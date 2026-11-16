Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα αναφέρει ότι η θέση αυτή περιλαμβάνεται στους 31 στόχους που παρουσίασε πριν από τις βουλευτικές εκλογές για την επόμενη δεκαετία.

Ο ΔΗΣΥ σημειώνει ότι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση πρέπει να προχωρήσει σε στέρεο έδαφος, διασφαλίζοντας τις δύο προϋποθέσεις. Παράλληλα, αναφέρει ότι η κυβέρνηση πρέπει να θέσει τις σωστές προτεραιότητες και να λάβει υπόψη πως η κοινωνική πολιτική αποτελεί πρωτίστως δική της αρμοδιότητα και όχι των ασφαλισμένων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε στη Λευκωσία στις 16 Νοεμβρίου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ