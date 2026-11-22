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***«Το πρόβλημα του διχασμού στον ΔΗΣΥ [..] το σπρώξαμε κάτω από το χαλί ελπίζοντας ότι θα εξαφανιστεί, αλλά κακοφόρμισε»

***«Αν ο Συναγερμός υποστεί [..] ήττα, αντίστοιχη αυτής του 2023, πολύ φοβούμαι ότι θα κινδυνεύσουμε να οδηγηθούμε σε αποσύνθεση»

***«Ο κόσμος του Συναγερμού δεν τρώει κουτόχορτο. Μόνο αν τον εμπνεύσουμε με πολιτικές προτάσεις [..] θα επιστρέψει»

***«Ο Συναγερμός είναι κατακερματισμένος, αλλά το χειρότερο είναι ότι ο κόσμος μας είναι θυμωμένος και απογοητευμένος»

***«Η απόφαση τής προέδρου [..] θα κριθεί το βράδυ της 1ης Κυριακής των προεδρικών εκλογών του ’28»

***«Καπετανάτα πάντα επιχειρούντο από επίδοξους καπετάνιους. Από την ηγεσία εξαρτάται αν θα κουμαντάρει την πορεία του κόμματος»

***«Αισθάνομαι ότι [..] μπορώ να ηγηθώ μιας προσπάθειας για να τα αλλάξουμε όλα. Και καλώ τους Συναγερμικούς να μου δώσουν την εντολή να το πράξω»

***«Η διαφθορά διευκολύνει και την διείσδυση εγκληματικών στοιχείων στην πολιτική μέσω της διαπλοκής»

***«Όσο πιο διεφθαρμένους κρατικούς αξιωματούχους έχουμε τόσο πιο επιρρεπείς καθίστανται στις πιέσεις του οργανωμένου εγκλήματος»

***«Είμαστε πρόχειροι και λειτουργούμε με ευσεβείς πόθους αντί να προγραμματίζουμε το μέλλον με μεθοδικότητα»

Το ερχόμενο Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2026, τα μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού θα επιλέξουν τον υποψήφιο του κόμματός τους για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Το χρίσμα διεκδικούν οι Γιώργος Παμπορίδης και Αβέρωφ Νεοφύτου. Ο βουλευτής Γιώργος Παμπορίδης, πρώην υπουργός Υγείας που ταυτίστηκε με τη μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας (ΓεΣΥ), προειδοποιεί ότι μία δεύτερη συνεχόμενη ήττα στις προεδρικές εκλογές ενδέχεται να οδηγήσει τον ΔΗΣΥ ακόμη και σε πολιτική αποσύνθεση. Στη συνέντευξή του στον «Π», ο Δρ Παμπορίδης -δικηγόρος, κάτοχος διδακτορικού τίτλου στις Διεθνείς Σχέσεις και το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο- καταθέτει τις θέσεις του και για το Κυπριακό, τη διαφθορά και τη διαπλοκή, την οικονομία, το στεγαστικό, την ενέργεια, τις αναγκαίες αλλαγές στην υγεία και την παιδεία. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, στον οποίο απευθύνθηκε επίσης ο «Π» για συνέντευξη, παρέπεμψε για μετά τις εσωκομματικές εκλογές.

Τι διαφορετικό πρεσβεύετε από τον Αβέρωφ Νεοφύτου; Γιατί να σας ψηφίσει ο συναγερμικός στις 28 Νοεμβρίου;

Θεωρώ ότι εγώ εκπροσωπώ μία τελείως διαφορετική πολιτική σχολή. Για εμένα η ελεύθερη οικονομία και η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν αποτελούν αυτοσκοπό αλλά εργαλείο για να υπηρετείς τον άνθρωπο, τον αφανή πολίτη. Για εμένα το να πολιτεύεσαι δεν αποτελεί διαδικασία συναλλακτική αλλά μία διαρκή πάλη ενάντια σε όλα τα κακώς κείμενα στην κοινωνία και την Πολιτεία. Όπως λειτούργησα κατά τη μάχη για την εισαγωγή του ΓεΣΥ, έτσι υπόσχομαι ότι θα λειτουργήσω και ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πρόταξη του απλού πολίτη. Ζητώ, λοιπόν, την ψήφο του συναγερμικού για να γίνουμε εμείς η αλλαγή που θέλουμε για τον τόπο.

ΔΗΣΥ

Ποιος ευθύνεται για τη σημερινή κρίση στον ΔΗΣΥ;

Όλοι μας ευθυνόμαστε. Ο καθένας αναλόγως της θέσης που κατείχε ή κατέχει. Ουδέποτε ανοίξαμε το πρόβλημα του διχασμού προς συζήτηση. Το σπρώξαμε κάτω από το χαλί ελπίζοντας ότι θα εξαφανιστεί αλλά κακοφόρμισε και το έχουμε και πάλιν μπροστά μας. Αν ο Συναγερμός υποστεί για δεύτερη συνεχόμενη φορά μία ήττα, αντίστοιχη αυτής του 2023, πολύ φοβούμαι ότι θα κινδυνεύσουμε να οδηγηθούμε σε αποσύνθεση.

Πώς θα ξανακερδίσει ο ΔΗΣΥ τους ψηφοφόρους που απομακρύνθηκαν από το κόμμα;

Ο κόσμος του Συναγερμού δεν τρώει κουτόχορτο. Μόνο αν τον εμπνεύσουμε με πολιτικές προτάσεις που θα ανταποκρίνονται στα θέλω του και στα πρέπει της κοινωνίας θα επιστρέψει. Όσο δείχνουμε έλλειψη σοβαρότητας και προσήλωση σε άλλες προτεραιότητες, θα απομακρύνεται.

Τι κόμμα είναι σήμερα ο ΔΗΣΥ;

Ο Συναγερμός είναι κατακερματισμένος αλλά το χειρότερο είναι ότι ο κόσμος μας είναι θυμωμένος και απογοητευμένος. Θα χρειαστεί πολλή δουλειά για να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη του.

Θα κριθεί την 1η Κυριακή

Μετά την απόσυρσή της από την κούρσα για το χρίσμα του υποψηφίου τού ΔΗΣΥ για το ’28 -με τον τρόπο που έγινε- η Αννίτα Δημητρίου γεμίζει την καρέκλα του προέδρου του κόμματος;

Εγώ, όπως γνωρίζετε, διαφώνησα με την απόφαση της προέδρου για απόσυρση. Η απόφαση της προέδρου όμως προέταξε αυτό που η ίδια έκρινε ως αναγκαίο για την ενότητα του κόμματος. Ως εκ τούτου θα κριθεί το βράδυ της 1ης Κυριακής των προεδρικών εκλογών του ’28. Εκεί θα φανεί εάν διασφαλίστηκε η ενότητα ή όχι.

Ποιος κυβερνά τον ΔΗΣΥ; Τι ρόλο παίζουν τα καπετανάτα στο κόμμα;

Τον Συναγερμό κυβερνά η ηγεσία του. Καπετανάτα πάντα επιχειρούντο από επίδοξους καπετάνιους. Από την ηγεσία εξαρτάται αν θα κουμαντάρει την πορεία του κόμματος.

Ο «αποστάτης»

Τι είναι ο Χριστοδουλίδης για τον ΔΗΣΥ και τι ο ΔΗΣΥ για τον Χριστοδουλίδη;

Ο Αναστασιάδης πρόσφατα, σε άρθρο του στην «Αλήθεια», χαρακτήριζε τον Χριστοδουλίδη «αποστάτη». Ωστόσο, ο ίδιος ο Χριστοδουλίδης εσχάτως δεν χάνει ευκαιρία να μας υπενθυμίζει ότι αισθάνεται συναγερμικός. Όχι ΔΗΣΑΚΕΛΙΚΟΣ. Συναγερμικός! Διεκδικεί, λοιπόν, τη θέση του ορθόδοξου συναγερμικού την ίδια ώρα που τον αποκαλεί αποστάτη ο επίτιμος πρόεδρός μας. Το παιχνίδι αυτό άρχισε το ’23 με την κόντρα Αβέρωφ-Χριστοδουλίδη και πολύ φοβούμαι ότι, αν δεν λάβω εγώ το χρίσμα για το ’28, θα συνεχιστεί σαν να μην πέρασε μια μέρα.

Να τα αλλάξουμε όλα

Αυτοπροσδιορίζεστε ως εκπρόσωπος μιας ανανεωτικής, σύγχρονης Κεντροδεξιάς. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη;

Σημαίνει μια Κεντροδεξιά που θα βρίσκεται σε διαρκή πάλη με κάθε κατεστημένο που κρατά πίσω τη χώρα και την κοινωνία. Μία διαρκή πάλη για μία Κύπρο σύγχρονη, απαλλαγμένη από τα βαρίδια του παρελθόντος. Μία Κύπρο που θα θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, ώστε να μπορεί ο κάθε πολίτης να αισθάνεται αξιοπρεπής και περήφανος που είναι Κύπριος. Μία Πολιτεία που θα στηρίζει την επιχειρηματικότητα που είναι έμφυτη στον λαό μας προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας. Μία Κύπρο που θα βρίσκεται στην ευρωπαϊκή οικογένεια ως ισότιμος εταίρος και όχι σαν φτωχός συγγενής. Μία Κύπρο ελεύθερη και επανενωμένη, γιατί στην τελική δεν υπάρχει μεγαλύτερη μεταρρύθμιση από τη λύση του Κυπριακού. Αισθάνομαι πως, με τις γνώσεις και την πείρα μου τόσο από την πολιτική όσο και από την ελεύθερη αγορά, μπορώ και θέλω να ηγηθώ μιας τέτοιας προσπάθειας για να τα αλλάξουμε όλα. Και καλώ τους συναγερμικούς να μου δώσουν την εντολή να το πράξω.

Διαφθορά

Ποια είναι η πηγή της διαφθοράς στον τόπο μας;

Η ανθρώπινη έπαρση, η φιλαργυρία και η αλαζονεία αλλά και η ψευδαίσθηση ότι κάποια θέση εξουσίας καθιστά τα πρόσωπα ανίκητα οδηγούν συνήθως σε κατάχρηση θέσης εξουσίας. Αν δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί και αυστηρά τιμωρητικά μέτρα, ώστε να δημιουργούνται αντικίνητρα έναντι του κάθε επίδοξου καταχραστή της εξουσίας, τότε το πρόβλημα διογκώνεται και προσλαμβάνει συστημικές διαστάσεις. Στην πατρίδα μας η έλλειψη θεσμικών αντιβάρων μετά τις διακοινοτικές ταραχές του ’63 δημιούργησε ουσιαστικά ένα πεδίο παντελώς ανεξέλεγκτο, όπου μόνη τροχοπέδη αποτελεί το φιλότιμο του προσώπου που κατέχει τη θέση. Μόνο η δική του συνείδηση. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν ώστε να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά η διαπλοκή μεταξύ εγκληματικών δικτύων και πολιτικής εξουσίας;

Η διαφθορά, που μόλις περιέγραψα, διευκολύνει και τη διείσδυση εγκληματικών στοιχείων στην πολιτική μέσω της διαπλοκής. Όσο πιο διεφθαρμένους κρατικούς αξιωματούχους έχουμε τόσο πιο επιρρεπείς καθίστανται στις πιέσεις του οργανωμένου εγκλήματος. Χρειαζόμαστε επειγόντως ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκό Σύνταγμα που θα κλείνει οριστικά την τρύπα της έλλειψης θεσμικών αντιβάρων και θα θέτει ως δαμόκλειο σπάθη πάνω από τα κεφάλια όλων των αξιωματούχων σοβαρές και αποτρεπτικές ποινές. Πρέπει επιτέλους να θωρακίσουμε θεσμικά την Πολιτεία, για να προστατεύσουμε την κοινωνία.

Απόλυτη προτεραιότητα

Ποιος είναι ο τρόπος η ευημερία των αριθμών της οικονομίας να αντανακλάται και στη ζωή των πολιτών; Να μην ευημερούν μόνον οι αριθμοί…

Μακάρι να υπήρχε μία εύκολη απάντηση. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για την επόμενη κυβέρνηση. Να βρούμε τους τρόπους να διαχέεται ο εθνικός πλούτος σε όλη την κοινωνία και ιδίως στους νέους και την τρίτη ηλικία που ασφυκτιούν μέσα από τη δίνη της ακρίβειας. Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει πριν από όλα να προτεραιοποιήσουμε αυτή τη στόχευση. Να συμφωνήσουμε πως αυτή πρέπει να είναι η προμετωπίδα της κυβέρνησής μας. Εγώ αυτό προτείνω ως την απόλυτη προτεραιότητα.

Είμαστε πρόχειροι

Γιατί μείναμε εξαρτημένοι από τα συμβατικά καύσιμα, χωρίς φυσικό αέριο και χωρίς αποθήκευση ενέργειας από ΑΠΕ;

Γιατί είμαστε πρόχειροι και λειτουργούμε με ευσεβείς πόθους αντί να προγραμματίζουμε το μέλλον με μεθοδικότητα και πολλαπλά σενάρια ασφάλειας.

Από πού πρέπει να ξεκινήσουμε ώστε να αρχίσει να μειώνεται το κόστος του ηλεκτρισμού;

Δεν υπάρχει εύκολος δρόμος, πρέπει να επισπευσθούν τα εκκρεμούντα έργα με πρώτο το τερματικό αποϋγροποίησης. Πρέπει μα επισπευσθεί η αναβάθμιση του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού σε όλη τη χώρα, να συνταχθεί ολιστική πολιτική για τη μεγιστοποίηση της συμπερίληψης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα και να διευκολυνθούν οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης ηλεκτρισμού. Τέλος, πρέπει να επισπευσθεί η κατασκευή των ηλεκτρικών διασυνδέσεων της χώρας τόσο με την ΕΕ όσο και με τρίτες χώρες.

Να παρέμβει το κράτος

Ποιος είναι ο τρόπος να αντιμετωπισθεί το στεγαστικό πρόβλημα;

Το στεγαστικό αποτελεί καίριο πρόβλημα για την κοινωνία μας. Στη δική μας κουλτούρα η απόκτηση στέγης είναι απόλυτη προτεραιότητα. Οι αυξημένες τιμές καθιστούν την απόκτηση στέγης άπιαστο όνειρο για τους νέους μας, οι οποίοι, ακόμα και αν καταφέρουν να σπουδάσουν αυτό που ονειρεύτηκαν και να έχουν τη δουλειά της επιλογής τους, παραμένουν ακόμα στα πατρικά τους σπίτια, ανήμποροι να αρχίσουν τη δική τους ζωή και σίγουρα ούτε λόγος να κάνουν οικογένεια. Παράλληλα, οι τράπεζές μας απολαμβάνουν πολύ υψηλές ρευστότητες στα ταμεία τους αλλά δεν μπορούν να δανειοδοτήσουν τους νέους αφού οι αυστηροί κανόνες του ρυθμιστικού πλαισίου δεν τους το επιτρέπουν. Όταν χρειάζεται 30% συνεισφορά του δανειολήπτη στην αγορά, δεν υπάρχει περίπτωση ο νέος να πάρει δάνειο. Εδώ πρέπει να παρέμβει το κράτος. Να δημιουργήσει ένα ταμείο το οποίο θα μεσολαβεί μεταξύ των τραπεζών και του νέου πολίτη, για να βοηθηθεί ο κάθε νέος να αποκτήσει στέγη, με το κράτος να καταβάλλει και πάλιν εν είδει δανείου το 30%, το οποίο ο νέος θα πρέπει να καταβάλλει ως ενοίκιο προκειμένου να αποκτήσει τίτλο. Μόλις ολοκληρωθούν εν πλήρη τάξει οι σχετικές καταβολές του ενοικίου, να του μεταβιβάζεται ο τίτλος και να μπορεί απευθείας πλέον να αναλάβει το δάνειο με την τράπεζα χωρίς την κρατική διαμεσολάβηση. Λύσεις υπάρχουν, αρκεί η κυβέρνηση να αποφασίσει να επενδύσει, ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες ανέγερσης προσιτής στέγης και πλάνα διευκόλυνσης των νέων ζευγαριών, στηρίζοντας έτσι και τις νέες οικογένειες.

Οι γνωστοί τσιφλικάδες

Ως πρώην υπουργός Υγείας που καταφέρατε να εφαρμοστεί το ΓεΣΥ, ποια είναι σήμερα η μεγαλύτερη απειλή για τη βιωσιμότητά του;

Με λύπη βλέπω πως η Υγεία δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Η ίδια η μεταρρύθμιση της Αυτονόμησης, που κάναμε το 2017, ακόμα παραμένει σε εκκρεμότητα λόγω πολιτικής ατολμίας. Οι γνωστοί τσιφλικάδες δεν επιτρέπουν την αυτονόμηση. Επίσης δεν βλέπω ουσιαστική εποπτεία έναντι των καταχρήσεων του ΓεΣΥ. Γιατροί που, αντί να εξετάζουν, κρατούν ένα κινητό και κανονίζουν παραπεμπτικά σε ασθενείς. Γιατροί που προτιμούν να χειρουργούν ακόμα και όταν η εγχείρηση δεν είναι απαραίτητη για τον ασθενή, αλλά και ασθενείς που καταχρώνται συστηματικά τα προνόμια που τους παρέχει το ΓεΣΥ. Δυστυχώς ως λαός ρέπουμε προς στην ασυδοσία, όταν αισθανόμαστε ασφαλείς και ότι δεν υπάρχουν συνέπειες. Όλα αυτά πρέπει να κοπούν και να μπει επειγόντως μία τάξη στη διαχείριση των χρημάτων του φορολογούμενου. Να πέσει ράβδος σε όλους τους καταχραστές.

Να ξεκολλήσουμε

Ποιες είναι οι παθογένειες της κυπριακής εκπαίδευσης;

Δεν είμαι ειδικός και δεν έχω τρόπο να γνωρίζω τα αίτια. Αυτό, όμως, που είναι προφανές είναι ότι η ποιότητα της παιδείας που λαμβάνουν οι νέοι μας δεν ανταποκρίνεται στην επένδυση που κάνουμε ως πολιτεία.

Ποιες τομές χρειάζεται η παιδεία;

Έχω την αίσθηση ότι χρειάζεται μία εκ βάθρων μεταρρύθμιση στο όλο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Η εξεταστικοκεντρική παιδεία δεν μπορεί να συνεχίσει, αφού αποδεδειγμένα δεν υπηρετεί ούτε τα παιδιά ούτε την κοινωνία. Πρέπει να δούμε πώς διασυνδέεται η παιδεία μας με τις κοινωνικές μας στοχεύσεις αλλά και την οικονομία του τόπου, να δώσουμε, στους νέους μας, επιλογές και δυνατότητες που προσφέρονται από την τεχνολογία και να ξεκολλήσουμε από τις ιδεοληψίες των περασμένων δεκαετιών.

Να σοβαρευτούν

Έχουν δίκαιο οι εκπαιδευτικές οργανώσεις που ζητούν τη διατήρηση του καταλόγου διοριστέων;

Θεωρώ πως η παράλειψη της κυβέρνησης να προετοιμαστεί εγκαίρως για την εφαρμογή της συμφωνημένης κατάργησης του εν λόγω καταλόγου έδωσε αφορμή σε κάποιους να επιχειρήσουν να ξανανοίξουν τα θέματα που συζητήθηκαν και λύθηκαν με συμφωνία πριν από χρόνια. Πρέπει υπό τις περιστάσεις να σοβαρευτούν και οι δύο πλευρές και να συνεργαστούν ώστε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση της συμφωνίας και την εφαρμογή της νομοθεσίας, μεριμνώντας στο μεσοδιάστημα για λύσεις που θα καλύψουν τα κενά της μέχρι σήμερα απραξίας της κυβέρνησης για την εφαρμογή των συμφωνηθέντων.

«Εμείς νοσούμε»

Πώς βλέπετε τον Συνδικαλισμό στην Κύπρο;

Το συνδικαλιστικό Κίνημα είναι αρκετά ώριμο και κάνει καλά τη δουλειά του. Το πρόβλημα είναι οι πολιτικοί. Εμείς νοσούμε. Όποιος περάσει από το Προεδρικό και «παίξει πουρού» όλο και κάτι θα πάρει. Η εκάστοτε Εκτελεστική Εξουσία πρέπει να τιθασεύει τις παράλογες απαιτήσεις των οργανωμένων συνόλων και να τραβά τη γραμμή όταν δεν υπηρετείται το κοινό συμφέρον. Θεωρώ πως σε αυτά τα πλαίσια οφείλουμε να ρυθμίσουμε και το δικαίωμα την απεργίας τουλάχιστον στις ουσιώδεις υπηρεσίες, με τρόπο που να τεθεί μία τάξη σε όσους δεν τηρούν τον νόμο και το Σύνταγμα, ενώ θα ενισχύονται και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στον ρόλο τους.

ΚΥΠΡΙΑΚΟ: Να αποφασίσουμε τι θέλουμε

Κληθείς να πει «γιατί δεν επανεκκινούν οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό», ο Γιώργος Παμπορίδης απάντησε ότι «προφανώς επειδή δεν συντρέχουν οι αναγκαίες συγκλίσεις μεταξύ των δύο πλευρών». Κι αυτό, συνέχισε, «οφείλεται πρωτίστως στην έλλειψη ενδιαφέροντος ή και κινήτρου από πλευράς της Άγκυρας».

Έχει ευθύνη και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται σήμερα το Κυπριακό;

Έχω την αίσθηση ότι οι δικές μας πράξεις και ενέργειες δεν καθορίζουν από μόνες τους τις όποιες εξελίξεις. Ωστόσο, δεν είναι και παντελώς άνευ επιρροής στη ροή των εξελίξεων. Εκεί που βλέπω διαφορετικά εγώ τα πράγματα είναι στην ανάγκη η δική μας πλευρά να αποφασίσει οριστικά τι θέλει και να φροντίσει να γνωστοποιήσει σε φίλους και εχθρούς τις κόκκινες μας γραμμές, πείθοντας πως αναζητούμε διακαώς την λύση και εξηγώντας παράλληλα πως μέχρι να επανέλθει η Τουρκία στο εντός ΟΗΕ πλαίσιο, η Κύπρος δεν μπορεί να συναινεί σε οποιαδήποτε διεύρυνση των σχέσεων ΕΕ και Άγκυρας.

Είναι ρεαλιστική σήμερα η προοπτική ομοσπονδιακής λύσης;

Η λύση της ΔΔΟ δεν αποτέλεσε ποτέ την προτιμητέα επιλογή της ελληνοκυπριακής πλευράς. Αποτελεί την έσχατη υποχώρηση, ώστε να απαλλαγούμε από τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής, τις αναχρονιστικές εγγυήσεις και τα επεμβατικά δικαιώματα της Τουρκίας. Δεν υπάρχει, δυστυχώς, άλλη φόρμουλα εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου. Εκτός αν κάποιοι εισηγούνται άλλες λύσεις, στρατιωτικές για παράδειγμα, και είναι αρκετά ανόητοι να μην αντιλαμβάνονται τις καταστροφικές συνέπειες για τον ελληνισμό της Κύπρου.

Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος της Κυπριακής Δημοκρατίας στις νέες γεωπολιτικές ισορροπίες της περιοχής; Πώς συνδυάζονται οι σχέσεις με ΗΠΑ, Ισραήλ και ΕΕ με την ανάγκη διατήρησης διαύλων επικοινωνίας με την Τουρκία;

Για μένα η απόλυτη στοχοπροσήλωση της Κύπρου στις αρχές και πολιτικές της ΕΕ είναι εκ των ων ουκ άνευ. Ναι, μπορούμε και πρέπει να κτίζουμε καλές σχέσεις ακόμα και συμμαχίες με τρίτες χώρες όπως βεβαίως η παγκόσμια υπερδύναμη των ΗΠΑ και το Ισραήλ, αλλά και άλλες όπως η Αίγυπτος, αλλά πάντα εντός του πλαισίου που επιτρέπουν τα όρια της πολιτικής της ΈΕ.



