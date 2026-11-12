Περδίκης: Δεν έπρεπε να παραιτηθεί ο Παπαδούρης, η ευθύνη ήταν συλλογική - Νέα ηγεσία στους Οικολόγους το Σάββατο (ηχητικό)

Μιλώντας στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» του «Πολίτη 107,6 & 97,6» με την Άντρη Δανιήλ, ο κ. Περδίκης σημείωσε ότι η θητεία της νέας ηγεσίας θα διαρκέσει περίπου ενάμιση χρόνο, μέχρι το τακτικό συνέδριο και την κανονική εκλογική διαδικασία στα μέσα του 2028, την οποία χαρακτήρισε κρίσιμο σημείο και ιστορική καμπή για το κόμμα. Η μεταβατική ηγεσία, κατά την προσωπική του άποψη, θα πρέπει να προετοιμάσει το έδαφος με συγκεκριμένους στόχους, όπως η επανασύσταση της Νεολαίας Οικολόγων, η οποία, όπως είπε, ουσιαστικά έχει διαλυθεί, ώστε να μπορέσει να αναλάβει ευθύνες στο Κίνημα ενόψει των επόμενων Βουλευτικών.

Ποιοι διεκδικούν

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία. Την προεδρία διεκδικούν ο Κυριάκος Τσιμίλλης και η Κατερίνα Χατζηστυλλή, η οποία ασκεί σήμερα καθήκοντα προεδρεύουσας. Για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου υποψήφιες είναι, σύμφωνα με τον κ. Περδίκη, η Έλενα Λυμπουρή Κοζάκου και η Olga Korobintseva, ενώ για τη θέση του Β΄ Αντιπροέδρου ο Τουρκοκύπριος πολιτικός Oz Karahan και ο Γιώργος Παπαλουκάς.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν θα διεκδικήσει θέση. «Ούτε θέλω, ούτε διεκδικώ», είπε, σημειώνοντας ότι έχει περάσει στη δεύτερη και την τρίτη γραμμή. Πρόσθεσε ότι η εμπειρία έχει γίνει αξία πολύ υποτιμημένη, σε μια εποχή που πολλοί θεωρούν ότι η γνώση μπορεί να αναζητηθεί στις ηλεκτρονικές αποθήκες πληροφοριών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

Συλλογική η ευθύνη για την ήττα

Για τον κ. Παπαδούρη, ο κ. Περδίκης ανέφερε ότι παραμένει μέλος του Κινήματος και ότι ορθά ανέλαβε την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα, εκτίμησε όμως ότι δεν έπρεπε να παραιτηθεί, καθώς η ευθύνη ήταν συλλογική και όχι προσωπική. Τον χαρακτήρισε αρκετά νέο και με πολλές γνώσεις και εξέφρασε την ελπίδα να συνεχίσει την πολιτική του πορεία.

Την αιτία της πτώσης την εντόπισε στην εσωστρέφεια, η οποία, όπως είπε, κρατά από τον Οκτώβριο του 2021, αμέσως μετά την επανεκλογή του κόμματος στη Βουλή με τρεις έδρες. Ακολούθησε ένας κύκλος εσωτερικών αντιπαραθέσεων και διχόνοιας που βγήκε και δημόσια και διάβρωσε σε μεγάλο βαθμό την εμπιστοσύνη που είχε χτιστεί με δυσκολία. «Η εμπιστοσύνη χτίζεται με δυσκολία και χάνεται με μεγάλη ευκολία», σημείωσε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η νέα διαδικασία θα βγάλει το κόμμα από αυτή την κατάσταση.

«Πρωτοφανή» τα όσα έγιναν στην Αττάλεια

Σχολιάζοντας τη διάσκεψη στην Αττάλεια, ο κ. Περδίκης χαρακτήρισε τη συμπεριφορά της Τουρκίας πρωτοφανή και προσβολή για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την οποία, όπως είπε, η Κύπρος πρέπει να διεκδικήσει αντίδραση. Κατά την άποψή του, ολόκληρο το πολιτικό σύστημα θα έπρεπε αυτές τις ημέρες να αναδεικνύει το ζήτημα σε όλα τα διεθνή φόρα.

Υποστήριξε ότι η Άγκυρα παίζει επικοινωνιακά παιχνίδια για εσωτερική κατανάλωση, επιμένοντας σε ζητήματα τύπου και εικόνας, και ότι ακολουθεί την ίδια τακτική στην περίπτωση του GSI, παρουσιάζοντας μια νόμιμη δραστηριότητα ως κάτι που χρειάζεται τη δική της αδειοδότηση. «Μια τέτοια Τουρκία πώς είναι δυνατόν να επιτρέψει οποιεσδήποτε θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό», διερωτήθηκε.

Ακούστε όλη την παρέμβαση του κ. Περδίκη στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6 στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά»: