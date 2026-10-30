«Δεν είναι η ώρα να σηκώσουμε το χαλί» - Τι λέει ο Δημήτρης Δημητρίου για τα εσωκομματικά στον ΔΗΣΥ (ηχητικό)

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» με την Άντρη Δανιήλ, ο κ. Δημητρίου ξεκαθάρισε ότι ο Χάρης Γεωργιάδης έχει κάθε δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του, ωστόσο ο ίδιος διαφωνεί τόσο με τη διαδικασία που επέλεξε όσο και με το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει.

«Δεν μπορείς να λες ότι δεν θα σεβαστείς το αποτέλεσμα που θα προκύψει από μια δημοκρατική διαδικασία, εάν είναι ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, παρόλο που θα ψηφίσουν χιλιάδες μέλη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μια τέτοια προσέγγιση δεν συνάδει με τη λογική της δημοκρατικής διαδικασίας.

«Είναι η ώρα των μελών»

Αναφερόμενος στην εσωκομματική αναμέτρηση της 28ης Νοεμβρίου, υποστήριξε ότι πρέπει να αφεθεί να εξελιχθεί απρόσκοπτα, ώστε οι δύο υποψήφιοι να παρουσιάσουν το όραμα και τις θέσεις τους στα μέλη.

Διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει κανένας «κώδικας σιωπής» ή «μορατόριουμ» δηλώσεων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι εκατέρωθεν παρεμβάσεις απομακρύνουν τον ΔΗΣΥ από την παρουσίαση πολιτικών προτάσεων για τα προβλήματα της κοινωνίας.

Αναγνώρισε ότι οι αντιπαραθέσεις προέρχονται από στελέχη του κόμματος, σημειώνοντας πως από ένα σημείο και μετά παύουν να είναι υγιείς.

Ζητά αποτίμηση των εκλογών του 2023

Ο κ. Δημητρίου επανέλαβε την ανάγκη αποτίμησης του εκλογικού αποτελέσματος του 2023, κάτι που, όπως ανέφερε, δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα.

Σημείωσε ότι είχε θέσει το ζήτημα και στη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου στις 2 Οκτωβρίου, εισηγούμενος να αρχίσει η σχετική διαδικασία αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εσωκομματικής αναμέτρησης.

Όπως εξήγησε, στόχος είναι να σταματήσουν η εσωστρέφεια, τα υπονοούμενα και τα μισόλογα μεταξύ στελεχών. Παρότι δήλωσε ότι έχει συγκεκριμένες απόψεις για όσα συμβαίνουν, απέφυγε να επεκταθεί, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για δημόσια συζήτηση όλων των ζητημάτων.

«Ποτέ δεν έκρυψα τις φιλοδοξίες μου»

Σε ό,τι αφορά τις προσωπικές του φιλοδοξίες, ο Δημήτρης Δημητρίου ανέφερε ότι ουδέποτε τις έκρυψε, τονίζοντας όμως ότι διαθέτει την υπομονή να τις εκφράσει στον κατάλληλο χρόνο, εφόσον το κρίνει σωστό.

Χαρακτήρισε πρόωρη οποιαδήποτε σχετική συζήτηση, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί η νίκη του υποψηφίου του ΔΗΣΥ στις Προεδρικές Εκλογές του 2028.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι θα σεβαστεί το αποτέλεσμα της εσωκομματικής διαδικασίας, χαρακτηρίζοντας αυτονόητη αυτή τη στάση.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι η ενότητα δεν πρέπει να αποτελεί «κούφια διακήρυξη», αλλά καθημερινή πρακτική, επισημαίνοντας ότι οι διαφορές μεταξύ στελεχών πρέπει να είναι πολιτικές και όχι προσωπικές.

«Η εσωστρέφεια δεν είναι μονοδιάστατη παράμετρος», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η αντιμετώπισή της πρέπει να συνεχιστεί και μετά τις 28 Νοεμβρίου.

Ακούστε την παρέμβαση του Δημήτρη Δημητρίου στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 30-10-2026