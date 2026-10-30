Γιόργκενσεν: Ο GSI θα βάλει τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου

«Χαίρομαι που άκουσα από τους Υπουργούς της Ελλάδας και της Κύπρου ότι ο GSI, που υποστηρίζεται από την ΕΕ, προχωρά. Πρόκειται για μια καίρια στρατηγική ενεργειακή διασύνδεση, έναν από τους ευρωπαϊκούς “Ενεργειακούς Αυτοκινητόδρομους”, που θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, συμβάλλοντας παράλληλα στην περιφερειακή ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, στην ολοκλήρωση της αγοράς και στη μείωση των τιμών», ανέφερε ο Επίτροπος στην ανάρτησή του.

Στην ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας, Great Sea Interconnector (GSI), αναφέρθηκε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν, με ανάρτησή του μετά την τριμερή συνάντηση που είχε την Πέμπτη στο Λουξεμβούργο με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Μιχάλη Δαμιανό, και τον Έλληνα Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.