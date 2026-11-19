Από νωρίς και σε μεγάλες ποσότητες φύτρωσαν φέτος τα μανιτάρια στην Κύπρο, δήλωσε στον «Π» ο Λευτέρης Σολωμού, μέλος της ομάδας «Μανιταρόφιλοι Κύπρου» στο Facebook, ο οποίος ασχολείται με το μάζεμα μανιταριών για πάνω από 20 χρόνια. Όπως ανέφερε, κανονικά η εποχή των μανιταριών ξεκινά στα μέσα Σεπτεμβρίου και διαρκεί μέχρι τον Φεβρουάριο, όμως, λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών, τα πρώτα μανιτάρια έκαναν την εμφάνισή τους από τον Αύγουστο.

Φωτογραφία: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΝΙΤΑΡΟΦΙΛΟΙ ΚΥΠΡΟΥ/ Facebook

Στα μισά οι τιμές

Σε ερώτηση του «Π» για την τιμή των μανιταριών ο κ. Σολωμού σημείωσε ότι οι τιμές έχουν φτάσει στο μισό. Όπως εξήγησε, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αλλοδαποί οι οποίοι κατοικούν σε περιοχές όπου φυτρώνουν μανιτάρια συλλέγουν μεγάλες ποσότητες και τις πωλούν σε χαμηλές τιμές. Ως εκ τούτου, οι υπόλοιποι μανιταροσυλλέκτες αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν στις τιμές της αγοράς, δηλαδή στα 10-15 ευρώ το κιλό. Οι τιμές πέρσι κυμαίνονταν μεταξύ 20 και 25 ευρώ το κιλό.

Φωτογραφία: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΝΙΤΑΡΟΦΙΛΟΙ ΚΥΠΡΟΥ/ Facebook

Φέτος αφθονία, του χρόνου έλλειψη;

Όσο αφορά στο κατά πόσο η φετινή αφθονία θα συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά ο κ. Σολωμού εκτίμησε ότι η διαθέσιμη ποσότητα μανιταριών θα είναι μικρότερη λόγω των καταστροφών που προκαλεί ο κόσμος κατά το μάζεμά τους. Όπως ανέφερε, σε περιοχές όπως το Τρόοδος, ο Πρόδρομος, η Βαβατσινιά, η Μοσφιλωτή, η Σιά, ο Κόρνος και ο Μαθιάτης παραδοσιακά υπάρχουν μανιτάρια. Φέτος υπάρχουν σε πολύ μεγάλες ποσότητες, όχι όμως σε όλες τις περιοχές. Ο κ. Σολωμού έφερε το παράδειγμα της Βαβατσινιάς, όπου δεν υπάρχουν μανιτάρια λόγω καταστροφών που προκλήθηκαν πέρσι, ενώ εκτιμά ότι την επόμενη χρονιά θα ακολουθήσουν και άλλες περιοχές.

Φωτογραφία: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΝΙΤΑΡΟΦΙΛΟΙ ΚΥΠΡΟΥ/ Facebook

Πώς γίνεται το σωστό μάζεμα μανιταριών

Τι πρέπει να προσέξουν όσοι μαζεύουν μανιτάρια; Πέρα από τη σωστή αναγνώριση των εδώδιμων ειδών για την αποφυγή δηλητηριάσεων πρέπει να γνωρίζουν και τον σωστό τρόπο συλλογής τους, ώστε να μην προκαλούν ζημιές στο δασικό οικοσύστημα.

Σύμφωνα με οδηγίες του Τμήματος Δασών, απαγορεύεται η χρήση τσουγκράνων, «χτενών» και άλλων παρόμοιων εργαλείων για την αναζήτηση και συλλογή μανιταριών, καθώς προκαλούν αναμόχλευση του εδάφους και ενδέχεται να καταστρέψουν τον μύκητα από τον οποίο αναπτύσσονται νέα μανιτάρια. Παράλληλα, οι συλλέκτες καλούνται να μην απομακρύνουν τη φυλλάδα, δηλαδή τα πεσμένα φύλλα, τα μικρά κλαδιά και άλλα οργανικά υλικά που καλύπτουν το έδαφος και συμβάλλουν στη διατήρηση της υγρασίας. Κατά την αναζήτηση μανιταριών μπορούν να μετακινούν προσεκτικά τα φύλλα που τα καλύπτουν, φροντίζοντας να τα επανατοποθετούν στη συνέχεια. Το Τμήμα συστήνει επίσης να προτιμώνται τα ώριμα μανιτάρια, τα οποία έχουν ήδη απελευθερώσει σπόρια, συμβάλλοντας έτσι στην αναπαραγωγή τους.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στην επιλογή των μανιταριών που προορίζονται για κατανάλωση, καθώς στην Κύπρο υπάρχουν και δηλητηριώδη είδη. Για τον λόγο αυτό, το Τμήμα Δασών καλεί τους πολίτες να συλλέγουν μόνο μανιτάρια που αναγνωρίζουν με βεβαιότητα ως εδώδιμα και να μην καταναλώνουν όσα δεν μπορούν να αναγνωρίσουν με ασφάλεια. Τέλος, οι πολίτες καλούνται να καταγγέλλουν τυχόν παραβάσεις στον πλησιέστερο Δασικό Σταθμό.

Τα δηλητηριώδη μανιτάρια της Κύπρου

Ποια όμως είναι τα δηλητηριώδη μανιτάρια που πρέπει να προσέξουν οι μανιταροσυλλέκτες;

Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, ένα από τα πιο επικίνδυνα είδη που έχουν καταγραφεί στην Κύπρο είναι το Amanita proxima, το οποίο έχει συνδεθεί με σοβαρές δηλητηριάσεις και θανάτους. Άλλα δηλητηριώδη είδη είναι ο πανθήρινος αμανίτης (Amanita pantherina), που μπορεί να προκαλέσει νευρολογικά συμπτώματα, καθώς και τα Agaricus xanthodermus και Agaricus moelleri, γνωστά ως «πορτομανίταρα», τα οποία μοιάζουν με τα εδώδιμα «πουρούθκια» και μπορούν να προκαλέσουν έντονες γαστρεντερικές διαταραχές.

Στα δηλητηριώδη είδη περιλαμβάνεται επίσης ο «μαλλίτσης» (Lactarius tesquorum), που μοιάζει με το γνωστό κοκκινομανίταρο, καθώς και ο Omphalotus olearius, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικές διαταραχές.

Όπως επισημαίνουν οι αρμόδιες αρχές, η αναγνώριση των μανιταριών δεν μπορεί να γίνεται με βάση μόνο το χρώμα, τη μυρωδιά ή τη γεύση τους. Για τον λόγο αυτό, όσοι δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις πρέπει να αποφεύγουν τη συλλογή μανιταριών για κατανάλωση χωρίς αξιόπιστη ταυτοποίηση από ειδικό. Σε περίπτωση κατανάλωσης ύποπτου μανιταριού, απαιτείται άμεση ιατρική συμβουλή, ακόμη και αν δεν έχουν παρουσιαστεί συμπτώματα. Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Δηλητηριάσεων στο 1401 ή, σε επείγουσα περίπτωση, με το 112.