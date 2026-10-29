Με κέρδη ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Πέμπτης το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 308,57 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 1,34%, ενώ ο δείκτης FTSE/CySE 20 ενισχύθηκε κατά 1,35%, στις 181,30 μονάδες.
Άνοδος 1,34% στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 308,57 μονάδες, ενώ η αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 661.487,46 ευρώ.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 661.487,46 ευρώ.
Από τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά σημείωσε άνοδο 1,54% και η Εναλλακτική Αγορά 0,47%. Πτώση κατέγραψαν τα Ξενοδοχεία, κατά 2,15%, και οι Επενδυτικές, κατά 0,73%.
Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα παρουσίασε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου, με όγκο συναλλαγών 527.198,73 ευρώ. Η τιμή κλεισίματος ήταν 10,580 ευρώ, με άνοδο 1,73%.
Ακολούθησαν η Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων, με όγκο συναλλαγών 43.836,50 ευρώ, τιμή κλεισίματος 1,350 ευρώ και άνοδο 1,12%, και η Τσιμεντοποιία Βασιλικού, με όγκο 38.437,00 ευρώ, τιμή κλεισίματος 6,050 ευρώ και πτώση 0,82%.
Η Δήμητρα Επενδυτική κατέγραψε όγκο συναλλαγών 30.038,57 ευρώ, έκλεισε στα 1,320 ευρώ με πτώση 0,75%, ενώ η Λούης είχε όγκο 10.931,41 ευρώ και έκλεισε στα 0,119 ευρώ, με άνοδο 5,31%.
Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, οκτώ κινήθηκαν ανοδικά, πέντε πτωτικά και πέντε παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 283.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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