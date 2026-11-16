Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΔΕΚ, πρόεδρος της νέας Επαρχιακής Επιτροπής αναλαμβάνει ο Μιχάλης Σπύρου, αναπληρώτρια πρόεδρος η Σίλια Χριστοδούλου και οργανωτικός γραμματέας ο Δημήτρης Βασίλακας.

Στη νέα Επιτροπή συμμετέχουν επίσης ως μέλη οι Κυριάκος Ζησίμου, Φάνης Θεοφάνους, Ελευθέριος Κόλοκος, Παύλος Μιτσίγιωργης, Παναγιώτα Παπαπαναγιώτου, Μιχαλάκης Πιτσιλλίδης, Κώστας Πρατζιώτης, Γαβριήλ Τουλούπης, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Ανδρέας Χριστοφόρου, Κυριάκος Κυριακίδης, Εύη Πισσουρίου και Παύλος Μιχαήλ.

Παράλληλα, την επαρχία Λάρνακας στην Κεντρική Επιτροπή της ΕΔΕΚ θα εκπροσωπούν οι Γιώργος Παττίχης, Ανδρέας Χριστοφόρου, Παύλος Μιτσίγιωργης, Γαβριήλ Τουλούπης, Παύλος Μιχαήλ και Σίλια Χριστοδούλου.

Προτεραιότητα η επαναδραστηριοποίηση των Τοπικών Οργανώσεων

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, άμεση προτεραιότητα της νέας Επαρχιακής Επιτροπής αποτελεί η επανασύσταση και ενεργοποίηση των Τοπικών Οργανώσεων, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας του κόμματος στην τοπική κοινωνία.

Παράλληλα, επιδιώκεται η ανάδειξη ζητημάτων που απασχολούν την πόλη και την επαρχία Λάρνακας, με αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών της περιοχής.

Η ΕΔΕΚ συγχαίρει τα νέα μέλη της Επιτροπής, εκφράζοντας την προσδοκία ότι θα συμβάλουν στην προσπάθεια για μια πιο ενεργή και ισχυρή παρουσία του κόμματος στην κοινωνία.