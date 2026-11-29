Μετά το χθεσινό εκλογικό συνέδριο του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (ΕΛΑΜ) -ο Χρίστος Χρίστου παραμένει επικεφαλής από την πρώτη ημέρα ίδρυσής του, το 2008- ξεκινούν οι διεργασίες για το πολιτικό συνέδριο του Ιανουαρίου, ενώ παράλληλα θα γίνονται επαφές για τις Προεδρικές του 2028. Η τελική απόφαση για τις εκλογές αναμένεται να ληφθεί την άνοιξη του 2027 και αφότου ο νυν Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης… ομολογήσει το αναμενόμενο – ότι, δηλαδή, θα επαναδιεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας. Εδώ και καιρό είναι εμφανές ότι ΕΛΑΜ και Νίκος Χριστοδουλίδης προετοιμάζουν το έδαφος για πολιτική συμπόρευση στις Προεδρικές του 2028, από τον πρώτο γύρο. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν συχνές επαφές των δύο πλευρών, έχουν γίνει κάποιοι (περιορισμένοι) διορισμοί ΕΛΑΜιτών σε πόστα, ο κυβερνητικός μηχανισμός ικανοποιεί αιτήματα που έρχονται από το ΕΛΑΜ και τα στελέχη του δεν ασκούν (σκληρή) κριτική στην κυβέρνηση, μάλλον την υπερασπίζονται - τελευταίο παράδειγμα τα 12 μέτρα Χριστοδουλίδη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ορατή συνεργασία Η στήριξη του Νίκου Χριστοδουλίδη από το ΕΛΑΜ στις προεδρικές εκλογές του 2028 από τον...