνο). Τα καθαρά έσοδα προμηθειών κατέγραψαν άνοδο 13,0% στα 630 εκατ. ευρώ, υποστηριζόμενα από νέες χορηγήσεις, διαχείριση περιουσίας και ασφαλιστικές εργασίες. Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 6,9% στα 995 εκατ. ευρώ, οδηγώντας ωστόσο σε βελτίωση του δείκτη κόστους προς έσοδα στο 35,8% από 37,1% το εννεάμηνο του 2025.

Στο πεδίο της ποιότητας ενεργητικού, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) υποχώρησε στο 2,4% (από 2,8% το αντίστοιχο διάστημα του 2025), με τον δείκτη κάλυψης από σωρευτικές προβλέψεις να ανέρχεται στο 81,9% και τις προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων να μειώνονται κατά 5,5% στα 224 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιακή θέση παρέμεινε ισχυρή, με τον δείκτη CET1 στο 15,5% και τον δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) στο 20,4%.

Αντανακλώντας τη συνεχή παραγωγή κεφαλαίου, η Eurobank ανακοίνωσε τη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος ύψους 5,99 σεντς ανά μετοχή, το οποίο θα καταβληθεί στις 26 Νοεμβρίου 2026. Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, Φωκίων Καραβίας, εστίασε στη δημοσιονομική υπεραπόδοση Ελλάδας και Κύπρου (πρωτογενή πλεονάσματα 3,3% και 4,0% του ΑΕΠ αντίστοιχα και χρέος Κύπρου στο 50% του ΑΕΠ), σημειώνοντας παράλληλα πως η ολοκλήρωση εξαγοράς της δραστηριότητας ζωής της Eurolife FFH ισχυροποιεί περαιτέρω την ασφαλιστική παρουσία του ομίλου.





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