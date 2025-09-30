Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Kρουασάν γεμιστά με scrambled eggs και προσούτο

Μία ιδανική συνταγή για το τέλειο brunch!

O Chef Γιώργος Τσούλης φτιάχνει κρουασάν γεμιστά με scrambled eggs και προσούτο, μία ιδανική συνταγή για το τέλειο brunch! 

Υλικά

Για τα scrambled eggs

8 αυγά, medium50 ml γάλα, πλήρες50 ml κρέμα γάλακτος, πλήρης1 κ.σ. σχοινόπρασο, ψιλοκομμένο40 γρ. βούτυρο, παγωμένο

ΑλάτιΠιπέρι

Για το σερβίρισμα:4 μεγάλα κρουασάν

8 φέτες προσούτο 

150 γρ. τυρί κρέμα

 

Εκτέλεση

Για τα scrambled eggs

1 Σε ένα μπολ ρίχνουμε τα αυγά και με ένα σύρμα χειρός ανακατεύουμε πολύ καλά μέχρι να διαλυθούν.

2 Βάζουμε ένα κατσαρολάκι σε μέτρια φωτιά, αδειάζουμε τα αυγά, ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι, την κρέμα γάλακτος και το γάλα. Μόλις το μείγμα αρχίζει και βγάζει ατμούς αποσύρουμε το κατσαρολάκι από τη φωτιά, συνεχίζουμε το ανακάτεμα για λίγα δευτερόλεπτα και επιστρέφουμε τα αυγά στη φωτιά.

3 Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία μέχρι να αρχίσει το μείγμα να σφίγγει χωρίς να χάσει πολλή υγρασία.

4 Αποσύρουμε το κατσαρολάκι από τη φωτιά, ρίχνουμε το βούτυρο, το σχοινόπρασο ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη.

Για το σερβίρισμα

5 Παίρνουμε τα κρουασάν, τα κόβουμε στη μέση, αλείφουμε και από τις 2 πλευρές με τυρί κρέμα, απλώνουμε λίγη ποσότητα από το scrambled eggs, βάζουμε 2 φέτες προσούτο και σερβίρουμε.Giorgos Tsoulis Tip

#tsoulotip:

 Το μυστικό για να βγουν τα scrambled eggs αφράτα είναι το συνεχές ανακάτεμα μέσα στην κατσαρόλα. 

