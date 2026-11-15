Λάμπρος Παπαδόπουλος, ΚΕΔΙΠΕΣ στον «Π»: Στόχος η επιστροφή €3,2 δισ. στο κράτος μέχρι το 2030

Οκτώ χρόνια μετά την ανάληψη της διαχείρισης των προβληματικών δανείων του πρώην Συνεργατισμού, η ΚΕΔΙΠΕΣ έχει διανύσει περίπου το 60% της διαδρομής εξυγίανσης, με στόχο να επιστρέψει στο κράτος €3,2 δισ. μέχρι το τέλος του 2030. Ωστόσο, το δυσκολότερο μέρος της προσπάθειας βρίσκεται ακόμη μπροστά, καθώς στο χαρτοφυλάκιο παραμένουν χιλιάδες προβληματικά δάνεια, κυρίως με εξασφάλιση την πρώτη κατοικία. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΙΠΕΣ, Λάμπρος Παπαδόπουλος, μιλά στον «Πολίτη» για τις ανακτήσεις, τις εκποιήσεις, το υπό εξέταση σχέδιο «cash for keys», τις επισημάνσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας. Η ΚΕΔΙΠΕΣ ανέλαβε το 2018 τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων του πρώην Συνεργατισμού. Οκτώ χρόνια μετά, σε ποιο σημείο βρίσκεται η διαδικασία εξυγίανσης; Θα έλεγα ότι έχουμε διανύσει περίπου το 60% της διαδρομής. Στην πορεία αυτής της οκταετίας χρειάστηκε να αναθεωρήσουμε δύο φορές το αρχικό επιχειρηματικό μας σχέδιο, καθώς οι συνθήκες διαφοροποιήθηκαν. Σήμερα ο στόχος είναι να πετύχουμε απομόχλευση περίπου 90% μέχρι το τέλος του 2030, όσον αφορά τις αναμενόμενες ταμειακές εισροές. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχουν επιλυθεί όλα τα δάνεια. Για παράδειγμα, όταν πραγματοποιείται μια εκποίηση, μπορεί να παραμένει ανεξόφλητο υπόλοιπο, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί απαίτηση. Εκτιμούμε ότι μετά το 2030 θα παραμείνουν περιουσιακά στοιχεία περίπου €2,4 δισ. Από αυτά, περίπου €500 εκατ. θα αφορούν κυρίως εξυπηρετούμενα δάνεια και ακίνητα, ενώ το υπόλοιπο €1,9 δισ. θα αποτελείται κατά κύριο λόγο από μη εξυπηρετούμενα δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις. Για το τελευταίο αυτό χαρτοφυλάκιο οι ανακτήσεις αναμένεται να είναι πολύ χαμηλές. Δεν σημαίνει, όμως, ότι θα διαγράψουμε αυτές τις απαιτήσεις. Ακόμη και μικρά ποσοστά ανάκτησης αντιστοιχούν σε σημαντικά ποσά. Τι ποσό εκτιμάτε ότι θα επιστραφεί τελικά στο κράτος από την ενίσχυση που παραχωρήθηκε στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα; Πρέπει πρώτα να διαχωρίσουμε την κρατική ενίσχυση του 2014 από εκείνην του 2018. Πρόκειται για δύο διαφορετικές παρεμβάσεις, με διαφορετικό σκοπό και διαφορετικές συνθήκες. Το 2018 η ΚΕΔΙΠΕΣ ανέλαβε την υποχρέωση...