Το ΑΚΕΛ βγήκε από τις Βουλευτικές του 2026 με τις ίδιες 15 έδρες και με περισσότερες επιλογές για τις Προεδρικές του 2028. Η είσοδος του ΑΛΜΑ στη Βουλή και η παρουσία του Volt, που έμεινε εκτός Κοινοβουλίου, επιτρέπουν στο κόμμα της Αριστεράς να διερευνήσει μια συνεργασία πέρα από τους παραδοσιακούς συνομιλητές του Κέντρου. Η πρώτη ένδειξη ότι η νέα αριθμητική έχει πολιτικό αντίκρισμα ήρθε τον Ιούνιο. Στην εκλογή για την προεδρία της Βουλής, οι τέσσερις βουλευτές του ΑΛΜΑ ψήφισαν τον Στέφανο Στεφάνου, ο οποίος συγκέντρωσε 19 ψήφους. Η Αννίτα Δημητρίου επανεξελέγη με 29, από τον ΔΗΣΥ, το ΔΗΚΟ και την Άμεση Δημοκρατία. Τι αλλάζει για την Κεντροαριστερά Στις Βουλευτικές, το ΑΚΕΛ συγκέντρωσε περίπου 24%, το ΑΛΜΑ 5,8% και το Volt 3,1%. Το άθροισμα ΑΚΕΛ και...