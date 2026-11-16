Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δηλώνει ότι δεν θα στηρίξει αύξηση των εισφορών ούτε αύξηση του υποχρεωτικού ορίου συνταξιοδότησης πέραν των 65 ετών.
Αμετακίνητος ο ΔΗΣΥ για το όριο αφυπηρέτησης: «Βέτο» σε αύξηση εισφορών και συνταξιοδότηση πέραν των 65 ετών
Το κόμμα αναφέρει ότι δεν θα στηρίξει αύξηση εισφορών ή αύξηση του υποχρεωτικού ορίου συνταξιοδότησης πέραν των 65 ετών.
Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα αναφέρει ότι η θέση αυτή περιλαμβάνεται στους 31 στόχους που παρουσίασε πριν από τις βουλευτικές εκλογές για την επόμενη δεκαετία.
Ο ΔΗΣΥ σημειώνει ότι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση πρέπει να προχωρήσει σε στέρεο έδαφος, διασφαλίζοντας τις δύο προϋποθέσεις. Παράλληλα, αναφέρει ότι η κυβέρνηση πρέπει να θέσει τις σωστές προτεραιότητες και να λάβει υπόψη πως η κοινωνική πολιτική αποτελεί πρωτίστως δική της αρμοδιότητα και όχι των ασφαλισμένων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Η ανακοίνωση εκδόθηκε στη Λευκωσία στις 16 Νοεμβρίου 2026.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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