Ξεκάθαρος νικητής των χθεσινών εσωκομματικών εκλογών στον ΔΗΣΥ για το χρίσμα ενόψει προεδρικών εκλογών αναδείχθηκε ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος επικράτησε με μεγάλη διαφορά έναντι του Γιώργου Παμπορίδη. Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ συγκέντρωσε 10.363 ψήφους (70,47%), ενώ ο κ. Παμπορίδης απέσπασε 4.341 ψήφους (29,53%). Στις κάλπες προσήλθαν 15.089 από τα 48.899 χιλιάδες εγγεγραμμένα μέλη του κόμματος, με τη συμμετοχή να ανέρχεται στο 30,86%. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 14.704, τα άκυρα 234 και τα λευκά 151. Ποσοστό συμμετοχής Πάντως χθες τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης τόνιζαν ότι στην εκλογική αναμέτρηση καταγράφηκε μειωμένο ενδιαφέρον και υψηλή αποχή της τάξεως του 69,14%. Ωστόσο, κομματική πηγή δήλωσε στον «Π» ότι το ποσοστό προσέλευσης στις κάλπες δεν θεωρείται χαμηλό, εάν λάβει κανείς υπόψη ότι τα ενεργά μέλη της παράταξης που καταβάλλουν τακτικά συνδρομή κυμαίνονται μεταξύ 20.000 – 25.000. Ανέφερε επίσης ότι δεν πρέπει ν...