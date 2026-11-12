Οδυσσέας Μιχαηλίδης: Ψάχνουμε συνεργασία στον χώρο της κεντροαριστεράς - Δεν μιλάμε ούτε με ΔΗΣΥ (ηχητικό)

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε ότι το ΑΛΜΑ βρίσκεται σε συζητήσεις με το ΑΚΕΛ, την Άμεση Δημοκρατία, την ΕΔΕΚ και τους Οικολόγους, ενώ έχει ζητήσει συνάντηση και με το Volt, από το οποίο αναμένει απάντηση.

Όσον αφορά τον ΔΗΣΥ, υποστήριξε ότι δεν αποτελεί κόμμα της αντιπολίτευσης, προσθέτοντας πως το ΑΛΜΑ επιδιώκει να αλλάξει όσα επικρατούσαν στη χώρα τα τελευταία 15 χρόνια. Διευκρίνισε, πάντως, ότι οι επιδιωκόμενες συνεργασίες δεν καθορίζονται αποκλειστικά από ιδεολογικά κριτήρια, επισημαίνοντας ότι το κίνημά του τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ της ανοικτής οικονομίας.

Τα χαρακτηριστικά του κοινού υποψηφίου

Σύμφωνα με τον κ. Μιχαηλίδη, πρώτη προτεραιότητα είναι η εξεύρεση ενός υποψηφίου που θα μπορούσε να στηριχθεί από όλα τα συνεργαζόμενα κόμματα.

Όπως εξήγησε, αναζητείται μια ισχυρή, εκλέξιμη προσωπικότητα, με μεταρρυθμιστικό προσανατολισμό, όραμα για αλλαγή της χώρας και προσήλωση στην ανοικτή οικονομία.

Αναφερόμενος στις συζητήσεις με το ΑΚΕΛ, διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν τεθεί συγκεκριμένα ονόματα, καθώς οι επαφές επικεντρώνονται στον καθορισμό των χαρακτηριστικών του υποψηφίου.

Πρόσθεσε ότι δεύτερη συνάντηση με το ΑΚΕΛ αναμένεται εντός των επόμενων ημερών, πριν από το τέλος Νοεμβρίου, εκφράζοντας την ελπίδα ότι σε αυτή θα τεθούν και ονόματα.

Για την ΕΔΕΚ σημείωσε ότι αποτελεί χώρο με τον οποίο θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία, ωστόσο χαρακτήρισε σημαντικό ερωτηματικό τη στάση που θα τηρήσει η νέα ηγεσία της, ιδιαίτερα ως προς την παραμονή της στην κυβέρνηση.

Γιατί απορρίπτει τον Μαυρογιάννη

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο κοινής υποψηφιότητας του Ανδρέα Μαυρογιάννη, ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ ανέφερε ότι, παρά τον καλό αγώνα που έδωσε το 2023, δεν θεωρεί ότι πληροί τα χαρακτηριστικά της ανεξάρτητης προσωπικότητας που αναζητεί το κίνημα.

Επικαλέστηκε τη σύνδεσή του με το ΑΚΕΛ, αναφέροντας ότι ο ίδιος είχε εκφράσει δημόσια την επιθυμία να αποτελέσει ξανά επιλογή του κόμματος.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι η αυτόνομη κάθοδος του ΑΛΜΑ αποτελεί εναλλακτικό σχέδιο, με πιθανή δική του υποψηφιότητα. Για την Ειρήνη Χαραλαμπίδου ανέφερε ότι η ίδια έχει δηλώσει πως δεν ενδιαφέρεται.

Απαισιόδοξος για το Κυπριακό

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο κ. Μιχαηλίδης εξέφρασε έντονη απαισιοδοξία για την προοπτική επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση καλλιεργεί αισιοδοξία χωρίς πραγματική βάση.

Εκτίμησε ότι η υφιστάμενη προσπάθεια πλησιάζει στο τέλος της και προειδοποίησε ότι μια αρνητική κατάληξη ενδέχεται να αποθαρρύνει τον επόμενο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών από την ανάληψη νέας πρωτοβουλίας.

Αναγνώρισε ότι η Τουρκία επιμένει στη λύση δύο κρατών, ωστόσο επέκρινε τους χειρισμούς του Προέδρου της Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι έχουν αφήσει την Τουρκία εκτός του πλαισίου απόδοσης ευθυνών. Ισχυρίστηκε επίσης ότι οι ξένοι συνομιλητές αντιλαμβάνονται πλέον τον χειρισμό του Κυπριακού ως ζήτημα εσωτερικής επικοινωνιακής κατανάλωσης.

Για την πολιτική ισότητα, εξήγησε ότι αυτή συνεπάγεται προστασία των δικαιωμάτων των δύο κοινοτήτων και αποτελεσματική συμμετοχή τους στις αποφάσεις, όχι αριθμητική ισότητα.

Τέλος, διευκρίνισε ότι το ΑΛΜΑ δεν τοποθετείται εκ των προτέρων υπέρ ή κατά της εκ περιτροπής προεδρίας, καθώς η αποδοχή της θα εξαρτηθεί από τις εξουσίες που θα προβλέπονται, τη λειτουργικότητα του κράτους και τις συνολικές ρυθμίσεις ασφάλειας.

Ακούστε την παρέμβαση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 12-11-2026