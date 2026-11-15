Ο Τάσος Γιασεμίδης στον «Π» για Κυπριακό, οικονομία, διαφθορά, το ενδεχόμενο υποψηφιότητάς του στις προεδρικές του ’28

kateliadi@politis.com.cy

***«Τρέφω βαθύ σεβασμό στην ΕΔΕΚ και στην ιστορία της [..] Είμαι άνθρωπος της ανοιχτής οικονομίας, με σοσιαλδημοκρατικές απόψεις για την κοινωνική δικαιοσύνη και τη διαφάνεια»

***«Να σταματήσουμε να βλέπουμε τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ως παζάρι»

***«Περισσότερα γενναιόδωρα ανοίγματα προς τους Τ/κ συμπατριώτες μας. Να αισθανθούν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι και το δικό τους σπίτι και η Κύπρος η κοινή μας πατρίδα»

***«Καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ, με το Ισραήλ και με όλα τα κράτη της περιοχής, ναι. Μονοδιάστατη ευθυγράμμιση, όχι»

***«Τα οφέλη της ανάπτυξης δεν μοιράστηκαν δίκαια [..] Οι δείκτες είναι μέσο, όχι σκοπός»

***«Η Προεδρία της Δημοκρατίας είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Θέλει προσήλωση, όραμα και στρατηγική»

***«Υπήρξαν αμφισημίες και παλινωδίες για τη βάση της λύσης, διαχείριση του Κυπριακού με όρους επικοινωνίας και εσωτερικής κατανάλωσης αντί για στρατηγική»



Στο χέρι μας το κλειδί για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων

O Τάσος Γιασεμίδης βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο των συζητήσεων για τις προεδρικές εκλογές του 2028, ως μια πιθανή κεντροαριστερή επιλογή που θα μπορούσε να συγκεντρώσει τη στήριξη των ΑΚΕΛ, ΑΛΜΑ, ΕΔΕΚ και ενδεχομένως και άλλων πολιτικών σχηματισμών. Ο γνωστός οικονομολόγος, ο οποίος έχει αναπτύξει έντονη δημόσια παρουσία μέσα από τις παρεμβάσεις και τις αναλύσεις του για την κυπριακή οικονομία, κλήθηκε από τον «Πολίτη» να τοποθετηθεί και σε ένα ευρύτερο φάσμα πολιτικών ζητημάτων, από το Κυπριακό και την εξωτερική πολιτική μέχρι τη διαφθορά, το στεγαστικό και το κοινωνικό κράτος.

Ο Τάσος Γιασεμίδης γεννήθηκε το 1979 από γονείς εκπαιδευτικούς, με καταγωγή από την Πάφο και τους κατεχόμενους Στύλλους Αμμοχώστου. Έχει δυο αδέρφια, τον Ανδρέα (CEO PWC) και τη Μαρίνα (χειρουργός στο Λονδίνο, με εξειδίκευση σε θέματα καρκίνου). Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της KPMG στην Κύπρο. Σπούδασε Λογιστική και Χρηματοοικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Warwick. Εντάχθηκε στην KPMG Κύπρου ως ελεγκτής το 2002 και έγινε μέλος του διοικητικού συμβουλίου το 2013. Κατέχει το Πιστοποιητικό Επάρκειας Ανώτερου Επιπέδου και το Πιστοποιητικό για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Είναι αδειούχος σύμβουλος Αφερεγγυότητας, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού.

Κυπριακό

Κύριε Γιασεμίδη, σας έχουμε ακούσει πολλές φορές να αναλύετε τα της οικονομίας, δεν ξέρουμε όμως τις θέσεις σας στο Κυπριακό, το οποίο βρίσκεται σε παρατεταμένο αδιέξοδο. Γιατί φθάσαμε στο σημερινό τέλμα;

Το Κυπριακό δεν βάλτωσε από μόνο του. Μετά την κατάρρευση του Κραν Μοντανά το 2017, που ήταν η μοναδική φορά που φθάσαμε τόσο κοντά σε λύση, χάθηκαν εννιά ολόκληρα χρόνια. Η κύρια ευθύνη ανήκει στην Τουρκία, η οποία επιχείρησε να αλλάξει τη βάση της λύσης με τη θέση για «δύο κράτη», συνεχίζει την κατοχή και δημιουργεί νέα τετελεσμένα, όπως στα Βαρώσια. Την ίδια στιγμή υπήρξαν αμφισημίες και παλινωδίες για τη βάση της λύσης, διαχείριση του Κυπριακού με όρους επικοινωνίας και εσωτερικής κατανάλωσης αντί για στρατηγική. Ο χρόνος δεν είναι ουδέτερος. Δουλεύει υπέρ της διχοτόμησης και των τετελεσμένων. Κάθε χρόνος που περνά εδραιώνει την κατοχή και απομακρύνει τις δύο κοινότητες.

Βρισκόμαστε στο παρά ένα της αποχώρησης Γκουτέρες από τη θέση του ΓΓ του ΟΗΕ. Χειρίστηκε σωστά τα του Κυπριακού και αξιοποίησε σωστά τον χρόνο που είχε στη διάθεσή του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης;

Η εκλογή στην τουρκοκυπριακή ηγεσία ενός ηγέτη που δηλώνει προσήλωση στην ομοσπονδιακή λύση, με την προσωπική εμπλοκή του Γενικού Γραμματέα, δημιούργησε ένα πραγματικό παράθυρο ευκαιρίας. Δεν αξιοποιήθηκε. Αντί για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες, είχαμε άτυπες συναντήσεις, ανακοινωθέντα χωρίς αναφορά στη συμφωνημένη βάση και μια μακρά διαπραγμάτευση για σημεία διέλευσης, η οποία ούτε αυτή ολοκληρώθηκε. Ο επόμενος Γενικός Γραμματέας θα είναι πολύ πιο επιφυλακτικός να επενδύσει πολιτικό κεφάλαιο στην Κύπρο.

«Είναι στο χέρι μας»

Υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει η πλευρά μας ώστε να ξεκλειδώσει η διαδικασία των διαπραγματεύσεων και να επανεκκινήσει;

Ναι και είναι στο χέρι μας. Πρώτον, καθαρή δημόσια δέσμευση ότι επαναρχίζουμε από εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντανά, με βάση το πλαίσιο Γκουτέρες και τις συγκλίσεις. Δεύτερον, να σταματήσουμε να βλέπουμε τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης σαν παζάρι. Η λειτουργία νέων σημείων διέλευσης και η συνεργασία σε υγεία, περιβάλλον και ενέργεια χτίζουν εμπιστοσύνη ανάμεσα στους απλούς ανθρώπους των δύο κοινοτήτων. Τρίτον, αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η σχέση ΕΕ–Τουρκίας είναι μοχλός που πρέπει να συνδεθεί με την επιστροφή της Άγκυρας στο τραπέζι στη συμφωνημένη βάση. Τέταρτον, έγκαιρη και μεθοδική προσέγγιση του νέου Γενικού Γραμματέα, ώστε το Κυπριακό να μην χαθεί στη μετάβαση. Περισσότερα γενναιόδωρα ανοίγματα προς τους Τ/Κ συμπατριώτες μας. Να αισθανθούν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι και το δικό τους σπίτι και η Κύπρος η κοινή μας πατρίδα. Περαιτέρω θα πρέπει να επιδιώξουμε το Κυπριακό να συζητηθεί σε μια επίσημη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με επιδίωξη υιοθέτησης μιας δέσμης αρχών λύσης του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και των αρχών και αξιών της ΕΕ.

Ξεκάθαρα υπέρ ΔΔΟ

Είστε ξεκάθαρα υπέρ μια λύσης διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και του συμφωνημένου πλαισίου;

Η ομοσπονδία είναι μια αναπόφευκτη ιστορική πραγματικότητα ήδη, με τις συμφωνίες υψηλού επιπέδου Μακαρίου-Ντενκτάς και Κυπριανού-Ντενκτάς. Η διζωνικότητα είναι αποδεκτή στον βαθμό που είναι συμβατή με το διεθνές δίκαιο και τις αρχές και αξίες της ΕΕ. Διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως την ορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, με μία κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα και μία ιθαγένεια, σε πλήρη συμβατότητα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Είναι η μόνη λύση με διεθνή νομιμοποίηση και η μόνη ρεαλιστική εναλλακτική στη μόνιμη διχοτόμηση. Μία λύση που θα κλείνει οριστικά το κεφάλαιο της εισβολής και της κατοχής. Χωρίς εγγυήσεις και επεμβατικά δικαιώματα τρίτων, με αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των Κυπρίων. Δεν είναι παραχώρηση. Είναι η βάση πάνω στην οποία μπορούν να ζήσουν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι στην κοινή μας πατρίδα.





Θεωρείτε ότι οι συγκλίσεις που επιτεύχθηκαν στις διαπραγματεύσεις πρέπει να διατηρηθούν ως βάση επανέναρξης ή υπάρχουν σημεία που θα πρέπει να επαναδιαπραγματευτούμε;



Οι συγκλίσεις είναι κεκτημένο δεκαετιών και πρέπει να διατηρηθούν. Εάν ανοίξουμε από την αρχή όσα έχουμε συμφωνήσει, θα ανοίξει και η άλλη πλευρά τα δικά της και θα βρεθούμε πολύ πιο πίσω από το 2017. Το πλαίσιο Γκουτέρες προβλέπει ήδη αντικατάσταση του αναχρονιστικού συστήματος εγγυήσεων με ένα νέο σύστημα ασφάλειας, και συνδέει μεταξύ τους εδαφικό, περιουσιακό, διακυβέρνηση και ισότιμη μεταχείριση. Όσα μένουν ανοιχτά συζητούνται μέσα στη διαπραγμάτευση, όχι ως προϋποθέσεις. Εκεί θα επιμείνουμε σε μία ομοσπονδία λειτουργική, συμβατή με την ΕΕ, και σε πλήρη αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων.

«Ναι» ή «Όχι»

Τι ψηφίσατε το 2004. «Ναι» ή «Όχι»; Με βάση τα σημερινά δεδομένα, θα ψηφίζατε το ίδιο;

Η πλειοψηφία του λαού μας το 2004 δεν ψήφισε κατά της επανένωσης. Ψήφισε κατά ενός σχεδίου, το οποίο, όπως ήταν τότε, δεν προσέφερε επαρκείς εγγυήσεις εφαρμογής και ασφάλειας. Και αυτό γιατί αποτελούσε ένα δυσλειτουργικό μοντέλο λύσης, με αποκλίσεις από το κοινοτικό κεκτημένο, με παραβίαση βασικών ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με διατήρηση αναχρονιστικών εγγυήσεων και συναφών κηδεμονευτικών βάσεων. Το δίδαγμα όμως του 2004 είναι ότι το «Όχι» έπρεπε να οδηγήσει σε μια καλύτερη λύση, και αυτό δεν έγινε. Είκοσι δύο χρόνια μετά, η κατοχή συνεχίζεται και τα τετελεσμένα πολλαπλασιάζονται. Σήμερα το ερώτημα δεν είναι το σχέδιο Ανάν. Αλλά αν θα έχουμε ξανά την ευκαιρία για λύση. Κάθε σχέδιο θα κριθεί με ένα κριτήριο, αν επανενώνει δηλαδή τον τόπο και διασφαλίζει την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και τα δικαιώματα όλων των Κυπρίων.

Εξωτερική πολιτική

Συμφωνείτε με την εξωτερική πολιτική του Προέδρου Χριστοδουλίδη; Ενδυνάμωση των σχέσεών μας με ΗΠΑ και σύσφιγξη των σχέσεών μας με Ισραήλ;

Η Κύπρος είναι κράτος μέλος της ΕΕ και η πυξίδα της πρέπει να είναι το διεθνές δίκαιο και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Αυτό είναι το ισχυρότερο όπλο μας απέναντι στην κατοχή. Καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ, με το Ισραήλ και με όλα τα κράτη της περιοχής, ναι. Μονοδιάστατη ευθυγράμμιση, όχι. Η συνεργασία σε ενέργεια, έρευνα και οικονομία είναι θεμιτή. Η στρατιωτικοποίηση των σχέσεων και η σιωπή απέναντι σε κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου δεν είναι. Μία χώρα που ζητά από τον κόσμο να καταδικάσει την κατοχή του εδάφους της δεν μπορεί να εφαρμόζει δύο μέτρα και δύο σταθμά. Χρειαζόμαστε πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, που να κρατεί την Κύπρο έξω από πολέμους άλλων. Ασφαλώς ως μια χώρα με συνεχιζόμενο πρόβλημα εισβολής-κατοχής, θα πρέπει ταυτόχρονα να επιδιώκουμε τις καλύτερες δυνατές σχέσεις στον ευρύτερο δυνατό κύκλο χωρών και διεθνών οργανισμών, πάντα στη βάση αμοιβαιότητας και των αρχών του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου. Μια πολυδιάστατη, δηλαδή, εξωτερική πολιτική προς εξυπηρέτηση των εθνικών μας συμφερόντων.

Πώς αντιλαμβάνεστε τον ρόλο της Κύπρου στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου;

Γέφυρα, όχι προγεφύρωμα. Η Κύπρος μπορεί να είναι το πιο σταθερό σημείο της ΕΕ σε μια ταραγμένη γειτονιά: κόμβος ανθρωπιστικής βοήθειας, ναυτιλίας, υγείας, εκπαίδευσης, ενέργειας και επιχειρηματικότητας, με καλές σχέσεις με όλους. Και μια επανενωμένη Κύπρος θα ήταν πολύ ισχυρότερος παράγοντας σταθερότητας.

GSI

Η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου - Ελλάδας (και σε μεταγενέστερο στάδιο και με Ισραήλ), θα μειώσει τις τιμές του ηλεκτρισμού; Είναι χρήσιμο/απαραίτητο έργο ο GSI;



Η διασύνδεση είναι έργο στρατηγικής σημασίας. Τερματίζει την ενεργειακή μας απομόνωση, επιτρέπει περισσότερες ανανεώσιμες πηγές και ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια. Θα μειώσει τις τιμές; Μπορεί, αλλά όχι αυτόματα. Εξαρτάται από το κόστος το οποίο θα μετακυλήσει στους λογαριασμούς, από το αν θα υπάρξει πραγματικός ανταγωνισμός στην αγορά και από την αποθήκευση ενέργειας. Το πρόβλημα σήμερα δεν είναι το έργο, είναι η διαχείρισή του. Ασάφεια για το τελικό κόστος και για το όφελος στον πολίτη, για τη γεωπολιτική του θωράκιση και για το ποιος πληρώνει αν υπάρξουν καθυστερήσεις. Ναι στο έργο, με δημοσιοποιημένη μελέτη κόστους-οφέλους, πλήρη διαφάνεια και ρήτρες που προστατεύουν καταναλωτές και φορολογουμένους. Δεν μπορεί τα κέρδη να είναι ιδιωτικά και τα ρίσκα δημόσια.

Οικονομία

Η κυπριακή οικονομία είναι στη σωστή πορεία; Ποιες είναι οι σοβαρότερες παθογένειές της;



Η οικονομία έχει καλές επιδόσεις. Από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, πλεονάσματα, μειωμένο δημόσιο χρέος, αναβαθμίσεις. Αυτό είναι επίτευγμα πρώτα απ’ όλα των επιχειρήσεων και των εργαζομένων του τόπου. Είναι ανθεκτική βραχυπρόθεσμα, αλλά δομικά ευάλωτη. Μία «εξωγενής» οικονομία, εξαρτημένη από τον τουρισμό, τα ακίνητα, την εισροή ξένων εταιρειών και την εισαγόμενη ενέργεια, με επίμονο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Οι σοβαρότερες παθογένειες. Χαμηλή παραγωγικότητα, γραφειοκρατία και αργή δικαιοσύνη που ταλαιπωρούν κάθε επιχειρηματία, ακριβή ενέργεια, έλλειψη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού σε νερό, ενέργεια και απορρίμματα, και διευρυμένες ανισότητες.

Ευημερούν οι αριθμοί…

Οι θετικοί δείκτες στην οικονομία γιατί δεν μεταφράζονται σε βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και του επιπέδου ζωής του κόσμου;

Γιατί τα οφέλη της ανάπτυξης δεν μοιράστηκαν δίκαια. Τα ενοίκια και οι τιμές κατοικιών έτρεξαν πολύ γρηγορότερα από τους μισθούς, η ακρίβεια στα βασικά αγαθά και στην ενέργεια «έφαγε» τις αυξήσεις, και μεγάλο μέρος των εργαζομένων μένει χωρίς την προστασία συλλογικών συμβάσεων. Οι δείκτες είναι μέσο, όχι σκοπός. Ένα κράτος που σέβεται τους πολίτες του θα πρέπει να δημιουργεί τέτοιες συνθήκες, που να διασφαλίζει τέσσερα βασικά πράγματα γι’ αυτούς. Την εκπαίδευση, ως χώρο δημιουργίας και όχι μόνο μεταφοράς γνώσης, την υγεία, τη στέγαση και την καλύτερη ποιότητα ζωής και καθημερινότητας των πολιτών.

Ανοικτή οικονομία

Πρέπει να αλλάξει το αναπτυξιακό μοντέλο της Κύπρου;

Eίμαι υπέρ της ανοιχτής οικονομίας, της επιχειρηματικότητας, των επενδύσεων και της προσέλκυσης εταιρειών. Ο επιχειρηματίας που ρισκάρει, δημιουργεί θέσεις εργασίας και πληρώνει φόρους πρέπει να νιώθει ότι το κράτος είναι σύμμαχός του και όχι εμπόδιο. Δεν χρειάζεται να γκρεμίσουμε ό,τι λειτουργεί. Χρειάζεται να προσθέσουμε τεχνολογία, η οποία ήδη ξεπερνά το 10% του ΑΕΠ, πράσινη μετάβαση με ανανεώσιμες πηγές και αποθήκευση, έρευνα, υγεία και εκπαίδευση, ως εξαγώγιμες υπηρεσίες, σύγχρονο πρωτογενή τομέα, μεταποίηση με προστιθέμενη αξία. Η ραχοκοκαλιά είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χρειάζονται φθηνότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, λιγότερη γραφειοκρατία, γρήγορες αδειοδοτήσεις και στήριξη για καινοτομία και εξαγωγές. Γιατί δεν έχει γίνει; Επειδή κάθε κυβέρνηση σκέφτεται με ορίζοντα πενταετίας και όχι γενιάς, και επειδή η γραφειοκρατία κάνει κάθε παραγωγική επένδυση δρόμο μετ' εμποδίων. Ο στόχος πρέπει να είναι απλός: περισσότερες επενδύσεις και περισσότερη επιχειρηματικότητα πολλαπλασιαστικού χαρακτήρα, με οφέλη που να φτάνουν σε όλους.

Στεγαστικό

Ποιος είναι ο ρεαλιστικός τρόπος να αντιμετωπισθεί το στεγαστικό χωρίς να υπονομεύεται η επενδυτική δραστηριότητα;

Οι πολιτικές προσέλκυσης κεφαλαίων, εταιρειών και εξειδικευμένου προσωπικού βοήθησαν την οικονομική ανάκαμψη και πρέπει να συνεχιστούν. Το πρόβλημα δεν ήταν η κατεύθυνση. Ήταν η ταχύτητα και η απουσία σχεδιασμού για τις παρενέργειες. Όλες αυτές οι πολιτικές κατέληξαν σε ζήτηση για στέγη και επειδή η προσφορά αντιδρά αργά, το αποτέλεσμα ήταν αυξήσεις τιμών. Δεν υπήρξε ποτέ μελέτη στεγαστικών επιπτώσεων πριν από τις αποφάσεις. Μετρούσαμε πόσες εταιρείες και πόσα έσοδα ήρθαν, όχι πού θα ζήσουν οι άνθρωποι. Και η απάντηση του κράτους ήταν κατασταλτική, όχι προληπτική: επιδόματα ενοικίου χωρίς νέα προσφορά καταλήγουν στις τιμές. Ο ρεαλιστικός δρόμος: υποχρεωτική και δημοσιοποιημένη εκτίμηση στεγαστικών επιπτώσεων για κάθε πολιτική προσέλκυσης επενδύσεων. Ταυτόχρονα μέτρα προσφοράς: γρήγορες άδειες, αξιοποίηση κρατικής γης για προσιτή και κοινωνική κατοικία, ενίσχυση του ΚΟΑΓ, κίνητρα για να επιστρέψουν στην αγορά οι κενές κατοικίες, στοχευμένη στήριξη για νέους, μητρώο ενοικίων και τακτικός στεγαστικός δείκτης.

Εκπαίδευση

Η δημόσια εκπαίδευση ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας σύγχρονης κοινωνίας και οικονομίας;

Η δημόσια εκπαίδευση έχει εξαιρετικούς εκπαιδευτικούς, αλλά ένα σύστημα που δεν τους αφήνει να αποδώσουν, και οικογένειες οι οποίες πληρώνουν φροντιστήρια για να καλύψουν τα κενά. Το σχολείο πρέπει να γίνει χώρος δημιουργίας και όχι μόνο μεταφοράς γνώσης. Αλλαγές που προτείνω: Αναλυτικά προγράμματα με έμφαση στην κριτική σκέψη, στις ψηφιακές δεξιότητες και στις ξένες γλώσσες, ενίσχυση της τεχνικής εκπαίδευσης σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις, δημόσια προσχολική και ολοήμερο, στήριξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες, διά βίου μάθηση. Οι μεταρρυθμίσεις γίνονται με τους εκπαιδευτικούς, όχι εναντίον τους.

Συνταξιοδοτικό

Υπάρχει τρόπος για αξιοπρεπείς συντάξεις για όλους, από σήμερα, και να είναι βιώσιμο το σύστημα;

Ναι. Ένα αποτελεσματικό και δίκαιο συνταξιοδοτικό σύστημα δεν είναι απλώς οικονομικός μηχανισμός. Δείχνει πώς αντιλαμβάνεται μία κοινωνία την κοινωνική δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και τον σεβασμό σε όσους δούλεψαν μια ζωή. Η Κύπρος δαπανά για συντάξεις περίπου 6% του ΑΕΠ, έναντι σχεδόν 10% στην ΕΕ, ενώ περίπου ένας στους τρεις άνω των 65 βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας. Αξιοπρέπεια σήμερα, ενίσχυση των χαμηλών συντάξεων με στόχο να φτάσουν σταδιακά το όριο της φτώχειας, διόρθωση αδικιών όπως αυτή σε βάρος των χήρων και τακτική τιμαριθμική αναπροσαρμογή ώστε οι συνταξιούχοι να μην χάνουν αγοραστική δύναμη. Βιωσιμότητα αύριο, τέλος στον δανεισμό του κράτους από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων με χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής, επαγγελματική και ανεξάρτητη διαχείριση των αποθεματικών με διαφάνεια, ανεξάρτητους ελέγχους και συμμετοχή εργαζομένων και εργοδοτών, ισορροπία ώστε οι νέοι να μην πληρώνουν σε ένα ταμείο από το οποίο φοβούνται ότι δεν θα πάρουν ποτέ τίποτα. Και μία ψηφιακή πλατφόρμα όπου κάθε ασφαλισμένος θα βλέπει τις εισφορές του και τη σύνταξη που τον περιμένει. Βιωσιμότητα και αξιοπρέπεια δεν είναι αντίθετες έννοιες.

Ταμείο Προνοίας για όλους

Ναι ή όχι στο Ταμείο Προνοίας για όλους;



Ναι. Χρειαζόμαστε σύστημα τριών πυλώνων. Δημόσια βασική σύνταξη που εγγυάται την κοινωνική προστασία, ταμεία προνοίας με εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων, και ατομικά προϊόντα για όποιον θέλει να αποταμιεύσει επιπλέον. Το πρώτο σκέλος μόνο του δεν αρκεί, και η εθελοντική συμμετοχή άφησε εκτός κυρίως τους χαμηλόμισθους του ιδιωτικού τομέα. Καθολική κάλυψη, όχι με απότομη υποχρέωση αλλά σταδιακά. Χαμηλές αρχικές εισφορές που αυξάνονται μέσα σε μια δεκαετία, ώστε το κόστος να μην πέσει στους σημερινούς μισθούς ούτε να πνίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που χρειάζονται στήριξη στη μετάβαση. Μεταφορά του ταμείου όταν αλλάζεις εργοδότη, δυνατότητα μηνιαίας σύνταξης αντί μόνο εφάπαξ και συγχώνευση των εκατοντάδων μικρών ταμείων σε λίγα, επαγγελματικά διαχειριζόμενα.

Έτοιμος για το ’28;

Το όνομά σας συζητείται έντονα ως πιθανή υποψηφιότητα για το ’28. Είστε έτοιμος να αναλάβετε τον ρόλο του υποψήφιου Προέδρου της Δημοκρατίας;

Ξέρετε, η Προεδρία της Δημοκρατίας είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Θέλει προσήλωση, όραμα και στρατηγική. Είναι σημαντικό να υπάρχει επαφή με «το παζάρι», με τις πραγματικές ανάγκες του επιχειρηματία, του επενδυτή, του εργαζομένου και του πολίτη, ειδικά με τη νέα, δύσκολη καθημερινότητα. Χρειάζονται νέες ιδέες, πολιτικό θάρρος και πρωτοβουλίες. Οι πολίτες θέλουν να ακούσουν προτάσεις που να κατανοούν και να είναι εφαρμόσιμες, με λογοδοσία παρά παρελθοντολογία. Αυτό πρέπει να είναι το πλαίσιο μια προεκλογικής περιόδου, αν και είναι αντιληπτό ότι ενδεχομένως να απέχουμε ακόμη από κάτι τέτοιο ως πολιτική κουλτούρα. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο για να σχολιάσω. Βλέπω και διαβάζω τι γράφεται. Αν προκύψει κάτι, θα το δούμε.

Ποια κόμματα/πολιτικοί σχηματισμοί σάς έχουν βολιδοσκοπήσει μέχρι τώρα;

Δεν υπάρχει καμία επίσημη συζήτηση. Μιλώ και συζητώ με αρκετούς ανθρώπους, είτε σε κοινωνικό επίπεδο είτε λόγω της δουλειάς μου, από διάφορους χώρους και με διαφορετικές απόψεις. Ακούω με προσοχή τις ανησυχίες τους για την οικονομία, το Κυπριακό, τη στέγη και την καθημερινότητα. Αυτές οι συζητήσεις είναι πολύτιμες γιατί δείχνουν τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας.

Είστε ΕΔΕΚίτης;

Τρέφω βαθύ σεβασμό στην ΕΔΕΚ και στην ιστορία της, στους αγώνες της για την ανεξαρτησία, τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Είμαι άνθρωπος της ανοιχτής οικονομίας, με σοσιαλδημοκρατικές απόψεις για την κοινωνική δικαιοσύνη και τη διαφάνεια. Πιστεύω σε μια οικονομία που ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις και σε ένα κράτος που φροντίζει ώστε τα οφέλη να φτάνουν σε όλους.

Να μείνει ή να φύγει από την κυβέρνηση η ΕΔΕΚ;



Είναι θέμα των συλλογικών οργάνων της ΕΔΕΚ και της νέας της ηγεσίας. Η ΕΔΕΚ έχει ιστορία, αξίες και ανθρώπους που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στον τόπο. Όπως λέει, όμως, και ο Οδυσσέας Ελύτης, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολλή. Και θα συμπλήρωνα, περισσότερους συνοδοιπόρους.

«Όποιος εμπλέκεται, φεύγει»

Ερωτηθείς εάν «έχουμε πραγματική εικόνα της έκτασης της διαφθοράς στην Κύπρο», ο Τάσος Γιασεμίδης απάντησε αρνητικά. «Όχι, δεν έχουμε πλήρη εικόνα και αυτό είναι μέρος του προβλήματος. Ό,τι γνωρίζουμε προήλθε κυρίως από τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, από την ερευνητική δημοσιογραφία και από ξένα Μέσα, όχι από τους θεσμούς που όφειλαν να την εντοπίσουν», ανέφερε, συμπληρώνοντας ότι «όταν η αντίδραση είναι καθυστέρηση ή συγκάλυψη, ο κόσμος δικαίως πιστεύει ότι βλέπουμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου».

Τι είδους διαφθορά έχουμε στον τόπο μας;

Η διαφθορά δεν βρίσκεται πάντα εκεί όπου την αναζητούμε. Κυρίως δεν είναι ο φάκελος στο συρτάρι ή η παράνομη συναλλαγή. Είναι ένα σύστημα εξυπηρετήσεων, αλληλοκάλυψης και κατάχρησης εξουσίας που συχνά λειτουργεί κάτω από την επιφάνεια. Η σύγκρουση συμφέροντος, το βόλεμα των λίγων μέσα από αδειοδοτήσεις, προσφορές και διορισμούς, το «μέσον» ως τρόπος ζωής και, πάνω απ' όλα, η ατιμωρησία. Είναι η θεσμική διαφθορά. Θεσμοί, οι οποίοι πρέπει να ελέγχουν την εξουσία, καταλήγουν να την καλύπτουν. Και πληρώνει πρώτος ο έντιμος επιχειρηματίας, ο οποίος ανταγωνίζεται με άνισους όρους.

Πώς μπορεί να περιοριστεί η διαφθορά;

Πρώτα απ' όλα με την ψηφιοποίηση. Όπου υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση και διακριτική ευχέρεια, υπάρχει χώρος για «μέσον» και διαφθορά. Πλήρης μηχανογράφηση των διαδικασιών του κράτους, αδειοδοτήσεις, προσφορές, εγκρίσεις, με ηλεκτρονική υποβολή, αντικειμενικά κριτήρια, αυτόματη σειρά προτεραιότητας και ψηφιακό ίχνος για κάθε απόφαση μειώνουν στο ελάχιστο τις παρεμβάσεις. Ο πολίτης και ο επιχειρηματίας δεν θα χρειάζονται «άκρες». Παράλληλα, ανεξάρτητοι θεσμοί: διαχωρισμός του ρόλου του Γενικού Εισαγγελέα από τον ρόλο του Δημόσιου Κατήγορου, Αρχή Κατά της Διαφθοράς με δικούς της ποινικούς ανακριτές, θωρακισμένη Ελεγκτική Υπηρεσία, διαφάνεια στη χρηματοδότηση των κομμάτων. Και ένας απλός κανόνας: όποιος εμπλέκεται, φεύγει.





Η χώρα μας έχει καταφέρει να επανακτήσει την αξιοπιστία και το κύρος της στο εξωτερικό; Θεωρούμαστε μια καλή περίπτωση για επενδύσεις;



Σε μεγάλο βαθμό ναι. Οι αναβαθμίσεις από τους οίκους αξιολόγησης το επιβεβαιώνουν, και η Κύπρος είναι σήμερα ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις και για διεθνείς εταιρείες, ιδιαίτερα στην τεχνολογία και στις υπηρεσίες. Αυτό είναι κεκτημένο που πρέπει να προστατέψουμε και να διευρύνουμε. Προσελκύουμε όμως ακόμη πολλές επενδύσεις σε ακίνητα και λιγότερες σε παραγωγή, έρευνα και καινοτομία. Η αύξηση του εταιρικού φόρου στο 15% και ο μηχανισμός ελέγχου των ξένων επενδύσεων μάς ευθυγραμμίζουν με τα διεθνή πρότυπα και ενισχύουν την αξιοπιστία μας. Τώρα πρέπει να ανταγωνιστούμε με ποιότητα: γρήγορη δικαιοσύνη, απλές διαδικασίες, σταθερούς και προβλέψιμους κανόνες, ανθρώπινο δυναμικό υψηλού επιπέδου. Αυτό ζητά ο σοβαρός επενδυτής.









