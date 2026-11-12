Φρένο στα ηλεκτρικά πατίνια ζητά η Πινδάρου - Τι αναφέρει η πρόταση νόμου του Ανδρέα Κωνσταντίνου εκ μέρους του ΔΗΣΥ

Η πρόταση συνδέει τη δυνατότητα κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών με την ύπαρξη συνεχούς οδικού δικτύου μήκους τουλάχιστον δέκα χιλιομέτρων, το οποίο θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις οδικής ασφάλειας.

Σε δήλωσή του, ο κ. Κωνσταντίνου ξεκαθαρίζει ότι στόχος του ΔΗΣΥ δεν είναι η οριστική απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών, αλλά η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών πριν επιτραπεί η χρήση τους σε περιοχές όπου σήμερα δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες.

«Δεν επιδιώκουμε την οριστική απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών. Επιδιώκουμε να δημιουργηθούν πρώτα οι υποδομές που θα επιτρέπουν την ασφαλή χρήση τους», αναφέρει.

Τρεις νεκροί και πάνω από 8.000 εξώδικα

Ο κ. Κωνσταντίνου επικαλείται τα στοιχεία των τροχαίων δυστυχημάτων και των αστυνομικών ελέγχων, σημειώνοντας ότι μόνο μέσα στο 2026 τρία πρόσωπα έχασαν τη ζωή τους ενώ οδηγούσαν ηλεκτρικά πατίνια, την ώρα που η Αστυνομία έχει εκδώσει περισσότερα από 8.000 εξώδικα πρόστιμα.

«Πόσες ακόμη ανθρώπινες ζωές πρέπει να χαθούν στους δρόμους μας για να αντιληφθούμε ότι η οδική ασφάλεια δεν εξασφαλίζεται μόνο με πρόστιμα;», διερωτάται.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα συγκεκριμένα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν μπορεί να περιορίζεται στην αστυνόμευση και στην επιβολή προστίμων, αλλά απαιτεί ασφαλείς υποδομές και ολοκληρωμένο σχεδιασμό.

«Δεν μπορούμε ως Πολιτεία να επιτρέπουμε την κυκλοφορία ενός μέσου και την ίδια ώρα να μην έχουμε δημιουργήσει τις υποδομές για την ασφαλή χρήση του», υπογραμμίζει.

Τι προβλέπει η πρόταση νόμου

Με βάση την πρόταση του ΔΗΣΥ, η κυκλοφορία ηλεκτρικών πατινιών θα απαγορεύεται προσωρινά στις περιοχές όπου δεν υπάρχει συνεχές δίκτυο τουλάχιστον δέκα χιλιομέτρων που να πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές οδικής ασφάλειας.

Η απαγόρευση, σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντίνου, θα αίρεται όταν δημιουργηθούν οι αναγκαίες υποδομές, ώστε οι χρήστες να μπορούν να διακινούνται με ασφάλεια.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι με τη συγκεκριμένη ρύθμιση θα καθορίζονται με σαφήνεια οι περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η κυκλοφορία ηλεκτρικών πατινιών, διευκολύνοντας τόσο τους πολίτες όσο και την Αστυνομία στην εφαρμογή της νομοθεσίας.

«Η ευθύνη για την αναρχία δεν βαραίνει μόνο την Αστυνομία. Πλέον και οι πολίτες αλλά και η Αστυνομία θα γνωρίζουν σε ποιες περιοχές επιτρέπεται και είναι ασφαλής η διακίνηση», σημειώνει.

Ο κ. Κωνσταντίνου καταλήγει τονίζοντας ότι για τον Δημοκρατικό Συναγερμό η οδική ασφάλεια αποτελεί πρωτίστως ζήτημα πρόληψης και όχι επιβολής περισσότερων προστίμων.

«Η επιτυχία μιας νομοθεσίας δεν μετριέται από τον αριθμό των εξώδικων προστίμων που εκδίδονται, αλλά από τις ανθρώπινες ζωές που σώζονται», αναφέρει.