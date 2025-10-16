Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Food and Drink

Φτιάχνουμε πουράκια με πραλίνα σοκολάτας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ιδανικό για τις υπογλυκαιμίες που σε πιάνουν και δεν μπορείς να περιμένεις.

Το πιο λαχταριστό γλυκάκι που φτιάχνεται στο λεπτό σε μια πεντανόστιμη συνταγή του chef Γιώργου Τσούλη!

Τραγανό φύλλο που σπάει στην πρώτη μπουκιά, κρύβει μέσα του απίθανη πραλίνα σοκολάτας. Ιδανικό για τις υπογλυκαιμίες που σε πιάνουν και δεν μπορείς να περιμένεις.

Υλικά

5 φύλλα κρούστας 

250 γρ. πραλίνα σοκολάτας 

70 γρ. φουντούκια, τριμμένα

50 γρ. βούτυρο, λιωμένο 

Άχνη ζάχαρη, για το πασπάλισμα 

Εκτέλεση

1 Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 C στον αέρα.

2 Στον πάγκο εργασίας τοποθετούμε ένα φύλλο κρούστας με τη λεπτή του πλευρά προς το μέρος μας, το αλείφουμε με βούτυρο με τη βοήθεια ενός πινέλου. Με ένα μαχαίρι το κόβουμε στη μέση, κατά μήκος της μεγάλης πλευράς.

3 Σε ένα μπολ βάζουμε τη πραλίνα σοκολάτας, τα φουντούκια και ανακατεύουμε να ενσωματωθούν.

4 Προσθέτουμε 1 κ.σ. από το μείγμα πραλίνας στο κάτω μέρος της λεπτής πλευράς του φύλλου, αφήνοντας 1 εκ. περίπου στις άκρες. Τυλίγουμε το φύλλο ώστε να καλύψουμε την πραλίνα, διπλώνουμε τις άκρες προς τα μέσα και τυλίγουμε σε ρολάκια. Πριν κλείσουμε το ρολό, αλείφουμε την άκρη του φύλλου με λιωμένο βούτυρο.

5 Μεταφέρουμε τα ρολά σε ένα ταψί στο οποίο έχουμε τοποθετήσει λαδόκολλα. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία και για τα υπόλοιπα. Αλείφουμε τα ρολά με βούτυρο.

6 Ψήνουμε στον φούρνο για 10 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσουν ελαφρώς, πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη, σερβίρουμε και απολαμβάνουμε!

Tags

FOODFOOD AND DRINK

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα