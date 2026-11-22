Το ΑΚΕΛ βγήκε από τις Βουλευτικές του 2026 με τις ίδιες 15 έδρες και με περισσότερες επιλογές για τις Προεδρικές του 2028. Η είσοδος του ΑΛΜΑ στη Βουλή και η παρουσία του Volt, που έμεινε εκτός Κοινοβουλίου, επιτρέπουν στο κόμμα της Αριστεράς να διερευνήσει μια συνεργασία πέρα από τους παραδοσιακούς συνομιλητές του Κέντρου. Η πρώτη ένδειξη ότι η νέα αριθμητική έχει πολιτικό αντίκρισμα ήρθε τον Ιούνιο. Στην εκλογή για την προεδρία της Βουλής, οι τέσσερις βουλευτές του ΑΛΜΑ ψήφισαν τον Στέφανο Στεφάνου, ο οποίος συγκέντρωσε 19 ψήφους. Η Αννίτα Δημητρίου επανεξελέγη με 29, από τον ΔΗΣΥ, το ΔΗΚΟ και την Άμεση Δημοκρατία. Τι αλλάζει για την Κεντροαριστερά Στις Βουλευτικές, το ΑΚΕΛ συγκέντρωσε περίπου 24%, το ΑΛΜΑ 5,8% και το Volt 3,1%. Το άθροισμα ΑΚΕΛ και...
Προεδρικές 2028: Η Κεντροαριστερά βρίσκει συμμάχους αλλά ψάχνει υποψήφιο - Η νέα εκλογική αριθμητική, οι συμμαχίες και η μάχη για τον δεύτερο γύρο
Οι Βουλευτικές του 2026 δίνουν στο ΑΚΕΛ τη δυνατότητα να διεκδικήσει την Προεδρία με μια συμμαχία που να έχει κοινό πρόγραμμα από τον πρώτο γύρο. Το πρόβλημα είναι ποιος θα ηγηθεί. Την ίδια στιγμή η άνοδος του ΕΛΑΜ, η εσωστρέφεια στον ΔΗΣΥ και ο ανταγωνισμός των υποψηφίων για τους ίδιους ψηφοφόρους περιπλέκουν τα πράγματα στον χώρο της Κεντροδεξιάς.
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