Βάση ανάστατη και «ευθύνη όλων»

Ο κ. Παμπορίδης είπε ότι μέσα στις περίπου 30 μέρες της προεκλογικής περιόδου οι υποψήφιοι πρέπει να φτάσουν σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές. Τα μέλη, ανέφερε, προσέρχονται πρωτίστως για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και την άποψη ότι υπάρχει πρόβλημα για το οποίο φταίνε όλοι. Ο ρόλος των υποψηφίων, πρόσθεσε, είναι να εξηγήσουν πώς το κόμμα μπορεί να περάσει στο επόμενο στάδιο.

Καρούσος, Κυριακίδου και η σύσταση για σιωπή

Ερωτηθείς για την «επιβολή σιωπής», το μορατόριουμ δηλώσεων που έθεσε σε ισχύ η ηγεσία, ο κ. Παμπορίδης τη συνέδεσε με την αντίδραση του κ. Καρούσου στη δημόσια στήριξη που του εξέφρασε η πρώην Ευρωπαία Επίτροπος Στέλλα Κυριακίδου, την οποία χαρακτήρισε ιστορικό στέλεχος με ειδικό βάρος. Μετά τις τοποθετήσεις Κυριακίδου και Χάρη Γεωργιάδη υπέρ του, ο αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ είχε ζητήσει ίσες αποστάσεις από πρώην αξιωματούχους και ο κ. Παμπορίδης είχε απαντήσει με ανάρτηση για «ομερτά» και ενότητα «α λα Τσαουσέσκου».

Εκτίμησε ότι ο κ. Καρούσος έχει αντιληφθεί πως η κριτική προς ένα στέλεχος όπως η κ. Κυριακίδου ήταν άτοπη και είπε ότι το θέμα πρέπει να αφεθεί να περάσει, γιατί δεν εξυπηρετεί την ενότητα.

Ο κ. Καρούσος, μιλώντας την Παρασκευή στο ραδιόφωνο του Πολίτη, διευκρίνισε ότι το Εκτελεστικό Γραφείο δεν επέβαλε απαγόρευση δηλώσεων αλλά διατύπωσε σύσταση και ότι ο ίδιος δεν θα στηρίξει δημόσια κανέναν από τους δύο. «Ένας είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Δεν είναι δύο ή τρία κομμάτια», σημείωσε. Οι δημόσιες τοποθετήσεις πάντως συνεχίστηκαν και από την άλλη πλευρά, με τον Χαράλαμπο Σταυρίδη, μέλος της Συμβουλευτικής Ομάδας Κυπριακού του κόμματος, να τάσσεται υπέρ του κ. Νεοφύτου.

Volt, Φειδίας και το 2%

Την Παρασκευή, ο κ. Παμπορίδης ρώτησε δημόσια τον κ. Νεοφύτου αν υπάρχει επαφή με το Volt και την Άμεση Δημοκρατία, αφού ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ είχε αναδημοσιεύσει θετικές αναφορές για το πρόσωπό του από τον συμπρόεδρο του Volt Πιέρο Κάρουλλα και τον Φειδία Παναγιώτου. Το Volt απάντησε ότι «κανείς δεν είναι κανενός», ενώ από την Άμεση Δημοκρατία και τον κ. Νεοφύτου, όπως είπε σήμερα, δεν έχει πάρει απάντηση.

Η συζήτηση έφερε στο προσκήνιο την επανεκλογή της Αννίτας Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής τον Ιούνιο, όταν οι τέσσερις βουλευτές της Άμεσης Δημοκρατίας την ψήφισαν από τον πρώτο γύρο. Δημοσιεύματα της περιόδου ανέφεραν ότι η απόφαση είχε συζητηθεί προηγουμένως μεταξύ Φειδία Παναγιώτου και Αβέρωφ Νεοφύτου, ενώ η κ. Δημητρίου έχει αναγνωρίσει ότι ο κ. Νεοφύτου τη βοήθησε, αρνούμενη όμως οποιαδήποτε συμφωνία για το 2028. Ο κ. Παμπορίδης δεν σχολίασε το επεισόδιο ευθέως, είπε όμως ότι «αυτού του είδους οι συναλλακτικές πολιτικές δράσεις είναι εκτός της δικής μου πολιτικής κουλτούρας» και ότι είναι καιρός να γυρίσει η σελίδα στη λογική του «δώσ' μου έναν να σου δώσω ενάμιση».

Ως υποψήφιος, εξήγησε, θα απευθυνόταν σε όσους συμμερίζονται το όραμά του, όχι απαραίτητα όλες τις θέσεις του, αφού αν υπήρχε πλήρης ταύτιση δεν θα υπήρχε λόγος ύπαρξης άλλου κόμματος. Πριν από τον πρώτο γύρο, οι όμορες δυνάμεις μπορούν να εμπλουτίσουν το πρόγραμμα του υποψηφίου και να έχουν θέση σε μια μελλοντική κυβέρνηση, ενώ ο δεύτερος γύρος απευθύνεται πλέον σε ολόκληρο το εκλογικό σώμα. Απέκλεισε όμως ανοίγματα σε κόμματα με αντίθετη ιδεολογική κατεύθυνση «απλώς και μόνο γιατί χρειάζομαι 2% για να κερδίσω την Προεδρία της Δημοκρατίας».

Κυπριακό και ακρίβεια

Μία μέρα μετά την 43η επέτειο της ανακήρυξης του ψευδοκράτους και ενώ ο Αντόνιο Γκουτέρες αποχωρεί σε λιγότερο από έξι εβδομάδες, ο κ. Παμπορίδης αναγνώρισε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά φέρει μερίδιο ευθύνης, αφού κινήσεις που γίνονται τώρα βιαστικά θα μπορούσαν να είχαν γίνει νωρίτερα. Χαρακτήρισε ωστόσο θετική τη συμφωνία της 9ης Νοεμβρίου για δύο νέα σημεία διέλευσης, που κρατά το Κυπριακό ζωντανό ώστε να το παραλάβει ο νέος Γενικός Γραμματέας ως ανοικτό ζήτημα. Για το χρονοδιάγραμμα που ζητά ο Τουφάν Έρχιουρμαν, είπε ότι δεν είναι δόκιμο να συζητείται η μέθοδος πριν ξεκαθαρίσει η βάση των συνομιλιών, την οποία ορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Στα οικονομικά, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι κινείται με «διαχειριστική αντίληψη» και ότι η ευημερία των δεικτών και των αξιολογήσεων δεν φτάνει στα νοικοκυριά. Ως προτεραιότητα έθεσε την επένδυση στους νέους, με προγράμματα για στέγαση, νεανική επιχειρηματικότητα και στήριξη της οικογένειας.

Τι ακολουθεί ως τις 28 Νοεμβρίου

Οι δύο δημοσκοπήσεις που έχουν δημοσιευθεί δίνουν καθαρό προβάδισμα στον κ. Νεοφύτου. Η έρευνα της RAI για τον Alpha Κύπρου τον κατέγραψε στο 54% έναντι 20% του κ. Παμπορίδη, ενώ η EXPLORER για τον «Φιλελεύθερο» στο 51% έναντι 28%. Το ανοικτό ερώτημα είναι πόσοι από τους συναγερμικούς ψηφοφόρους είναι μέλη με δικαίωμα ψήφου και πόσοι θα προσέλθουν.

Οι δύο υποψήφιοι ακολουθούν διαφορετική τακτική. Ο κ. Νεοφύτου έχει δηλώσει ότι ως την κάλπη θα δώσει προτεραιότητα στην επαφή με τα μέλη και όχι σε δημόσιες αντιπαραθέσεις, με εμφανίσεις όπως εκείνη της Παρασκευής στη λαϊκή αγορά Στροβόλου. Ο κ. Παμπορίδης, που πραγματοποίησε στο τέλος της περασμένης εβδομάδας διήμερη περιοδεία στην Πάφο, ποντάρει στο ερώτημα ποιος μπορεί να κερδίσει τις Προεδρικές, θέτοντας παράλληλα κόκκινες γραμμές στο ΓεΣΥ και στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.