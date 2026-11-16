Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του ΣΙΓΜΑ, η κ. Χαραλαμπίδου ξεκαθάρισε ότι προσωπικά θεωρεί τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη καταλληλότερο για τη διεκδίκηση της Προεδρίας, υποστηρίζοντας ότι έχει αποδείξει τη δυνατότητά του να συγκρούεται με συμφέροντα και να επιφέρει αλλαγές.

Όπως ανέφερε, το ενδεχόμενο δικής της υποψηφιότητας έχει συζητηθεί μεταξύ τους, καθώς ο πρόεδρος του ΑΛΜΑ εκτιμά ότι το Κίνημα θα πρέπει να διαθέτει δύο επιλογές ενόψει των προεδρικών εκλογών.

Παρότι η ίδια έχει επανειλημμένα εκφράσει ότι δεν ενδιαφέρεται να είναι υποψήφια, απέφυγε να αποκλείσει κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

«Θα τα δούμε εν καιρώ. Έχουμε ακόμη ενάμιση χρόνο. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά», ανέφερε, ερωτηθείσα κατά πόσο θα αποδεχόταν πρόταση της γραμματείας του Κινήματος, σε περίπτωση που ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης αποφάσιζε να μην κατέλθει ως υποψήφιος.

«Νεροκουβαλητές δεν θα γίνουμε»

Αναφερόμενη στις πιθανές πολιτικές συνεργασίες, η βουλευτής σημείωσε ότι το ΑΛΜΑ παραμένει ανοιχτό σε συμμαχίες, χωρίς ωστόσο να προτίθεται να διαδραματίσει δευτερεύοντα ρόλο στις επιλογές άλλων κομμάτων.

«Αστερίσκοι στις επιλογές οποιουδήποτε δεν θα γίνουμε. Νεροκουβαλητές δεν θα γίνουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι το πολιτικό σκηνικό ενδέχεται να διαφοροποιηθεί σημαντικά μέχρι τις προεδρικές εκλογές, τόσο ως προς τους υποψηφίους όσο και ως προς τις πιθανές συνεργασίες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ΕΛΑΜ, σημειώνοντας ότι η απόφασή του να στηρίξει ενδεχομένως τον Νίκο Χριστοδουλίδη ή να προχωρήσει με δικό του υποψήφιο θα μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτές πολιτικές εξελίξεις.

Η κ. Χαραλαμπίδου επέκρινε επίσης την πρόωρη έναρξη της συζήτησης για τις προεδρικές εκλογές, αποδίδοντας ευθύνες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον Δημοκρατικό Συναγερμό.

Κατά την άποψή της, ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει ήδη στραμμένη την προσοχή του στις εκλογές του 2028, γεγονός που, όπως υποστήριξε, επηρεάζει τον τρόπο λήψης πολιτικών αποφάσεων και τη διαχείριση σημαντικών ζητημάτων, περιλαμβανομένου του Κυπριακού.

Αποκλείει συνεργασία με Μαυρογιάννη

Σαφώς πιο κατηγορηματική εμφανίστηκε η Ειρήνη Χαραλαμπίδου απέναντι στο ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη, επικαλούμενη σοβαρές πολιτικές διαφωνίες.

Όπως εξήγησε, η στάση της απέναντι στην υποψηφιότητά του στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές βασιζόταν σε συγκεκριμένες διαφωνίες για τους χειρισμούς στο Κυπριακό.

Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις τοποθετήσεις του μετά το Κραν Μοντανά, υποστηρίζοντας ότι έρχονταν σε αντίθεση με τις θέσεις που εξέφραζε τότε η ηγεσία του ΑΚΕΛ.

Παράλληλα, επέκρινε τον κ. Μαυρογιάννη επειδή, κατά την άποψή της, δεν κατήγγειλε δημόσια τον πρώην Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη όταν εκείνος φέρεται να έθεσε το ενδεχόμενο λύσης δύο κρατών.

Η βουλευτής υποστήριξε ότι ο Ανδρέας Μαυρογιάννης ακολουθούσε την πολιτική του Νίκου Αναστασιάδη, εκτιμώντας πως οι μεταξύ τους διαφωνίες είναι τόσο ουσιαστικές ώστε να μην αφήνουν περιθώριο πολιτικής συνεννόησης.