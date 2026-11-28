Όταν, μετά την άσκηση του εκλογικού της δικαιώματος, δημοσιογράφος παρατήρησε ότι ψήφισε με το αριστερό χέρι, η ίδια απάντησε χαριτολογώντας: «Είναι το μόνο αριστερό πάνω μου».

Λίγο αργότερα, γύρω στις 12:30, η κ. Δημητρίου βρέθηκε στην Πινδάρου, όπου υποδέχθηκε τον Αβέρωφ Νεοφύτου και τον συνόδευσε στο εσωτερικό των κεντρικών γραφείων του κόμματος.

Αστιευόμενη τον ρώτησε «τι ψηφίσατε;», με τον τέως πρόεδρο του ΔΗΣΥ, ο οποίος εκείνη τη στιγμή χαιρετούσε στελέχη του κόμματος, να περιορίζεται στα γέλια, χωρίς να απαντήσει.

Ικανοποιημένη από την προσέλευση

Την ικανοποίησή της για τη μέχρι στιγμής προσέλευση των μελών του Δημοκρατικού Συναγερμού στις κάλπες εξέφρασε η πρόεδρος της παράταξης, Αννίτα Δημητρίου, σε νέες δηλώσεις της από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Πινδάρου.

Η κ. Δημητρίου επανέλαβε το κάλεσμά της για συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία, στέλνοντας εκ νέου μήνυμα ενότητας για την επόμενη ημέρα.

«Η επόμενη μέρα πρέπει να μας βρει όλους ενωμένους», ανέφερε, τονίζοντας ότι ο ΔΗΣΥ καλείται να αποδείξει στην πράξη ότι λαμβάνει υπόψη την άποψη των στελεχών του, προκειμένου να διαμορφώσει μια νικηφόρα επιλογή ενόψει των Προεδρικών Εκλογών.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τα περισσότερα από 500 στελέχη και τους εθελοντές που εργάζονται για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διασφάλισης μιας αψεγάδιαστης, δημοκρατικής και διαφανούς διαδικασίας, με το σύνολο της παράταξης να πορεύεται στη συνέχεια με το αποτέλεσμα της κάλπης.